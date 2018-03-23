Дипломатам указали на дверь

23.03.18 15:18

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Евросоюз решил отозвать своего посла из России, страны ЕС также планируют выдворить российских дипломатов. В Москве сожалеют об этом решении.

Евросоюз на саммите 22 марта принял решение отозвать посла ЕС в РФ, сообщила пресс-служба союза.

"Было принято решение об отзыве нашего посла", - цитируются в сообщении слова премьер-министра Швеции Стефана Левена.

Тем не менее, в ЕС уточняют, что посол отозван в Брюссель для консультации в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ЕС также отмечают, что это "мера", а не "шаг в рамках санкций", и что посол не был отозван из российской столицы окончательно.

Кроме того, ряд Европейских стран решил по примеру Великобритании рассмотреть вопрос о высылке российских дипломатов. Такую возможность обсудят в западноевропейских правительствах на следующей неделе, сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте. По данным британской газеты The Telegraph, такие меры рассматривают пять стран: Франция, Польша, Литва и еще два государства. Ранее возможность принятия аналогичных мер не исключила и Чехия. О намерении рассмотреть такой вопрос также заявили власти Ирландии.

"Теперь мы будем рассматривать вопрос о том, хотим ли мы принять индивидуальные меры в отношении российских дипломатов в Ирландии. Перед этим нам придется провести оценку безопасности, так же (как это сделала Великобритания - ИФ). Мы не станем беспорядочно высылать честных людей", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

В то же время премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipila) оставил этот вопрос открытым.

"Внешнеполитическое руководство Финляндии должно подумать над тем, последует ли Финляндия примеру некоторых стран-членов Евросоюза, намеревающихся выслать российских дипломатов", - сказал глава правительства в преддверии Совета ЕС. По его словам, на решение Финляндии будет влиять то, к каким решениям придут остальные страны ЕС.

Не планируют прибегать к таким мерам в Австрии. Так, канцлер Себастьян Курц заявил, что российских дипломатов не выдворят из страны.

"Мы решительно осудили это нападение (отравление Сергея Скрипаля - ИФ). Однако российских дипломатов мы не будем высылать из Австрии", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении ЕС отозвать своего посла Маркуса Эдерера.

"Конечно же, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также посетовал, что Москва до сих пор не может получить никакой информации по "делу Скрипаля" и первых рук.

"Российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому "делу Скрипаля", - отметил Песков.

По мнению главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, отзыв после ЕС в Москве – это жесть поддержки позиции Лондона в ситуации по "делу Скрипаля" и отвечать на него не стоит.

"Ну а нам, конечно же, не следует отвечать на глупости ЕС, не оставляя при этом без ответа ни одно реальное, а не символическое действие, вроде высылки дипломатов", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, этот факт подтверждает две тревожащие тенденции в политике Запада.

"Во-первых, солидарность ЕС ставится уже не только выше отношений с Россией или интересов стабильности в Европе, но даже выше фактов и здравого смысла. Одиозный британский мем "highly likely" ("весьма вероятно") превратился в принцип не только политики Соединенного Королевства, но и Евросоюза: по словам главы Евросовета Дональда Туска, страны ЕС считают "крайне вероятным", что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России", - пишет он.

Во-вторых, по словам Косачева, Запад демонстрирует то, что сам приписывает России, - непредсказуемость, полагает он.

"Уже просто невозможно предсказать, где в очередной раз произойдет "атака России" - кого отравят, где "назначат" президента, совершат киберагрессию и т.п. От самой России это уже никак не зависит, от нее лишь ждут объяснений, которые заведомо никто слушать не собирается", - считает сенатор.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что заявление ЕС по "делу Скрипаля" представляет собой бездоказательное обвинение России, достойное лишь сожаления. "Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся, лишь на основании того, что нет других правдоподобных, альтернативных разъяснений, представляет собой, в сущности, бездоказательное обвинение в наш адрес", - сказал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин журналистам.

По его словам, готовность ЕС согласиться с версией Лондона обстоятельств инцидента в Солсбери "можно объяснить только желанием поддержать премьер-министра Великобритании Мэй, оказавшуюся в трудном положении".

Вместе с тем, Артем Кожин уточнил, что в МИД РФ не получали официальных уведомлений от стран Евросоюза об отзыве дипломатов.

"Мы эту информацию знаем пока только из средств массовой информации (. . .) В официальном установленном порядке с этими вопросами пока никто не обращался. Обратятся - будем изучать", - сказал он.

Представитель МИД РФ также отметил, что развязанная Лондоном антироссийская кампании препятствует нормализации отношений в Европе.

"Сожалеем, что Евросоюз предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками с очевидной целью: поставить еще одно препятствие на пути нормализации ситуации на европейском континенте", - сказал Артем Кожин.

Вместе с тем он уточнил, что Евросоюзу следовало бы вместо этого побудить британских партнеров к началу консультаций с российской стороной по "делу Скрипаля" в рамках процедур Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что каждая страна должна самостоятельно принимать решение в вопросе об отзыве дипломатов. По его словам, Россия не видит фактов вины Москвы в деле Сергея Скрипаля, и Лондон делает все, чтобы загнать отношения с Москвой в тупик. Министр также обратил внимание, что расследование инцидента в Солсбери еще не завершилось, а Великобритания уже пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги.

Обозреватель Ксения Новикова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook