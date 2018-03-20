Эффект "Новичка"

20.03.18 16:05

© РИА Новости. Алекс Макнотон

Interfax-Russia.ru – Российские дипломаты покинули Великобританию 20 марта. Однако Лондон не хочет ограничиться высылкой дипломатов и планирует новые меры в отношении РФ из-за "дела Скрипаля".

Объявленные "персона нон грата" 23 российских дипломата покинули Великобританию 20 марта. Такое решение приняли власти Великобритании, которые считают, что за отравлением (http://interfax-russia.ru/view.asp?id=914576 ) экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, вероятнее всего, стоит Россия.

16 марта посол РФ в Лондоне Александр Яковенко устроил прием в честь сотрудников, вынужденных покинуть Соединенное Королевство. В своем выступлении он поблагодарил коллег за их вклад в работу посольства и отметил, что для тех, кто уезжает в Россию, завершается один этап в их карьере и начинается другой.

"Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой", - сказал Яковенко.

Британские же дипломаты, скорее всего, покинут Москву на следующей неделе.

"Как ожидается, специальным рейсом на следующей неделе Россию покинут 23 дипломатических работника посольства Великобритании в Москве вместе с семьями", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Однако источник не исключил, что "в случае особых обстоятельств британские дипломаты с семьями могут покинуть Москву раньше запланированного" срока. По предварительным данным, за британскими дипломатами в один из московских аэропортов прибудет специальный самолет.

Единую позицию по "делу Скрипаля" 19 марта также высказали представители стран Евросоюза. В этот день в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам. Так, ЕС "решительно осудил" нападение на экс-разведчика и его дочь.

"Этими безрассудными и незаконными действиями угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет за это ответственность", - говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Совета.

В нем отмечается, что в Евросоюзе использование впервые на европейской земле более чем за 70 лет "наступательного нервнопаралитического вещества военного класса", разработанного Россией, произвело шоковый эффект.

ЕС также приветствует обязательство Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) при расследовании этого нападения. ЕС призвал Россию "срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное и полное раскрытие для ОЗХО своей программы "Новичок".

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны-члены ЕС полностью разделяют позицию Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери. "Мы выражаем поддержку и солидарность с Великобританией, а также ожидаем от России объяснений по вопросам, адресованным ей со стороны как Великобритании, так и международного сообщества", - сказала Могерини, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на брифинге в своем предвыборном штабе 18 марта заявил, что у РФ нет таких отравляющих веществ.

"У России просто нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, причем сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали", - сказал он журналистам.

По его словам, Россия уничтожила химическое оружие "первой в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали".

Он также подчеркнул, что РФ готова к сотрудничеству в этом деле, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны.

"Мы пока этого не видим, но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы. Что касается ситуации в целом, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс: чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Просто немыслимо. Тем не менее, несмотря на все эти сложности, мы готовы к совместной работе, готовы к обсуждению любых вопросов и к преодолению любых трудностей", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в связи с этим инцидентом не Москва должна доказывать свою невиновность, а Великобритания должна предоставить подтверждение своих обвинений в адрес России.

"Наверно, должна предоставить Британия (доказательства своих обвинений)", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к отравлению Скрипаля.

При этом пресс-секретарь призвал "сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то реальное под собой".

Тем временем специалисты из ОЗХО, прибывшие в Солсбери, начали проверку нервно-паралитического вещества, которое было применено для отравления Скрипаля и его дочери, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. По его информации, эксперты изучают вещество в военной научно-технологической лаборатории министерства обороны Великобритании "Портон-даун".

На близость этой лаборатории к месту, где был отравлен экс-разведчик из РФ, указал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. "Я обратил внимание на географическую близость двух объектов: той скамейки, на которой были обнаружены Скрипали, и крупнейшего в Великобритании военного исследовательского центра, который занимался исследованиями химического оружия, в Портон Дауне. Расстояние это - порядка восьми миль, то есть 15 минут езды", - сказал он журналистам.

Чижов также отметил, что поспешность, с которой британские власти выдвинули в адрес России ничем не подкрепленные обвинения по делу Скрипаля, вызывает вопросы.

"Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit", - сказал постпред РФ.

Он заявил, что британское правительство не выполнило своих обязательств по Международной конвенции о запрещении химического оружия.

"Теперь остается полагаться на выводы технических экспертов ОЗХО, которых Лондону все-таки пришлось вызвать", - отметил Чижов.

В то же время президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил, что российские спецслужбы могли бы способствовать расследованию "дела Сергея Скрипаля".

"Они не только смогут помочь, во-первых, они определят, что это за вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, и только от этого будут отталкиваться, как это произошло, и какая страна поставила это вещество", - сказал Гончаров на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что не согласен с формулировкой, что покушение на убийство Скрипаля было нападением отравляющим веществом на страну, так как не было массового поражения. "На сегодняшний момент это чистая политическая провокация против России", - заявил Гончаров.

Оценивая нынешние отношения РФ и Великобритании, директор по развитию Российского совета по международным делам, советник-посланник посольства РФ в Великобритании в 2011-2017 годах Александр Крамаренко отметил, что атмосфера двухсторонних отношений не изменится, как минимум, на период деятельности нынешнего кабинета министров Соединенного Королевства.

"Что касается прогноза развитию дальнейших отношений между Москвой и Лондоном, то вряд ли что-то изменится при нынешнем британском правительстве, и пока не закончатся переговоры по Brexit", - сказал Крамаренко "Интерфаксу".

Как считает собеседник агентства, "британские власти, по сути, пытаются паразитировать на разногласиях между Москвой и Западом, выступать в роли некоего "хунвэйбина", застрельщика антироссийской кампании и думают на этом получить какой-то политический капитал, поблажки со стороны своих партнеров по ЕС в рамках "развода".

"Смысл всего того, что происходит в наших отношениях за последние 15 лет, сводится к тому, что британская власть, как при консерваторах, так и лейбористах, отдала "российское досье" на откуп спецслужбам. Естественно, они делают то, чем они обычно занимаются, такой подрывной работой. Пытались использовать Березовского, Закаева, рассчитывая на то, что удастся вместе с американцами произвести смену режима в России. Не получилось. И не могло получиться. Отсюда злость и отчаяние, прорывающиеся в высказываниях того же министра обороны Великобритании, главы МИД. Это выходит за всякие дипломатические рамки", - пояснил Крамаренко.

По его мнению, основная проблема, определяющая нынешнее поведение официального Лондона, связана с неприятием ситуации, когда Россия укрепила свои позиции в мире.

"Британцы и в целом англосаксы понимают, что модернизация российских Вооруженных сил, стратегических сил, фактически застала Запад "с опущенными штанами, и Москву невозможно шантажировать ни обычными вооружениями, ни ядерной эскалацией, ни финансово-экономическими санкциями. Эта ситуация британцам не нравится. Они понимают, что она существует, и фактически не признать ее не могут, но в то же время они не готовы принять ее психологически", - сказал британист.

Обозреватель Ксения Новикова

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