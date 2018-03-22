Многокаратная проверка

22.03.18 13:53

Interfax-Russia.ru - АЛРОСА представила первый российский прибор для проверки подлинности бриллиантов.

ГК "АЛРОСА" совместно со специалистами ФГБНУ "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" (ТИСНУМ) разработала первый в России портативный прибор, который позволяет идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения. Серийным производством и реализацией устройства на рынке будет заниматься ООО "Алмазный научно-технологический центр".

"ALROSA Diamond Inspector (именно такое название получил детектор - ИФ) способен распознавать бриллианты из природных алмазов, из синтетических алмазов, из природных облагороженных алмазов, а также неалмазные имитации бриллиантов - симулянты: фианиты, муссаниты. При этом прибор позволяет анализировать как отдельные бриллианты, так и бриллианты в ювелирных изделиях", - рассказали в пресс-службе алмазодобывающей компании.

Таким образом, рассчитывают разработчики, ALROSA Diamond Inspector поможет компаниям, занятым в данной отрасли, бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают натуральные камни с выращенными в лаборатории.

"Одним из главных конкурентных преимуществ ALROSA Diamond Inspector является использование сразу трех оптических методов детекции, которые дают высокую надежность оценки. Это ноу-хау защищенное международным патентом, обеспечивает более низкую цену приборов относительно конкурентов. Стоимость нашего детектора составляет 9,9 тыс. долларов США, в то время как стоимость зарубежных детекторов аналогичного класса может достигать 18-20 тыс. долларов США", - рассказал генеральный директор Алмазного научно-технологического центра Владимир Склярук.

По его словам, новый прибор призван стать недорогим и надежным инструментом для профессионалов, имеющих дело с бриллиантами.

"Детектор предназначен, в первую очередь, для использования производителями ювелирных изделий с бриллиантами, ювелирными магазинами, ломбардами, геммологами (экспертами в области драгоценных и полудрагоценных камней - ИФ) - количество потенциальных потребителей таких приборов во всем мире, по нашим оценкам, может превышать 350 тыс. человек. Cпрос на приборы будет расти в зависимости от темпов проникновения незадекларированной синтетики на рынок", - уточнил Склярук.

Он также отметил, что последние годы случаи попадания синтетических алмазов, а также изготовленных из них бриллиантов к натуральным камням фиксируются даже в крупнейших мировых алмазных центрах, не говоря уже о мелких лавочках.

"Наш прибор позволяет быстро и с очень высокой степенью точности определить истинное происхождение бриллианта - был ли он изготовлен из алмаза, выращенного в течение пары недель в лаборатории или из настоящего природного алмаза возрастом сотни миллионов и даже миллиарды лет", - подчеркнул специалист.

К слову, разница между такими камнями более чем существенная. Первое отличие заключается в разнице в ценности природных и синтетических бриллиантов при инвестировании денежных средств. Так, в частности, как утверждают в АЛРОСА, в долгосрочном периоде цена за карат природного бриллианта имеет тенденцию к росту, в то время как стоимость карата синтетических бриллиантов с каждым годом становится все меньше. Согласно статистике, которую приводит компания, с 1960 по 2016 годы, цены на природные бриллианты выросли в 11,5 раз - таким образом, среднегодовой темп роста составил 4,5% в долларовом выражении. Данную ситуацию эксперты объясняют глобальным дефицитом новых месторождений алмазов и постепенным истощением уже действующих месторождений, а также растущим благосостоянием населения в основных странах-потребителях алмазов (США, Индия, Китай).

Основной же причиной снижения стоимости синтетических бриллиантов на рынке, по мнению экспертов, в первую очередь, является постоянное совершенствование технологий синтеза алмазов в лабораторных условиях, ведущее к сокращению издержек производства таких камней и как следствие к уменьшению их стоимости. Также свою лепту вносит общая неосведомленность покупателей бриллиантов в вопросах различий между природными и синтетическими к и PR-активность производителей синтетических бриллиантов, создающая фрагментарные представления о продукте, которые впоследствии становятся плохой рекламой для таких камней.

Второе отличие природных и синтетических бриллиантов заключается в разнице их физических и химических свойств. Природные алмазы уникальны, они формировались в недрах Земли путем самых разных реакций на протяжении миллионов лет, поэтому человек не в силах повторить комбинации азота в кристаллической решетке такого камня. За счет своей структуры природные алмазы очень прочные, а значит больше подходят для изготовления тех же алмазных инструментов (инструмент, изготавливаемый только из синтетических алмазов, изнашивается быстрее).

Синтетические алмазы, доступные сейчас на рынке, обычно выращивают в течение нескольких дней или недель в лаборатории. Для ускорения процесса используются химические катализаторы. Поэтому с помощью лабораторного оборудования можно легко обнаружить химические элементы как Fe (железо), Ni (никель), Co (кобальт) и другие в таких химических состояниях, которые характерны для синтетических алмазов и никогда не встречаются в природных алмазах. Внешне порой бывает довольно сложно отличить природные камни от синтетических, однако последние менее прочные.

Также, предупреждают в АЛРОСА, не стоит забывать и о разнице в так называемой "эмоциональной ценности" таких камней. Так, к примеру, каждый природный алмаз имеет уникальные характеристики – очень сложно найти похожий камень, а создать его копию просто невозможно. Синтетические же алмазы выращиваются по одной технологии (с помощью алмазных зерен или алмазных подложек) и при наличии необходимого оборудования можно легко сделать копию нужного камня.

"Природные алмазы сложно найти, сложно добывать, сложно извлекать – все эти стадии требуют высокотехнологичных решений как сверхпроводящие квантовые датчики для геофизики, рентгеноабсорбционные технологии, горное оборудование с дистанционным управлением, большие данные, виртуальная и дополненная реальность. Таким образом, совершить путешествие из недр Земли до рынка природному алмазу помогают тысячи специалистов", - отмечают в алмазодобывающей компании.

Синтетические же бриллианты, как уже говорилось выше, выращиваются относительно просто и быстро в лабораториях (за дни – недели). Для такой работы требуется совсем небольшой штат специалистов.

Отметим, что первый публичный показ прибора ALROSA Diamond Inspector состоялся 20 марта на заседании Общественного экспертного совета при ФКУ "Пробирная палата России", посвященного актуальным вопросам оборота синтетических аналогов драгоценных камней в Евразийском экономическом союзе (ЕЭС). Заказать прибор можно на сайте компании АЛРОСА, заполнив простую электронную форму.

Обозреватель Наталья Пономарева

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