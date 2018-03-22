Мусорная экология

22.03.18 15:16

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Из-за выброса газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамске медицинская помощь понадобилась 57 детям. В апреле свалку рекультивируют, а детей отправят в санатории.

Полигон "Ядрово" (ООО "Ядрово") появился вблизи подмосковного Волоколамска в 2008 году. Организация называет себя высокотехнологичной компанией, работающей в сфере оборота отходов производства и потребления полного цикла: сбор, транспортировка, отбор вторсырья, размещение. Однако местные жители регулярно жалуются на запах с мусорного полигона.

В начале марта 2018 года, – когда запах усилился, – они провели на площади перед зданием администрации Волоколамского района митинг и вновь призывали закрыть свалку. Вскоре после этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования региона Александру Когану и заместителю председателя регионального правительства Михаилу Кузнецову посетить Волоколамский район и проработать дорожную карту, которая исключит экологическую катастрофу на полигоне.

7 марта Александр Коган сообщил, что для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне введен режим ЧС. На следующий день полиция задержала несколько жителей Волоколамска, пытавшихся перекрыть дорогу к "Ядрово". Активисты заявляли, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города. Несмотря на задержание, местные жители продолжили акцию у въезда на полигон.

Кроме того, жители города подали исковое заявление в Волоколамский горсуд Московской области к ООО "Ядрово" с требованием закрыть полигон отходов. Истцами по иску проходят восемь жителей Волоколамска, пятеро из которых действуют как в своих интересах, так и в интересах семи несовершеннолетних. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья. В настоящее время исковое заявление передано для изучения судье.

Ситуация обострилась 21 марта, когда к медикам обратились 57 детей с жалобами на головокружение и тошноту. Пятеро из них были госпитализированы.

"Сегодня в утренние часы у нас было массовое обращение школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости и головокружения, на 14 часов все основные обращения приняты, дети осмотрены, 57 человек итоговая цифра", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Министр добавил, что четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один - госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания. Остальные дети отпущены домой.

По словам Дмитрия Маркова, дети жаловались на недомогание, которое связывали с неприятным запахом в городе. Тогда же чиновник отметил, что сотрудники министерства изучали состояние газов в воздухе и заявили, что их уровень находится в пределах нормы.

Однако позже глава Волоколамского района Евгений Гаврилов заявил, что неприятный запах возник из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово".

"Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - привели "Интерфаксу" его слова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

По его словам, грунт для засыпки источников неприятных запахов на полигон стали завозить в середине марта – так, 12 марта на свалку его привезли более 1,8 тыс. кубометров. Чиновник также отметил, что решено было увеличить количество исследований тела полигона тепловизором: если раньше его исследовали дважды в неделю, теперь специалисты работают на полигоне ежедневно. Кроме того, воздух на полигоне проверяют две автоматические станции.

"В результате мониторинга, проводимого начиная с ночи 10 марта, превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Также сегодня ночью проводились замеры воздуха в Волоколамске (...) Все они проводились с участием жителей. Превышения концентрации загрязняющих веществ выявлено не было", - добавил он.

Были выявлены незначительные превышения по содержанию азота, связанные с работой котельной в зимний период, а также выбросами от автомобильных трасс.

"Превышений ПДК сероводороду и меркаптанам, характерных для свалочных газов, не выявлено", - добавлял он.

Тогда же мониторинг атмосферного воздуха Волоколамска, который проводится управлением Роспотребнадзора по Московской области, также не показал превышений содержания загрязняющих веществ, сообщала пресс-служба ведомства.

"С 9 марта превышений гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, в атмосферном воздухе в городе Волоколамске не выявлено", - говорилось в сообщении.

Всего за период с 23 февраля по 21 марта ведомство провело 645 исследований воздуха на территории города.

При этом в подмосковном Роспотребнадзоре советовали гражданам, обладающим "повышенной чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха химическими веществами, формирующими ощущения запаха" придерживаться ряда рекомендаций. В том числе - избегать длительного нахождения на открытом воздухе.

Ранее региональное управление МЧС также заявило о том, что не выявило превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Волоколамска.

Однако 21 марта, когда медицинская помощь понадобилась десяткам детей из Волоколамска, в город приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он посетил полигон "Ядрово" и заявил о намерении на время рекультивации и дегазации полигона увезти детей из Волоколамска.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей", - сказал он журналистам.

В ответ на предложение местных жителей вывезти детей в детские лагеря, губернатор отметил, что это "хорошая идея".

Известно, что около 6 санаториев и детских лагерей уже готовы принять жителей Волоколамска.

"Был большой запрос - на время рекультивации, дегазации полигона, учитывая, что выбросы неминуемо будут, отправить тех детей и взрослых, кто нуждается, в санатории и дома отдыхи, обеспечить размещения в лагерях. Такие места нами подготовлены, это порядка 6 санаториев и лагерей, кто может сегодня предоставить комфортабельные условия", - сказал губернатор Московской области.

Он также отметил, что обучение детей не будет прервано – министерству образования поручено проработать вопрос о запуске образовательных программ в этих лагерях и домах отдыха.

На встрече с инициативной группой жителей губернатор заявил, что поток машин на полигон "Ядрово" на время рекультивации полигона сократится вдвое. Также он отметил, что заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков назначен спецпредставителем губернатора по вопросам, связанным с полигоном "Ядрово".

В город также решено было направить бригаду врачей. По словам губернатора, они останутся в Волоколамске до ликвидации произошедшего в городе.

"Запрос был об обязательной бригаде врачей, учитывая, что люди беспокоятся, это связано с различными проблемами с сердцем, токсикология. Нами будет направлена бригада из 12 врачей - узкие специалисты - пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением", - сказал он журналистам.

Помимо этого в центре города будет работать табло, на котором в режиме онлайн будет отражаться анализ воздуха – данное поручение дано областному МЧС.

Вместе с тем, подмосковные власти подписали соглашение с голландской компанией Multriwell, которая обязалась построить на полигоне систему дегазации.

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов отметил, что данная технология позволит оперативнее проводить мероприятия по дегазации полигона. Так, голландская технология предполагает не бурение скважин в теле полигона для дегазации, а его прокалывание.

Проект системы дегазации планируют подготовить в течение трех недель, сказал коммерческий директор Multriwell Юджин Тиммерманс. По его словам, прокалывание начнется уже в апреле.

Тем временем следователи начали проверку по факту загрязнения воздуха подмосковного Волоколамска.

"С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), следственными органами по данному факту организовано проведение проверки. По результатам проверки будет принято процессуально решение", - сообщила "Интерфаксу" представитель регионального управления ведомства Ольга Врадий.

По данным ведомства, проведение проверки инициировано по распространенной в СМИ информации о госпитализации несовершеннолетних в центральную районную больницу с диагнозом "отравление газом", предположительно, после выброса сероводорода на полигоне "Ядрово".

"В администрации Волоколамского муниципального района и в ГБУЗ "Волоколамская ЦРБ" данные сведения не подтверждают", - добавила Ольга Врадий.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с массовым отравлением детей в Подмосковье заявила о необходимости закрыть вредные производства и полигоны.

Детский омбудсмен обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке, специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, руководителю СКР Александру Бастрыкину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

"Мы неоднократно обращали внимание исполнительной власти подмосковного региона и всех уполномоченных ведомств на существующие проблемы экологического характера, наносящие вред здоровью детей", - подчеркнула Анна Кузнецова.

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился в МЧС, прокуратуру и другие инстанции с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске, сообщает пресс-служба СПЧ.

В СПЧ также сообщили, что жители Волоколамского района все еще жалуются на ухудшение экологической ситуации в регионе. Совет также попросил о срочной реакции прокурора Московской области, руководителя Роспотребнадзора, уполномоченного по правам человека в Московской области и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По мнению экспертов постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам, выбросы сероводорода со свалок связаны с проблемой отходов. Для ее решения, по мнению представителей комиссии, необходимо внедрять раздельный сбор отходов, в первую очередь отделять пищевые отходы от остальных.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Росси в курсе событий в Волоколамске.

"Обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно, президенту докладывается", - сказал он журналистам, добавив, что администрация президента находится на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области и правительством РФ.

Кстати, в 2017 году, после вмешательства президента РФ было принято решение о закрытии аналогичного полигона под Балашихой "Кучино", запах от которой порой доходил до центральных районов столицы.

Обозреватель Александра Лоскутова

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