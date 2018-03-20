Вернутся к переговорам

20.03.18 16:27

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – "Газпром" для выполнения своих долгосрочных контрактов, скорее всего, не сможет отказаться от транзита газа через Украину в 2020 году.

Как подсчитал "Коммерсантъ", "Газпрому" в 2020 году все же потребуется украинская газотранспортная система для транзита газа в Европу, так как наземная инфраструктура ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока 2" (Nord Stream 2).

Nord Stream 2 проектной мощностью 55 млрд кубометров в год, согласно неоднократным заявлениям "Газпрома", планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Сроки по строительству газопровода были привязаны к концу транзитного контракта с Украиной, который истекает 31 декабря 2019 года.

Между тем, по информации издания, газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода Nord Stream 2 по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года. А к моменту окончания транзитного контракта с Украиной будет построена только первая из двух ниток Eugal.

Таким образом, невозможность полностью загрузить Nord Stream 2 в первый год эксплуатации означает, что у "Газпрома" нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной, которое покрывало бы как минимум 2020 год.

По оценкам издания, компании в 2020 году придется прокачивать через Украину не менее 30 млрд кубометров при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе.

Вместе с тем, спрос на российский газ в Европе в ближайшие годы может вырасти. Особенно, если правительство Нидерландов в марте решит сократить добычу на крупнейшем в ЕС месторождении Гронинген. В этом случае потребности страны в импорте увеличатся, и даже если "Газпром" займет только часть освободившейся рыночной ниши, для роста экспорта не будет иного варианта, кроме украинского маршрута.

По мнению Симона Пирани из Оксфордского института энергетических исследований, полную загрузку Nord Stream 2 и двух ниток "Турецкого потока" "Газпром" сможет обеспечить лишь к 2024 году. Тогда, вероятно, компания сможет отказаться от украинского маршрута для обеспечения портфеля долгосрочных контрактов (около 180 млрд кубометров в год).

Но, считает Пирани, учитывая рост спроса на российский газ, "Газпром" "на практике не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита", даже когда указанные газопроводы будут построены.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings также обращало внимание на то, что зависимость "Газпрома" от украинского транзита останется высокой и после 2019 года, по меньшей мере, до тех пор, пока газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток" не вступят в строй.

"Однако мы полагаем, что даже в случае успешного запуска новых газопроводов украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков и удовлетворения спроса некоторых потребителей, а его относительная экономическая привлекательность будет зависеть от возможного транзитного тарифа, а также состояния недофинансированной украинской газопроводной системы и от существующих соглашений "транспортируй или плати" (ship-or-pay) с операторами европейских газопроводов", - отмечало рейтинговое агентство в начале марта.

Пока из-за намерений "Газпрома" разорвать контракты на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины" S&P не меняет рейтинги компании.

"Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены. Мы всегда считали, что транзит газа через Украину является существенным риском для кредитоспособности "Газпрома" и полагаем, что $2,56 млрд (которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража - ИФ) являются осуществимой суммой для компании, EBITDA которой за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2017 года, составила $29,2 млрд", - говорится в заявлении рейтингового агентства.

S&P намерен мониторить транзитные объемы поставок газа в Европу, какие-либо признаки отбора газа на Украине и прогресс относительно получения "Газпромом" регуляторных разрешений для газопровода "Северный поток 2".

"Мы будем рассматривать любое значительное прерывание поставок или задержек с регулированием как существенно негативные события для кредитного рейтинга", - заявили в агентстве.

Отсутствие надежного транзитного соглашения в S&P называют "фундаментальным риском для экспортных поставок и рыночной позиции "Газпрома".

"Сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа "Газпрома" в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа по трубопроводам или сжиженным газом, что, на наш взгляд, в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых "Газпромом" альтернативных маршрутов", - считает S&P.

Вместе с тем, отмечают в агентстве, базовый сценарий не предполагает сколько-нибудь значительных перерывов осуществляемых "Газпромом" поставок экспортного газа в Европу.

"Мы полагаем, что это не входит в интересы ни одной из сторон, вовлеченных в процесс. Европейский рынок - ключевой для "Газпрома" с точки зрения EBITDA, с другой стороны, учитывая значительные запасы газа компании, ее 34%-ную рыночную долю на европейском рынке и сокращение объемов собственной добычи газа в Европе, европейским покупателям трудно найти замену "Газпрому", особенно во время наблюдаемых в настоящее время сильных холодов", - отмечает S&P.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

Между тем, недавно председатель Верховной Рады Андрей Парубий и глава парламента Молдавии Андриан Канду подписали открытое письмо главам парламентов относительно газопровода "Северный поток 2" как фактора дестабилизации.

"В этом письме дана оценка "Северному потоку 2" как фактору дестабилизации, подчеркнуты попытки со стороны руководства РФ повлиять на европейские государства, ослабить наши государства", - отметил Парубий во время встречи с Канду в Кишиневе в начале марта.

Парубий пообещал, что письмо также будет подписано и спикерами парламентов Литвы и Польши, напомнив, что во время последней парламентской ассамблеи "Украина - Польша - Литва" обсуждалась идея подготовки совместного письма, касающегося "разрушающей роли" проекта "Северный поток 2". "Это тот случай, когда мы можем говорить в один голос", - отметил он.

Со своей стороны глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок высказал мнение, что предпринятые Россией в последние недели шаги подтверждают недопустимость завершения строительства и начала функционирования газопровода "Северный поток-2".

"Россия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители - ИФ) Украине в последние недели. Моя позиция: нам нельзя позволить достраивать "Северный поток 2". В Германии с этим также согласны", - заявил он.

По мнению профессора Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, эксперт по Германии Татьяны Иларионовой, на российском направлении внешней политики нового правительства Германии может отразиться ухудшение отношений между Москвой и Лондоном.

Сложившаяся ситуация усиливает риски для реализации проекта "Северный поток 2", в том числе, возможны и определенные корректировки позиции немецкой стороны, считает эксперт ИГСУ РАНХиГС.

"Новый кабинет министров, в принципе, может изменить отношение Германии к этому проекту. Такой риск есть. Следует отметить, что стратегической целью Берлина является достижение "энергетического суверенитета", и соответственно, уход от зависимости от поставок с Востока. В этой связи, "Северный поток 2", даже если ему и не будут чинить препятствия, останется для Германии лишь промежуточным этапом для достижения "энергетического суверенитета". Просто там признают, что не в состоянии достичь этого немедленно", - высказала Иларионова свою точку зрения в беседе с "Интерфаксом".

Вместе с тем австрийская нефтегазовая компания OMV, являющаяся одним из иностранных партнеров "Газпрома" по строительству "Северного потока 2", убеждена, что Европе нужен этот газопровод.

Как заявил член правления OMV Манфред Лейтнер в ходе презентации стратегии компании, компания верит в увеличение спроса на газ в Европе при одновременном снижении собственной добычи, в частности, в Нидерландах, Великобритании и других странах.

По оценкам OMV, спрос на газ в Европе вырастет с 460 млрд кубометров в год в 2016 году до 500 млрд кубометров в год в 2030 году благодаря переключению с угля на газ. При этом потребность в импорте газа увеличится с 330 до 375 млрд кубометров в год из-за снижения собственной добычи газа со 130 до 85 млрд кубометров.

Лейтнер уверен, что газопровод "Северный поток 2" необходим для обеспечения безопасности поставок газа в Западную Европу, "потому что мы не считаем, что СПГ дает такую же безопасность".

"СПГ - это гибкий источник, но он идет туда, где более высокие цены, поэтому мы никогда не можем быть уверены, что он приземлится в Европе", - заявил Лейтнер. Так, заметил он, "сейчас мы обсуждаем с американскими компаниями долгосрочные поставки СПГ на наш СПГ-терминал (в Роттердаме), и мы не получаем его по европейскому ценообразованию".

Обозреватель Анастасия Николаева

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