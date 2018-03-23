Виза по дружбе

23.03.18 13:25

Interfax-Russia.ru - Глава Минвостокразвития предложил КНДР упростить визовый режим для россиян.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил властям КНДР упростить визовый режим для россиян.

"В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", - сказал российский чиновник, выступая в ходе восьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между РФ и КНДР, которое прошло в Пхеньяне (КНДР) с 21 по 22 марта.

Он также добавил, что Россия со своей стороны уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в РФ (Северная Корея стала одной из 18 стран, граждане которых могу подать заявку на электронную визу для посещения Дальнего Востока - ИФ). По его словам, теперь российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи.

Помимо этого во время заседания Межправительственной комиссии стороны обсудили различные вопросы сотрудничества в области торговли, транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, образования, науки, экологии, спорта и культуры.

"По итогам двух дней напряженной работы с корейскими коллегами был подписан итоговый Протокол. Документ регламентирует двустороннее взаимодействие в области транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования и т.д.", - говорится в сообщении посольства России в Пхеньяне, опубликованном на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

В посольстве также отметили, что участники заседания с обеих сторон согласились с тем, что "выполнение достигнутых договоренностей и рекомендаций послужит делу укрепления сотрудничества между Россией и КНДР".

"По словам принимавшего участие в переговорах посла России в КНДР Александра Мацегоры, положения итогового Протокола полностью соответствуют требованиям известных санкционных резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Так, в частности, как уточнили в Минвостокразвития, стороны будут планомерно работать над увеличением товарооборота между двумя странами.

"Конечно, с учетом складывающейся непростой международной обстановки не стоит ожидать резкого роста двустороннего товарооборота. Тем не менее, мы твердо намерены продвигать двустороннее сотрудничество в сферах, не затронутых международными санкциями, предпринимать все необходимые меры, чтобы не подпадающие под рестрикции гражданские направления нашего взаимодействия не пострадали", - пояснил журналистам Александр Галушка.

По данным Минвостокразвития РФ, в 2017 году товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНДР составил $15 млн, что на 84% выше аналогичного показателя 2016 года.

"В ближайшее время корейская сторона в рамках указанных договоренностей должна будет сформулировать предложения по группам товаров, которые не запрещены соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, для развития направлений экспорта и импорта между Россией и КНДР", - отметили в министерстве.

Кроме того, на заседании стороны также обсудили уже реализуемые совместные проекты, в том числе "Хасан – Раджин". По данным Минвостокразвития РФ, на территории КНДР активно работает российская компания "Спасский Бекон".

"Мы обязаны прилагать усилия, чтобы эти проекты и дальше реализовывались. Но важно искать и новые точки роста торгового оборота и прорабатывать новые сферы сотрудничества", - подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока.

Галушка также обратил внимание на успешное взаимодействие бизнесменов двух стран в сферах транспорта и сельского хозяйства. В то же время он призвал искать "новые точки роста торгового оборота и прорабатывать новые сферы сотрудничества".

"Нам необходимо искать новые точки роста торгового оборота и прорабатывать новые сферы сотрудничества. 11-13 сентября во Владивостоке состоится IV Восточный экономический форум (ВЭФ), мы ждем представителей южнокорейской делегации и приглашаем вас также принять самое активное участие в его работе. На площадке форума мы предоставим КНДР возможность организовать презентацию туристических и экономических возможностей КНДР для межрегионального сотрудничества", - заявил Галушка, обращаясь к министру внешних экономических дел КНДР Ким Ен Чжэ.

По его словам, в рамках ВЭФ состоится большое мероприятие, посвященное сотрудничеству в области сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и пригласил представителей Северной Кореи рассмотреть возможность участия в нем. Также чиновник отметил, что российские власти с большими надеждами смотрят и на перспективы проведения межкорейского саммита.

"Россия приветствует позитивные тенденции в развитии ситуации на Корейском полуострове. Рады, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын публично обозначил курс республики на возобновление контактов с Югом", - сказал глава Минвостокразвития РФ.

Помимо этого, выступая на восьмом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между РФ и КНДР, Александр Галушка предложил создать в одном из дальневосточных регионов северо-корейский "Торговый дом", где будет представлена продукция из КНДР.

"Считаю необходимым создание "Торгового дома" северокорейской продукции в одном из регионов Дальнего Востока России. Также, необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории Дальневосточного федерального округа", - отметил он.

По мнению министра, именно межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и КНДР может стать одним из перспективных направлений дальнейшего расширения отношений между странами в торгово-экономической и иных сферах.

В свою очередь министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ен Чжэ выступил с инициативой создания российско-корейской рабочей группы также по вопросам экологии и природоохраны. Александр Галушка поддержал инициативу и сообщил, что министр природных ресурсов РФ Дмитрий Донской одобрил такое предложение, и в ближайшее время группа будет создана.

Вместе с тем, уже в апреле в Москве пройдет первое заседание российско-корейской рабочей группы по вопросам временной трудовой миграции. Одним из главных вопросов станет сложившаяся в связи с резолюцией Совета Безопасности ООН ситуация по сокращению в России числа рабочих квот для граждан КНДР.

"В правительстве сейчас идет обсуждение вопроса выдачи разрешений на работу гражданам КНДР с целью найти оптимальное решение, с учетом всех аспектов принятой резолюции Совета Безопасности ООН. В апреле в Москве запланировано заседание российско-корейской рабочей группы по осуществлению временной трудовой миграции. Стоит задача определить конкретные варианты решения данного вопроса", - сказал Александр Галушка.

Заместитель премьера КНДР Ро Ду Чер отметил важность этого вопроса для КНДР.

"Мы начали отправлять к вам наших рабочих с конца 50-х годов, и это направление сотрудничества, которое всегда соответствовало интересам наших народов, развивается уже 60 лет. Но сейчас эта работа находится на грани срыва из-за санкций, которые введены резолюцией Совета Безопасности ООН, запрещающая странам-участницам ООН привлекать к трудовой деятельности рабочих из граждан КНДР. Очень актуальным для КНДР является вопрос выдачи рабочих квот со стороны России в 2018 году", - сказал Ро Ду Чер.

По его словам, в прошлом году в России трудились около 40 тысяч жителей КНДР, но уже в этом году их число в соответствии с санкциями должно сократиться вдвое.

Галушка отметил, что только благодаря работе российских дипломатов санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР удалось смягчить по сравнению с первоначальной редакцией. По его мнению, это еще раз доказывает заинтересованность России в продолжении сотрудничества с Северной Кореей.

"Российская сторона приложила много усилий, чтобы смягчить санкции ООН и добиться оговорки о том, что в течение двух лет эти санкции не будут распространяться на трудовых мигрантов в России. Мы рассчитываем, что за этот период начнутся важные политические изменения в межкорейском сотрудничестве, в частности будет интенсифицирован диалог Севера и Юга, что позволит нам дальше реализовывать наше взаимодействие", - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook