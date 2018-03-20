Дорога к морю

20.03.18 14:32

Фото инфоцентра "Крымский мост"

Interfax-Russia.ru – Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открываться поэтапно. Сначала поедут "легковушки" и автобусы, а затем уже – грузовики и технологический транспорт.

Автодорожную часть Крымского моста введут в эксплуатацию со значительным опережением (в мае 2018 года), поэтому движение по новой трассе будет организовано поэтапно.

"Предполагается, что на первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе - в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части", - отмечается в сообщении Минтранса.

Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов.

"В частности, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь - Симферополь", - говорится в сообщении Минтранса.

Ранее руководитель компании "Стройгазмонтаж" (генеральный подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг заявлял, что строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста "после 9 мая".

Кстати, под пролеты автодорожной части моста строители устанавливают устройства дополнительной защиты объекта от сейсмического воздействия – конструкция может выдержать 9-балльное землетрясение.

"Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста. Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой", - говорится в пресс-релизе центра проекта "Крымский мост".

Шок-трансмиттеры напоминают ремни безопасности в автомобиле.

"Они позволяют пролетам моста "дышать", то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам", - приводятся в пресс-релизе слова технического директора "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург" Игоря Колюшева.

По данным инфоцентра, в современном мостостроении подобная технология антисейсмической защиты широко распространена. Например, в России шок-трансмиттеры установлены на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде 2014 года.

"На Крымском мосту применяются шок-трансмиттеры, воспринимающие нагрузки в 850 и 1500 кН (расчетное усилие в 85 и 150 тонн). На автодорожной части планируется установить более 760 таких устройств. На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов иное, оно предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры", - отметил информационный центр "Крымский мост".

Также продолжается строительство трассы "Таврида". По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, две полосы трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя будут полностью готовы к концу 2018 года.

"К концу 2018 года две полосы уже будут до Симферополя полностью реконструированы, и подрядчик переключится на строительство и реконструкцию оставшихся полос", - сказал министр, отметив, что полностью проект, в том числе на участке до Севастополя, должен быть завершен к 2020 году.

Новая четырехполосная трасса "Таврида" (Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь) соединит восток Крыма, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем.

В тоже время, служба автомобильных дорог Крыма и АО "ВАД" 13 марта заключили новый госконтракт на строительство автоподхода и дороги к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма на сумму 3,4 млрд рублей. В рамках контракта уже выполнены работы на 3,5 млрд руб. Предельная стоимость объекта составляет 6,9 млрд рублей, она определена распоряжением кабмина РФ в 2017 году.

Также служба автомобильных дорог Крыма заключила контракт с ОАО "Центродорстрой" на 8,08 млрд рублей на строительство и реконструкцию дороги Симферополь-Евпатория-Мирный (поселок на западе полуострова), которая должна стать ответвлением федеральной трассы "Таврида", говорится в материалах на сайте госзакупок.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, туристический поток в республику после ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив может увеличиться с нынешних 5,5-6 млн до 8-10 млн человек ежегодно. Он также считает, что ввод моста в эксплуатацию поможет решать социально-экономические проблемы республики.

Президент РФ Владимир Путин видит в открытии Крымского моста импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья.

"Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году - и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья", - сказал он, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Глава государства отметил при этом, что за прошедший год удалось "серьезно обновить федеральные автомобильные трассы".

"Теперь нужно привести в порядок региональные и местные автодороги", - подчеркнул президент.

Открытие Крымского моста для перевозок повлияет и на стоимость продуктов в Крыму.

"Думаю, что ввод Крымского моста обязательно приведет к удешевлению продуктов питания в Крыму. Будем наблюдать, чтобы не было сговоров в этой ситуации. Когда вся Россия будет туда поставлять продукты, это точно будет так (снизятся цены - ИФ)", - сказал глава ФАС журналистам в Санкт-Петербурге. По его мнению, мост в Крым - это "лучший способ развития конкуренции" на полуострове.

"Туда поедут наши предприниматели из Краснодарского края, Ростовской области. Они завезут продуктов столько, что снижение цен невозможно будет удержать, мы там и не нужны будем", - считает глава ФАС.

Кстати, за время реализации проекта, в зоне строительства объекта было найдено более миллиона археологических находок, 100 тысяч из которых являются артефактами.

Ценные предметы поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.

Основной объем исследований пришелся на участки авто- и железных дорог - подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия.

"Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев. Получены масштабные коллекции находок времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества, а также данные к этнокультурной карте Тамани в Новое время (XVI-XVIII века)", - отметил профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.

По словам заместителя гендиректора Восточно-Крымского музея-заповедника Натальи Быковской, работа с обнаруженными уникальными памятниками истории, стала возможна исключительно благодаря проекту Крымского моста. Грамотное проведение строительных работ позволило сохранить огромное количество предметов, представляющих ценность для науки.

Также, в районе строительства моста специалисты ведущих научно-исследовательских институтов продолжают проводить комплексный экологический мониторинг. Благодаря этому, в распоряжении ученых впервые оказалась полная информация об исследуемом регионе.

Обозреватель Александра Лоскутова

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