К тайне не нашлось ключей

21.03.18 16:07

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Верховный суд РФ предписал Telegram передать ключи для дешифровки сообщений ФСБ . Telegram отказывается выполнять это требование.

Верховный суд России (ВС РФ) 20 марта рассмотрел иск мессенджера Telegram о признании недействующим приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей сервиса. Адвокаты мессенджера считают, что приказ нарушает тайну частной переписки.

На заседании в ВС РФ представитель ФСБ заявил, что запрашиваемая у Telegram информация не затрагивает конституционные права граждан.

"Оспариваемый приказ не устанавливает никакого порядка предоставления информации, которая составляет охраняемую Конституцией тайну, или информацию ограниченного доступа - и таким образом, не нарушает конституционные права граждан", - сказал представитель ФСБ.

По его словам, приказ, который мессенджер просил признать незаконным, "принят строго в рамках предоставленных ФСБ полномочий". Доводы ФСБ также поддержала Генпрокуратура РФ, указав, что приказ принят в соответствии с нормами законов.

"Оснований для удовлетворения исковых требований административного истца (Telegram Messenger LLP) не нахожу", - сказал представитель Генпрокуратуры на заседании в ВС РФ.

В итоге ВС РФ отклонил иск мессенджера к ФСБ и признал законным требование предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей.

"В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать", - говорится в решении суда.

После заседания юрист мессенджера Рамиль Ахметгалиев заявил, что в компании будут оспаривать это решение.

"Мы не согласны с решением суда и подготовим апелляционную жалобу на него", - сказал он журналистам.

Роскомнадзор же в ответ уведомил компанию, что на исполнение требований у них есть чуть больше двух недель.

"На основании ст.15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Так в сообщении уточняется, что в соответствии с ч.1 ст.15.4 этого закона обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения уведомления.

В свою очередь юрист Telegram подчеркнул, что компания не может выполнить требование ФСБ.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал он журналистам, уточнив, что в настоящий момент за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а его блокировка возможна только в судебном порядке.

"Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки (Telegram - ИФ) Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд", - поянил Ахметгалиев.

В то же время в Роскомнадзоре подтвердили готовность обратить в суд с соответствующим иском к мессенджеру, если требование не будет исполнено по истечении срока.

"В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 закона №149-ФЗ, Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории РФ доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, отметив, что решение будет принимать суд.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров подчеркнул, что решения суда по Telegram должны исполняться без исключений.

"Если есть решение суда - оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений", - прокомментировал министр ситуацию журналистам.

Он также отметил, что администрация мессенджера не обращалась в Минкомсвязи по данному спору и никаких рабочих консультаций в ведомстве с Telegram не ведется.

Тем временем основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям мессенджера "свободу и неприкосновенность частной жизни".

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал Дуров в своем Twitter после вынесения решения ВС РФ.

При этом, комментируя решение Мещанского суда Москвы от 16 октября 217 года, по которому мессенджер обязали выплатить административный штраф в 800 тыс. рублей за непредставление информации ФСБ, Дуров подчеркнул, что согласно Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, отметив, что требования ФСБ также не реализуемы технически.

По его словам, компания работает с властями всех стран, ориентируясь на одни и те же принципы.

"Во всем мире, включая Россию, Telegram обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и т. д. Вместе с тем, ни в одной стране мы не выдаем личные данные пользователей государственным органам", - пишет основатель мессенджера.

При этом он отмечает, что только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений.

"Это единственный подобный прецедент за четыре года работы Telegram на глобальном рынке", - отмечает Дуров. По его оценкам, в России число пользователей мессенджером составляет около 10 млн человек.

Однако прецедент блокировки сервиса в мире уже есть: в декабре прошлого года после антиправительственных выступлений Telegram ненадолго заблокировали в Иране. По мнению ряда иранских чиновников, мессенджер активно использовался для нагнетания напряженности и подстрекательства к беспорядкам. Однако известно, что пользователям удавалось обходить блокировку. К тому же, ее сняли спустя месяц – в январе 2018 года.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, ситуация с Telegram зашла в тупик и ее нельзя решить без волевого участия людей, которые способны принять решение.

"Технически и с точки зрения реноме Telegram вряд ли выполнит требования, которые к нему предъявлены по предоставлению ключей. Технологически это связано с тем, что не все ключи у него есть, которые он должен предоставишь по требованию. А с точки зрения позиционирования в глобальном мировом рынке, предоставление ключей — это подрыв доверия. Поскольку это возможность читать переписку, получать доступ к информации как коммерческой, так и личного характера", - прокомментировал ситуацию Мариничев в беседе с "Известиями".

По его мнению, выход из ситуации можно найти только в ходе общественной дискуссии, которая учтет и требования общественности, и требования безопасности, и позицию сервиса.

Обозреватель Ксения Новикова

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