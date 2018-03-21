Проверка на боеготовность

21.03.18 14:04

Interfax-Russia.ru – Масштабные военные учения проходят на Дальнем Востоке.

В Восточном военном округе (ВВО) начались плановые тактические учения и проверки боеготовности вооруженных сил. Так, к примеру, 20 марта по тревоге были подняты подразделения мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии.

"Мотострелки уже отработали задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, устроившим засады, в том числе и с применением химических веществ, а также выполнили нормативы по инженерному оборудованию местности для ведения обороны", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Помимо этого, согласно плану, военнослужащие должны будут выполнить боевые стрельбы из штатного вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б, в том числе танковых пулеметов Калашникова и крупнокалиберных пулеметов Владимирова. "Прикроют" подразделения расчеты самоходных гаубиц "Акация".

"Также во время учений гранатометные расчеты совместно с военнослужащими огнеметных подразделений при помощи РПГ-7В и АГС-17 "Пламя" и огнеметов "Шмель" уничтожат мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление", - добавили в военном ведомстве.

Вдобавок к этому военнослужащим предстоит подавить огневые точки условного противника с применением крупнокалиберных пулеметов "Корд" и подствольных гранатометов "Костер".

"Свои профессиональные навыки также отработают и подразделения разведки и снайперов. Для прикрытия мотострелковых подразделений они будут использовать снайперские винтовки СВД и ВСС", - добавили в пресс-службе ВВО.

В общей сложности проверку боевой подготовки пройдут свыше 1,5 тыс. военнослужащих, в учениях задействовано более 300 единиц техники.

Также тактическое учение с артиллерийским соединением общевойсковой армии ВВО стартовало и на полигоне Трехречье (Амурская область). Подразделения были подняты по тревоге и выведены из полевого лагеря в назначенный район для подготовки огневых позиций.

"В течение недели подразделения будут скрытно маневрировать, отражать диверсии групп условного противника и выполнять иные задачи по предназначению. На этапах учения будет проведена стрельба с привлечением всех имеющихся на вооружении артиллерийских систем днем и ночью", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Во время учений военнослужащие также будут работать с разведывательными данными беспилотной авиации и выполнят ряд задач в составе разведывательно-ударного контура.

"В учении принимает участие более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 200 единиц артиллерийской и военной техники. Среди артиллерийского вооружения задействованы дальнобойные САУ большой мощности 2С7М "Малка", 2С5 "Гиацинт-С", реактивные системы залпового огня 9К57 "Ураган" и противотанковые ракетные комплексы "Штурм - С", - уточнили в пресс-службе ВВО.

Кроме того, 20 марта на водоемах Дальнего Востока и Восточной Сибири и на специализированных учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа прошли практические тренировки сводных противопаводковых групп инженерных подразделений.

"Тренировки проводились для обеспечения контроля за ледовой обстановкой и защите гидросооружений. Так, военные инженеры изучили схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах", - уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.

В свою очередь команды саперов-подрывников из Хабаровского, Приморского, Забайкальского и Камчатского краев, Амурской и Сахалинской области и Бурятии в рамках учений пробурили во льду водоемов лунки для закладки взрывчатого вещества, а также рассчитали необходимое количество тротила для его подрыва и провели подготовку электровзрывной сети.

"Практические подрывы проводились на учебно-тренировочных комплексах. На сборы привлекались 40 команд саперов-подрывников инженерных подразделений ВВО. Всего для борьбы с паводками в Восточном военном округе сформировано более 150 групп, в их распоряжении было около 300 единиц автомобильной техники и 40 единиц инженерной техники", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Помимо этого, 21 марта в Восточном военном округе начались тактические учения и у подразделений авиации и ПВО.

"Всего к учениям привлекается свыше 6 тысяч человек, задействовано около 60 самолетов и вертолетов, в частности бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ, истребители Су-30СМ, Су-35С, Миг-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР, ударные вертолеты Ка-52", - сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе ВВО.

Там же уточнили, что в ходе практической части учений Минобороны РФ проверит готовность войск противовоздушной обороны округа к выполнению задач по охране воздушного пространства с передислокацией на большие расстояния.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов отработают обнаружение, захват, сопровождение, идентификацию целей, имитирующих летательные аппараты условного противника. При розыгрыше тактических эпизодов учений в роли условного противника выступят экипажи армейской, штурмовой и истребительной авиации округа, практические стрельбы будут выполнены по ракетам-мишеням. Помимо этого, задачи по перехвату и уничтожению самолетов-нарушителей отработают летчики истребительной авиации", - отметили в пресс-службе военного ведомства.

Вместе с тем, свою технику пилотирования в сложных метеоусловиях продолжают совершенствовать и летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Очередной снежный циклон, который пришел на Камчатку, экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 использовали для отработки пилотирования по приборам в условиях ограниченной видимости, взлета и посадки при низкой облачности и в условиях снегопада, а также при решении задач по предназначению взаимодействовали в составе групп", - уточнили в пресс-службе ВВО.

В период проведения летной смены пилоты проверили связь с запасными аэродромами и отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

"Главная задача тренировок состояла в поддержании у летчиков МиГ-31 навыков пилотирования и взаимодействия в сложных метеоусловиях полуострова", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Также 21 марта по тревоге был поднят и спецназ Восточного военного округа.

"Соединение специального назначения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, в рамках учебной проверки, было поднято по тревоге и направлено в район сосредоточения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун". Группам спецназа предстоит десантироваться из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ с использованием современных парашютных систем Д-10 и "Арбалет", а также совершить марш-бросок по пересеченной местности в заданный район", - сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе ВВО.

Военным предстоит провести разведку указанного района с использованием специальных технических средств, чтобы осуществить оперативный подход к объектам "противника" и уничтожить их.

"На учениях будут отработаны элементы ведения боя мобильными группами, а также задачи по организации охраны и обороны важных объектов", - добавили в пресс-службе ВВО.

Обозреватель Наталья Пономарева

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