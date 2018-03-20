Туристов отправят на Сахалин

20.03.18 15:22

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Туроператор "TUI Россия" займется организацией туризма на Сахалине и Курилах.

Власти Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве с крупным туристическим оператором "TUI Россия". Подписи под документом 20 марта поставили заместитель председателя правительства дальневосточного региона Антон Зайцев и заместитель генерального директора компании Александр Сирченко. В рамках указанного соглашения стороны договорились работать над формированием современного и безопасного туристического пространства в области - разрабатывать уникальные брендовые туристические проекты, продукты и маршруты и активно продвигать их как среди российских, так и зарубежных туристов.

"Подписание соглашения для нас является подтверждением правильного вектора развития туристической отрасли региона, ведь туризм является одной из важнейших сфер социально-экономической и культурной жизни островного края. Сегодня Сахалинская область является привлекательной территорией для развития внутреннего и въездного туризма с учетом своего ресурсного потенциала и близкого расположения стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сказал Зайцев.

Как следствие, по его словам, объем туристических услуг, предлагаемых в области, с каждым годом только растет.

"Радует, что в регион пришел такой крупный и зарекомендовавший себя туроператор. Вместе нам предстоит многое сделать для создания комфортной туристической инфраструктуры в области и повышения качества региональных туристских услуг", - добавил заместитель председателя правительства области.

Также высокую значимость соглашения между сахалинскими властями и "TUI Россия" отметил и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев. По его мнению, такое сотрудничество поможет островному региону заявить о себе как на внутреннем, так и внешнем туристическом рынке, что в свою очередь будет способствовать увеличению турпотока и созданию в области современной инфраструктуры.

"Сахалин и Курильские острова обладают уникальными природными ресурсами. Здесь очень много возможностей для полноценного и, главное, интересного отдыха. Дайвинг, охота, рыбалка, покорение вершин "Горного воздуха". И задача туроператора - организовать все так, чтобы путешественнику, побывавшему на островах, захотелось непременно снова вернуться сюда. Документ, подписанный сегодня, предусматривает создание новых межрегиональных брендовых маршрутов", - заметил он.

Как в свою очередь рассказал заместитель генерального директора "TUI Россия" Александр Сирченко, туроператор развивает внутренний туризм с 2015 года. Компания подписала уже более 20 соглашений о сотрудничестве с разными регионами страны. С некоторыми из них – Татарстаном, Калининградской и Вологодской областями – у туроператора уже идет активная работа (туры в эти регионы хорошо продаются).

"Мы расцениваем Сахалинскую область как очень перспективный с точки зрения развития туризма регион, имеющий богатый культурный и исторический потенциал. И этот потенциал необходимо использовать в полной мере", - заявил Александр Сирченко.

В настоящее время, по данным местных властей, в островном регионе работают 82 туристические компании, в их числе 22 туроператора.

Наибольший интерес к Сахалину и Курильским островам пока проявляют туристы из соседних дальневосточных регионов, а также некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в основном, соседней Японии и Китая). Некоторые из них, кстати, предпочитают путешествовать по области самостоятельно. Для таких путешественников Сахалинский туристско-информационный центр (СТИЦ) выпустил удобный мобильный путеводитель GO SAKHALIN по самым интересным местам региона. Установить приложение можно на любой смартфон - как на Android, так и на iOS.

"Сегодня большинство людей пользуются телефонами и планшетами, что, на мой взгляд, очень удобно. Поэтому одной из наших задач стала разработка мобильного приложения, через которое туристы могли бы получать всю информацию об экскурсиях Сахалина. Сюда также включены сведения о местах отдыха, есть контакты гостиниц, указана стоимость туров. В приложении есть несколько разделов. Среди них - описания парков, театров и музеев", - рассказал ведущий специалист СТИЦ Иван Сараев.

Что особенно важно - мобильный путеводитель по Сахалину может работать даже без доступа к интернету: для этого пользователю достаточно просто заранее скачать приложение к себе на телефон.

"Отмечу, что приложение вышло в тестовом режиме, и находится еще в стадии доработки. У нас очень много задач, которые необходимо выполнить, чтобы довести данный путеводитель до совершенства. Много чего не хватает, к примеру, основная инфраструктура, представленная в приложении, сосредоточена пока больше на Южно- Сахалинске. Мы же хотим включить сюда и загородные объекты, описать все возможные места отдыха и на Курилах. Все это обязательно появится. Говоря о технических моментах - они также отрабатываются. Мы постоянно связываемся с разработчиками, вносим поправки в работу приложения, чтобы сделать его максимально удобным", - отметила исполняющая обязанности руководителя СТИЦ Надежда Верховод.

Вместе с тем, развивать туризм в Сахалинской области местные власти планируют и при помощи различных мероприятий. К примеру, в начале марта в Южно-Сахалинске прошел первый российский фестиваль телевизионных художественных фильмов (сериалов) "Утро Родины". Для конкурсной программы эксперты отобрали 12 работ. Гран-при фестиваля получил сериал "Оптимисты" режиссера Алексея Попогребского.

"Мы будем периодически повторять такие фестивали. Он войдет в число уже регулярных. Также добавится еще театральный фестиваль (первый на Дальнем Востоке театральный фестиваль-школа "Территория. Сахалин" пройдет в Южно-Сахалинске с 3 по 10 декабря 2017 года - ИФ), поэтому Сахалин будет жить полноценной культурной жизнью", - заявил журналистам губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

По его словам, в 2019 году фестиваль "Утро Родины" откроется в Международный женский день.

"8 марта - это очень удачно выбранный день, это начало весны, женский день, когда все мужчины дарят подарки женщинам, и, конечно, проведение такого фестиваля в этот день - лучший подарок для южносахалинских женщин. Поэтому мы не будем менять дату начала", - отметил губернатор.

Впрочем, как полагают местные власти, жителей и гостей региона не меньше порадует и театральный фестиваль "Территория. Сахалин".

"Часть программы нового фестиваля уже известна. Современный российский режиссерский театр представит спектакль "Гроза" Государственного Театра Наций (Москва) в постановке Евгения Марчелли с участием Юлии Пересильд. На Сахалин приедет спектакль-концерт "Ван Гог. Письма брату" который соединяет музыку и слово. Делает его камерный ансамбль "Солисты Москвы" (художественный руководитель Юрий Башмет) и сам Евгений Миронов", - рассказали в Минвостокразвития РФ.

В программу фестиваля также уже внесены оригинальные моноспектакли - "Чехов" народного артиста России Авангарда Леонтьева и "Бродский" Дмитрия Сердюка. Кстати, театральные постановки покажут не только в Южно-Сахалинске, но также в Долинске, Корсакове, Невельске и Холмске. Европейский же театр будет представлен спектаклем "В гостях. Европа" знаменитой немецкой команды Rimini Protokoll.

"Это замечательный спектакль-квест, который играют в квартирах. Готовьте ваши квартиры. В спектакле зрители являются не только зрителями, но и участниками событий. Важнейшие жанр сегодня - современный танец представлен спектаклем екатеринбургской труппы "Провинциальных танцев", хореограф Татьяна Баганова. Замечательный хореограф, обладательница многих премий, в том числе и Золотой маски", - рассказал народный артист России, актер Евгений Миронов.

Для детей на Сахалин привезут спектакль "АлиSа" - обладатель "Золотой маски" Красноярского театра юного зрителя режиссера Романа Феодори.

Обозреватель Наталья Пономарева

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