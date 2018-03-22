Дипломатию сдуло газом

22.03.18 16:57

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Великобритания предложит странам ЕС выслать российских дипломатов. В Москве надеются, что в "деле Скрипаля" возобладает разум.

С предложением выслать российских дипломатов, как это уже сделал Лондон, к лидерам Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе намерена обратиться премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Как сообщают Bloomberg и The Guardian со ссылкой на свои источники сообщили, призыв Мэй к принятию жестких мер против России связан с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Причем, по данным источников агентства Bloomberg, премьер-министр Великобритании собирается доказать своим коллегам, что Россия "представляет долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран ЕС", поэтому является не стратегическим союзником Европы, а стратегическим противником.

Вместе с тем источник The Guardian в правительстве утверждает, что целью Лондона является "ограничение возможностей Кремля", а вовсе не эскалация конфликта.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в комитете по иностранным делам британского парламента, также отметил, что Лондон не намерен приостанавливать все контакты с Россией.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания "продолжает протягивать руку дружбы российскому народу, потому что наша размолвка произошла не с ними", а с руководством страны.

Он раскритиковал власти России, которые, по его словам "любой ценой" хотят добиться того, чтобы мир воспринимал их страну всерьез.

В то же время, Джонсон подчеркнул, что Великобритания не хочет новой "холодной войны".

"Я помню, старую "холодную войну", и это было достаточно печальное время, и я рос искренне волнуясь за то, что наша страна может исчезнуть в термоядерном ударе", - процитировал министра иностранных дел Великобритании телеканал Sky News.

В Кремле считают обвинения в адрес России со стороны властей Великобритании по "делу Скрипаля" поспешными, голословными и лишенными логики.

Москве не понятно, на основании чего власти королевства обвиняют Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

"Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения, вот его и отдали. Итак, это была первая мысль. Во-вторых, что касается слов Владимира Владимировича (Путина - ИФ). Неужели кто-то всерьез считает, что кто-то в России даже задумался бы о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считаные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?" - сказал Песков.

По его мнению, насколько поспешными были обвинения со стороны британских политиков, продемонстрировала реакция Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где отметили, что подробный анализ вещества, которым отравили Скрипаля, потребует нескольких недель.

"Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей, причем произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с "высокой вероятностью" несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель. Противоречие налицо", - подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента, до сих пор остается непонятным, почему вообще начали обвинять именно Россию.

"Почему все бросились обвинять Россию? Позвольте мне провести очень грубую аналогию, хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства, скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИД выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании", - сказал Песков.

Кстати, накануне в МИД РФ перечислили вопросы к Лондону по "делу Скрипаля".

"Хотелось бы прояснить следующие аспекты. Где, кто и как брал пробы у Сергея и Юлии Скрипаль? Каким образом все это фиксировалось? Кто может сертифицировать достоверность полученных сведений? Соблюдены ли все требования ОЗХО в отношении последовательности действий при сборе доказательств (т.н. "chain of custody")?" - говорится в памятной записке с разъяснением реальной ситуации в так называемом "деле Скрипалей".

В Москве также хотели бы узнать, "при помощи каких методов (спектрального анализа и др.) британская сторона за столь короткий срок умудрилась определить тип якобы примененного химического вещества (по западной классификации "Новичок")?"

В документе отмечается, что для определения вещества у Великобритании должны были быть его образцы.

"Как такая поспешность соотносится с официальными заявлениями самого Скотланд-Ярда, что "для соответствующих выводов понадобятся недели или даже месяцы работы"? На основании каких данных и признаков поражения было поспешно принято решение ввести антидоты пострадавшим Скрипалям и британскому полицейскому, и не привела ли эта оперативность к серьезным осложнениям состояния их здоровья и последующему ухудшению? Какие именно антидоты вводились? На основании каких анализов было принято решение использовать такие препараты?" - перечисляют вопросы в МИД РФ.

Кроме того, в Москве интересуются, "как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно?"

В МИД РФ обратили внимание на утверждения, что потерпевших отравили в пиццерии (по другим данным, в машине, аэропорту, квартире и т.д.).

"Что же в реальности произошло? Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?", – говорится в документе.

Российское внешнеполитическое ведомство также требует разъяснить, почему по "делу Скрипалей" абсолютно голословно обвинили именно Россию, в то время как разработки под условным западным названием "Новичок" велись в Великобритании, США, Швеции и Чехии.

"Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ этого типа отражены более чем в 200 отрытых источниках стран НАТО", - отмечают в МИД РФ.

Пока Россию не удовлетворили ответы британской стороны по "делу Скрипаля", данные на состоявшемся накануне заседании СБ ООН.

На брифинге для иностранных послов директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков рассказал, что накануне состоялось закрытое заседание Совбеза ООН с участием гендиректора ОЗХО, темой которого было сирийское химоружие, однако британская сторона затронула и ситуацию с "делом Скрипаля".

"У нас была возможность вновь задать элементарные вопросы, как гендиректору ОЗХО, так и нашим британским коллегам. К сожалению, прозвучавшие ответы не были полновесными. По наиболее важным для нас вопросам коллеги просто ушли от ответа", - добавил Ермаков.

По словам дипломата, в целом на заседании "атмосфера была более или менее нормальной".

"Заседание было закрытым, поэтому особо никто никаких истерик не закатывал. Видимо, не на публику не хочется это делать", - сказал директор департамента МИД.

Вместе с тем в Москве надеются, что в "деле Скрипаля" возобладает разум.

"Мы не будем требовать от вас ни извинений, ничего. Просто спокойно давайте взаимодействовать. Есть проблема - давайте решать. Если у вас нет проблем, спокойненько так ее и закрывайте", - заявил Ермаков.

Он подчеркнул, что страдают люди, и в этом основная проблема.

"Двое российских граждан пострадали на территории Великобритании. И у нас есть большие сомнения, что кто-то за это ответит. Я хотел бы надеяться на то, что разум возобладает в Лондоне. Можно даже не признавать, что совершили ошибку, нам этого даже не надо. Просто давайте взаимодействовать в решении тех проблем, которые возникают", – отметил Владимир Ермаков.

Обозреватель Анастасия Николаева

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