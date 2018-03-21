Дом без трех этажей

21.03.18 15:39

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – Три этажа жилой пятиэтажки в Мурманске разрушены из-за детонации газа. Три человека погибли.

Взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме Мурманска произошел днем 20 марта.

"На улице Свердлова, дом 6/1 произошел взрыв газа. Произошло обрушение трех этажей", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По его словам, на месте взрыва было обнаружено тело погибшего, еще несколько пострадавших увезли с места происшествия с ожогами дыхательных путей. При этом спасатели предполагали, что под завалами могут еще находиться люди.

Позже выяснилось, что на третьем этаже дома оказались заблокированы пять жильцов. Спустя несколько часов спасателям удалось извлечь из-под завалов троих пострадавших: все они оказались живы, им была оказана медицинская помощь.

Через некоторое время спасатели извлекли из-под завалов дома 11-летнего подростка. Мальчик сообщил спасателям, что под завалами остался его репетитор. Однако пострадавшую женщину спасти не удалось.

После этого спасатели приостановили поисковые работы и работы по разбору завалов и занялись обследованием дома, чтобы затем к его осмотру могли приступить строители.

По предварительным оценкам сотрудников МЧС, эпицентр взрыва мог находиться на пятом этаже. Что именно послужило причиной детонации, должны установить следователи и криминалисты.

"Задача на ночь - расчистка завалов и передача данного здания администрации города и строителям для обследования первого подъезда (...) Объективного риска (обрушения - ИФ) нет", - сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев.

Вместе с тем спасатели на месте ЧП отметили, что взрыв был такой силы, что выбило окна в квартирах соседнего дома.

"Эпицентр взрыва находился на кухне квартиры на пятом этаже", - уточнил "Интерфаксу" начальник отдела ГО и ЧС администрации Мурманска Юрий Осадчук, сообщив, что один из погибших проживал на третьем этаже.

В МЧС "Интерфаксу" рассказали, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома Мурманска "произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания с последующим обрушением части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи".

"В готовность приведен борт МЧС России Северо-Западного регионального центра для доставки мобильного диагностического комплекса Стрела-П для проведения обследования здания. К ликвидации последствий взрыва привлекаются более 390 человек и свыше 90 единиц техники", - добавили в пресс-службе МЧС.

В чрезвычайном ведомстве сообщили, что для эвакуированных жильцов дома был развернут пункт временного размещения.

По информации администрации Мурманска, пострадавшие семьи, изъявившие желание воспользоваться пунктом временного размещения, заселены в помещения, оснащенные всем необходимым для проживания.

После осмотра целостности конструкций непострадавшие подъезды здания подключили к отоплению и водоснабжению. Жильцы этих подъездов смогли вернуться в свои квартиры.

Вечером 21 марта запланирована встреча главы администрации Мурманска Андрея Сысоева с жильцами подъезда, в котором произошел взрыв бытового газа.

Практически сразу после ЧП по факту произошедшего начали проверку следователи: СКР РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Однако, после того как утром 21 марта один из пострадавших скончался в больнице, следователи приняли решение о переквалификации деяния на ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время на месте происшествия следователи и следователи-криминалисты проводят дополнительные следственные действия, в том числе осмотр места разрушения, с целью детализации ряда обстоятельств; осмотры всех жилых помещений, которые пострадали вследствие обрушения.

С места происшествия изъяли предметы электронного и газового оборудования. Следствие назначило техническую экспертизу для установления причины взрыва и судебно-медицинскую экспертизу для установления причин, повлекших смерть потерпевших.

Со своей стороны прокуратура намерена проверить газовую и управляющую компании.

"Будут проверены действия управляющей компании и газоснабжающей организации "Мурманоблгаз" в части соблюдения мер безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

Кроме того, прокуратура проверит, поступали ли от местных жителей жалобы в контролирующие органы и какая реакция на них последовала.

По данным администрации Мурманска, последняя проверка газового оборудования в пострадавшем доме прошла осенью 2017 года и завершилась положительно.

Между тем один из жильцов дома, в котором произошел взрыв газа, на своей странице в соцсети незадолго до происшествия обозначил 20 марта как последний день своей жизни. Запись "10 июля 1998 - 20 03 2018" была сделана за два часа до взрыва.

Как выяснила "Комсомольская правда", 21 марта молодой человек должен был явиться в суд. Там рассматривалось дело о краже. По неподтвержденным данным, ранее моложого человека уже привлекали к ответственности. При этом в региональном управлении СКР не комментируют версию об умышленном взрыве.

"В настоящее время следствием в рамках возбужденного уголовного дела отрабатываются все возможные версии произошедшего, основная из которых - взрыв бытового газа", - пояснили в ведомстве.

Обозреватель Анастасия Николаева

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