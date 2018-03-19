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Волгоград перевел стрелки

© РИА Новости. Александр Кряжев
Interfax-Russia.ru - Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса. Теперь в Волгограде будет на час больше, чем в Москве.

Референдум о времяисчислении прошел в Волгоградской области 18 марта одновременно с президентскими выборами. По итогам обработки 100% бюллетеней, выяснилось, что большинство жителей региона проголосовали за смену часового пояса.

Так, за переход Волгоградской области на местное время и перевод стрелок на час вперед проголосовали 58,82% избирателей. За то, чтобы регион по-прежнему остался в московском часовом поясе, высказались 40,16% избирателей.

При этом жители городов Волгоградской области чаще голосовали за смену часового пояса, в ряде муниципальных районов - против. В общей сложности явка на референдуме составила 66,38%.

В поддержку референдума на площади Павших Борцов в Волгограде также прошел массовый флешмоб, участниками которого стали десятки автомобилистов и мотоциклистов, сообщает пресс-служба областной администрации.

Участники флешмоба выстроили автомобили в виде огромного циферблата, а мотоциклисты образовали стрелки. Окончание полного оборота минутной стрелки было отмечено сигналами клаксонов, после чего в небо выпустили десятки разноцветных шаров.

Губернатор области Андрей Бочаров поблагодарил участников акции за проявленную инициативу.

"То, что мы сегодня видели, сделали энтузиасты, по собственной инициативе, пришли на акцию с семьями, с детьми. Это очень важно и очень показательно", - цитирует пресс-служба администрации региона слова Бочарова.

С инициативой о проведении в Волгоградской области референдума по вопросу исчисления времени 19 октября выступила Общественная палата региона. Поводом стали многочисленные обращения граждан. Многие выражали недовольство из-за слишком ранних рассветов, а также из-за того, что вечером слишком рано темнело. Тем не менее, многие хотели продолжить жить по московскому времени. Были и те, кто выступал за перевод стрелок часов два раза в год.

"Вопрос перевода стрелок часов в Волгоградской области уже давно назрел. Подтверждением тому служит и проведенный облдумой мониторинг обращений граждан, по результатам которого мнения разделились практически поровну. В связи с этим и возникла необходимость проведения референдума", - цитирует пресс-служба администрации области слова председателя региональной Общественной палаты Татьяны Гензе.

Эту инициативу поддержал и губернатор Волгоградской области, отметив, что дискуссия на эту тему затянулась.

"Дискуссия затянулась, надо принимать решение, но выбор должны сделать сами жители Волгоградской области. Я же полностью поддерживаю предложение о проведении референдума", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Андрея Бочарова.

Уже 20 октября в избирательную комиссию региона поступило ходатайство группы граждан о регистрации их в качестве инициативной группы по проведению областного референдума по вопросу о переходе Волгоградской области из второй часовой зоны (московское время, UTC+3) в третью (московское время плюс один час, UTC+4).

Проведение референдума тогда одобрила и Волгоградская областная дума.

"В прошлом году на местное время перешли Астраханская и Саратовская области. Решения принимались депутатами региональных законодательных собраний. При изучении этого вопроса мы выезжали к нашим соседям, чтобы узнать мнения местных жителей о последствиях такого перехода. Выяснилось, что единодушия по этому поводу там до сих пор нет. Поэтому полагаю, что надо спросить самих жителей Волгоградской области", - прокомментировала газете "Коммерсант" инициативу глава комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова.

Сбор подписей стартовал в ноябре 2017 года после того как Волгоградская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о переходе региона на местное время.

"С момента регистрации инициативной группы в соответствии с законодательством начинается кампания референдума", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе облизбиркома.

По словам собеседника, не позднее 35 дней со дня регистрации инициативной группы должно быть собрано не менее 37 тыс. 704 подписей жителей Волгоградской области (не менее 2% голосов от общего числа избирателей в регионе) в поддержку инициативы проведения референдума, чтобы он состоялся.

К середине декабря активисты собрали нужное количество подписей. Активный опрос жителей проводился и в социальных сетях. После чего дату референдума выбрали на заседании Облдумы.

Однако, по словам председателя облизбиркома Виктора Черячукина, решение, принятое на референдуме, будет долгосрочным, и для его изменения придется вновь пройти непростой путь.

"Решение, принятое на референдуме, может быть отменено или изменено тоже только на референдуме и не ранее, чем через два года после проведения первого референдума. Это необходимо учитывать", - сказал он на "круглом столе", организованном в преддверии проведения референдума.

В свою очередь депутат Волгоградской областной думы Владимир Ефимов сообщил, что результаты референдума будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального парламента.

По мнению администратора группы в соцсети "Перевод часов Водгоградская область" Андрея Бочкова, сторонники смены часового пояса рассчитывали на большее количество голосов. "Подвела погода, а также то, что некоторые не смогли принять участие в референдуме. Те, кто решил голосовать не по месту жительства, не получили бюллетени о времени, им дали только выбрать президента. По этому поводу было отправлено много жалоб в облизбирком и ЦИК. Кроме того, на наш взгляд, был использован административный ресурс, чтобы запутать население и отговорить его голосовать за перевод", - прокомментировал Бочков итоги референдума газете "Коммерсант".

Он добавил, что большинство проголосовало за, потому что "реально устало от вечной тьмы вечерами и очень ранними рассветами". В то же время Бочков надеется, что время в Волгограде будет переведено уже после ЧМ-2018.

Издание отмечает, что итоги референдума теперь должны обсудить на ближайшем заседании облдумы, а после отправить в Госдуму проект поправок к федеральному закону. Сколько времени замет этот процесс пока не известно.

Обозреватель Ксения Новикова

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