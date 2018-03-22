Домогательства без доказательств

22.03.18 16:26

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.

Комиссия по этике 22 марта вынесла решение по ситуации, которая сложилась вокруг главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР). Несколько журналисток выдвинули против него обвинения о домогательствах. Однако, рассмотрев ситуацию за закрытыми дверями, думская комиссия не усмотрела нарушений депутатом поведенческих норм.

"Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам глава комиссии Отари Аршба по итогам обсуждения на ее заседании заявлений Дарьи Жук (телеканал "Дождь") и Фариды Рустамовой (Русская служба BBC), а также пояснения, представленного самим депутатом.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.

По мнению членов комиссии, "сумма" изученных фактов "свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

Кроме того, в комиссии рекомендовали журналисткам обратиться в суд, поскольку депутаты не имеют "никакой возможности оценивать те или иные видео-аудио документы (записи разговоров журналисток со Слуцким - ИФ)", потому что не располагают такой возможностью.

Глава комиссии Отари Аршба также подчеркнул, что "случай, который произошел, недопустим".

"Мы априори всегда выступаем в поддержку всех женщин", - добавил он.

Дело рассматривали в закрытом режиме: сначала депутаты выслушали журналисток, а затем и главного "обвиняемого". Решение принималось в отсутствии всех участников разбирательств. По итогам заседания Дарья Жук и Фарида Рустамова назвали решение комиссии "ожидаемым". По словам Рустамовой (у которой есть аудиозапись разговора с депутатом, предложившим стать его любовницей), "депутаты не пытались разобраться в том, что произошло; просто поделились с нами своими взглядами на жизнь и на мораль".

Журналистка также отметила, что предложения депутатов обратиться в правоохранительные органы неосуществимы.

"Они неосуществимы, поскольку такого состава преступления не существует - нет в российском законодательстве статьи за домогательства", - сказала она.

Такое решение комиссии вызвало негативную реакцию журналистского сообщества – ряд федеральных СМИ отказался работать со Слуцким, а некоторые – и вовсе заявили об отзыве своих думских корреспондентов.

Так, об отзыве своих журналистов заявил медиахолдинг РБК.

"Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", - говорится в заявлении соруководителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой, опубликованном на сайте компании.

Редакция издательского дома "Коммерсант" также удивлена и разочарована решением думской комиссии, "фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими". Издание заявило, что прекращает работу с депутатом в качестве ньюсмейкера, а также с комиссией по этике.

"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", - говорится в заявлении редакции "Коммерсанта".

Свое разочарование этим решением также выразил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоих полов (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - говорится в заявлении радиостанции.

К моменту написания материала свою солидарность c журналистками высказали редакции около десятка крупных российских СМИ таких как: "Lenta.ru", Дождь", "Ведомости", "Говорит Москва", RTVI, Znak.com, "БИЗНЕС Online", "Новая газета" и другие.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает подобное решение "эмоциональным", но подчеркнул, что работа журналистов в Думе "заслуживает уважения и необходимо обеспечить им безопасные и комфортные условия работы".

"Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества", - говорится в комментарии депутата, опубликованном в Telegram-канале комитета.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена.

"В случае, если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации (представителей СМИ в Госдуме - ИФ), пропуска отзываются", - сказал Володин журналистам.

В Кремле решение думской комиссии по этике не стали комментировать, как и решение ряда СМИ, объявивших о бойкоте.

"Администрация не может комментировать решение комиссии по этике Госдумы. Это вопрос Госдумы, это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение комиссии, принятое накануне по ситуации вокруг Слуцкого.

В Союзе журналистов России (СЖР) также высказали недоумение в связи с решением комиссии, но, вместе с тем, выразили надежду, что решения СМИ отозвать своих корреспондентов из Думы не осложнит для их аудитории получение информации о работе парламента.

"При личном общении журналиста-женщины и политика-мужчины грань между комплиментами и переходом с профессиональной этики на личностный фактор - очень тонкая. В такой ситуации Союз журналистов России всегда защищал и будет защищать тех, кто занимается профессиональной деятельностью - происходит ли это при освещении событий в районах боевых действий или в кабинете во время интервью, когда ситуация может восприниматься как нарушение этических норм. Союз журналистов России считает любые подобные попытки недопустимыми и готов всегда защищать женщин-журналистов", - сказано в заявлении.

Вместе с тем в СЖР подчеркивают, что "в подобных сложных ситуациях коллегам важно своевременно информировать соответствующие органы, редакцию или отделения Союза журналистов о произошедшем, чтобы вовремя получить юридическую помощь".

Обозреватель Ксения Новикова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook