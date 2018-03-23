Оружие с именем

23.03.18 13:55

Фото Минобороны РФ

Interfax-Russia.ru – Итоги конкурса на лучшее название нового оружия подвели в Минобороны РФ, выбрав три из 50-ти лучших. Свои предложения прислали в ведомство почти 8 млн россиян.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник", ядерный подводный беспилотник "Посейдон" и боевой лазер "Пересвет" – именно эти названия новейших разработок вооружения получили максимальную поддержку российских участников конкурса Минобороны РФ, объявленного на сайте ведомства.

В ежегодном послании к Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин анонсировал создание новейших беспрецедентных разработок оборонного комплекса страны. Он также сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана").

Владимир Путин заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Кстати, после этого заявления президента РФ, замминистра обороны США Джон Руд отметил, что в нынешнем состоянии американские ПРО не могут в полной мере защитить США от стратегических сил России и Китая. А официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Соединенным Штатам было неприятно видеть, как при демонстрации возможностей новых российских вооружений в ходе выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию были показаны анимационные материалы удара по территории США.

Рассказав о новейших видах отечественного оружия, президент РФ отметил, что некоторые из них остаются безымянными, и пригласил слушателей зайти на сайт Минобороны и выбрать для него название. Вскоре на сайте был объявлен конкурс на лучший вариант для пока еще не имеющих названий образцов вооружений. По данным Минобороны, всего пришло более 245 тысяч предложений с названиями. Из них было отобрано по 50 наиболее популярных вариантов.

"Спустя 17 часов с момента запуска сервиса по приему вариантов названий для новейших образцов российского вооружения на официальный сайт Минобороны России поступило более 63 тысяч предложений. Примечательно, что предложения поступают не только от жителей России: около 20% вариантов названий пришло от интернет-пользователей из стран СНГ, еще порядка 10% - от жителей ближнего и дальнего зарубежья", - сообщили в российском военном ведомстве, отметив, что "в среднем поступает около 3 тысяч предложений в час".

Исходя из статистики голосования интернет-пользователей, наибольший ажиотаж вызвал выбор названия для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой: суммарное количество голосов за различные варианты превышало 1,5 млн.

"Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось в 20:00 по московскому времени 22 марта", - заявили в военном ведомстве.

Наибольший интерес у посетителей сайта Минобороны вызвало название крылатой ракеты. "Буревестник" получил почти 750 тыс. голосов, ненамного опередив предложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым название "Пальмира" (более 720 тыс). На третьем месте оказался "Сюрприз" (за такой вариант проголосовали 708 тыс.)

Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет" (95 тыс.). Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон" (155 тыс.).

Также крылатую ракету могли назвать "Аргумент", "Благовест", "Возмездие", "Гарант", "Дротик", "Император", "Миротворец" или "Песец". В определенный момент лидировало наименование "Нежданчик". Среди вариантов для голосования также были предложены "Ватник", "Коловрат", "Пальмира", "Перун", "Погремушка", "Пустошь", "Тишина", "Сюрприз" и "Странник".

Были предложения назвать ракету и именами собственными: здесь "Сусанин" и "Сталин" соперничали с "Аленушкой", "Надюшей" и "Чебурашкой".

Среди названий для подводного беспилотника с ядерной энергоустановкой лидировал "Посейдон", вторым по популярности был "Язь". Большинство предлагаемых наименований связаны с морской тематикой: "Кракен", "Черномор", "Садко", "Ихтиандр", "Водяной", "Русалка", "Угорь", "Лещ" и пр. В списке встречались и не "морские" названия: "Шайтан", "Скипетр", "Севастополь", "Молот", "Вера" и "Несмеяна".

Боевой лазерный комплекс предлагали назвать "Василиск", "Вий", "Горыныч", "Огниво", "Око", "Офтальмолог", "Пересвет", "Пепел", "Сварог", "Страж" или "Циклоп". Но лидирующую позицию занимал "Зайчик". Также можно было проголосовать за варианты "Гиперболоид", "Матрешка", "Мухобойка", "Светлячок" и "Хитрец".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагал назвать новые виды стратегического оружия России именами богатырей. Так, крылатую ракету глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат он предложил назвать "Муромцем" и "Добрыня".

"Как богатырей, охранявших Русь", - пояснил глава Ленобласти.

Первый вице-спикер Совета федерации Николай Федоров предложил два названия для новейших военных комплексов, писала газета "Коммерсантъ".

"Предлагаю два названия. Первое - "Американская мечта". Второе связано с широко известным пушным зверем. Это "Песец". Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание", - сказал "Ъ" Николай Федоров.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предлагал назвать новую российскую крылатую ракету глобальной дальности "Тишиной", чтобы "в мире было тихо и спокойно".

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) заявил, что новейшее российское вооружение будет носить названия, выбранные интернет-пользователями.

"Почти 8 млн человек откликнулось и приняло участие в выборе этого названия - это значит, что россиянам не безразлична судьба российской армии, судьба России, состояние ее боеспособности и боеготовности", - считает замминистра обороны.

Изначально голосование на сайте должно было завершиться 16 марта. На тот момент для крылатой ракеты лидировало название "Пальмира", а нынешний победитель "Буревестник" был лишь на третьем месте, отставая от лидера на 150 тыс. голосов. Беспилотный подводный аппарат мог бы называться "Лещ", "Карась" или "Шептун", однако потом количество голосов за "Посейдона" увеличилось в пять раз (с 30 до 150 тыс.). Самым популярным вариантом названия для боевого лазера 16 марта был "Горыныч".

Причины, по которым интернет-голосование продлили, остались неизвестны: вечером 17 марта Минобороны сообщило, что выбор названий для новейшего российского вооружения продолжается, а утром 22 марта стало известно, что его итоги будут объявлены в 20:00 по Москве. К этому времени свои позиции в рейтинге сдали "Песец", "Ратник", "Лягушонок", "Несмеяна", "Мухобойка" и "Нежданчик".

В то же время, российские военные сообщили об отражении массированной DDOS-атаки на сайт Минобороны в ходе финального голосования за названия новейшего российского оружия.

"Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDOS-атаки были нейтрализованы. Попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы - страна установлена, североамериканского континента и Украины", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ заявили, что в течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак. Из них в течение дня - пять средней интенсивности, и две наиболее мощных с 19:00 до 20:00 мск (последний час голосования).

"В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту - десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени", - сообщили в военном ведомстве.

Обозреватель Александра Лоскутова

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