Город без башни

24.03.18 23:31

Фото пресс-службы УГМК

Interfax-Russia.ru – Огромную недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга, судьба которой в последние дни стала самой обсуждаемой темой в городе, обрушили за полминуты.

Самое высокое сооружение Екатеринбурга – недостроенную телебашню, которую многие считали символом города - снесли с помощью взрывов в 9 утра 24 марта. Посмотреть, как она упадет, пришли сотни екатеринбуржцев. В результате в субботнее утро образовались такие пробки, будто это час-пик. 220-метровый объект, о судьбе которого велись ожесточенные споры, меньше чем за минуту превратился в груду бетона, создав определенный прецедент: по словам эксперта, таких высоких сооружений в России еще не сносили.

Построена на две трети

Строительство бетонной телебашни начали в 1983 году, чтобы охватить телерадиосигналом весь город и Свердловскую область. Башню активно строили несколько лет, а в 1991 году начались перебои с финансированием, и ее возведение остановили. Проектная высота объекта составляла 361 метр, но он замер на высоте около 220 метров. Этого оказалось достаточным, чтобы сооружение стало самым высоким в Екатеринбурге.

Телебашню никак не использовали. В 1990-е годы на нее любили забираться подростки, периодически с нее прыгали бейсджамперы и самоубийцы. Через некоторое время вокруг башни поставили ограждение и охрану, поток "паломников" к ней почти иссяк.

Телебашня оставалась в федеральной собственности. Тем не менее, местные власти надеялись ее достроить. В 2002 году министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) оценивала этот проект в $10-16 млн, рассчитывало завершить его за три года. Для воплощения различных идей по использованию долгостроя было даже создано АО "Екатеринбургская телебашня", его учредителями стали МУГИСО, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), АО "Областное телевидение" и британская компания Ural Industry Ltd. В частности, предполагалось, что британцы вложат $20 млн и создадут на базе телебашни телевизионный и развлекательный центр. Однако переговоры в итоге ничем не закончились.

В 2007 году РТРС объявила свой конкурс на поиск инвестора, который, как предполагалось, должен был вложить около 1,7 млрд рублей в телебашню. Но и это не привело ни к какому результату.

В 2012 году областные власти инициировали процесс передачи недостроя из федеральной собственности в региональную, чтобы провести экспертизу его безопасности и определить его дальнейшую судьбу. В 2013 году Свердловская область за 500 млн рублей выкупила сооружение у федерации и объявила конкурс на лучший проект по использованию телебашни. На конкурс поступило более 80 работ, авторы которых предлагали устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок, храм. Инвесторов под эти проекты вновь не оказалось.

В прошлом году регион сделал еще одну попытку решить вопрос с телебашней. Ее вместе с прилегающим земельным участком площадью 46,8 тыс. кв.метров (в центре города) выставили на торги за 652,8 млн рублей. Причем телебашню продавали без обременений, то есть будущий владелец мог бы распорядиться площадью как угодно, в том числе, снести здание. Примечательно, что информация о продаже долгостроя вместе с земельным участком была размещена и на бесплатной доске объявлений на одном из интернет-сайтов.

"Сайты объявлений используются как информационные площадки. Таким образом мы хотим привлечь внимание потенциальных покупателей. На самом деле телебашня продается через конкурс", - заявлял агентству "Интерфакс-Урал" представитель ЗАО "Сбербанк-АСТ".

Но вскоре Свердловская область отменила приватизацию недостроенной телебашни. В распоряжении, которое подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, говорилось, что приватизация отменяется "в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования жилой и общественно-деловой территории Екатеринбурга".

Через пару месяцев, в апреле, стало известно, что Уральская горно-металургическая компания (УГМК) планирует построить на этом месте ледовый дворец на 15 тыс. зрителей. Как оказалось, других желающих выкупить объект и землю не нашлось.

Была достигнута договоренность, что Свердловская область отдает башню и землю как взнос в уставный капитал создаваемого акционерного общества "Ледовая арена", а УГМК внесет 1,6 млрд рублей.

Хроника борьбы

Планы по строительству многофункционального ледового комплекса были озвучены, но судьба долгостроя оставалась неизвестной до осени прошлого года. В сентябре на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что телебашню снесут.

"Стоит бетонная труба, все почему-то называют ее телебашней. Там нет ничего от телебашни. Стоит 200 с лишним метров, странное сооружение, которое, в моем понимании, не очень симпатично представляет город, тем более в преддверии Чемпионата мира по футболу. (...) Трубу будем сносить", - сообщил он, добавив, что, скорее всего, объект удастся демонтировать до ЧМ.

В октябре появилась информация о выборе подрядчика сноса - магнитогорского АО "Р.В.С.", который ранее выполнял работы для "Башнефти" и "Газпром нефтехим Салавата". Согласно проектной документации по демонтажу, опубликованной на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия, сносить долгострой планировалось двумя частями путем подрыва. После обрушения первой части телебашни на высоте 70 метров предполагалось воспламенить заряды на отметке 10 метров, что привело бы к падению второй части. На земле бетон и арматуру планировалось разрезать до таких размеров, чтобы их можно было вывезти.

Ходили слухи, что телебашню, которую видно со многих точек города, снесут 20 февраля, затем – что точно после выборов президента РФ. Точная дата обрушения не сообщалась, и даже когда прошли выборы, УГМК данную тему никак не комментировала. Город разделился на два лагеря, сторонников и противников демонтажа. На фоне такой тишины голоса второй группы по мере приближения "часа х" звучали все громче.

О дате сноса стало известно 21 марта, и сообщил об этом екатеринбургский метрополитен. "В связи с проведением АО "Работы Взрывные Специальные" работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции (. . .) на период с 9:00 до 11:30 часов 24.03.2018 закрывается движение электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая" в обоих направлениях", - говорилось в сообщении на сайте метро.

И тогда противники сноса перешли к активным действиям. Общественная организация "Уральский хронотоп", ранее просившая региональное управление госохраны памятников включить недостроенную телебашню в перечень объектов культурного наследия и получившая отказ на это, решила оспорить данное решение в Октябрьском райсуде Екатеринбурга.

Как сообщал агентству "Интерфакс-Урал" председатель правления "Уральского хронотопа" Олег Букин, по закону суд должен принять решение об обеспечительных мерах - о запрете сноса - до вынесения судебного решения. Суд принял заявление к разбирательству, но отказался принимать обеспечительные меры, сделав, таким образом, дальнейшее рассмотрение иска бессмысленным.

Незадолго до сноса жители города вечером после работы пришли к телебашне постоять рядом с ней. "Больше тысячи горожан пришли обнимать башню в Екатеринбурге. Моментальная мобилизация за три дня. Если бы проводили в выходной, то тысяч 5 пришли бы однозначно", - написал в своем Facebook один из участников акции общественник Дмитрий Москвин.

А за сутки до сноса несколько человек попытались сквозь охрану прорваться на телебашню. Восьмерых увезли в полицию, троим удалось проникнуть наверх. Они планировали там сидеть неделю, но через несколько часов замерзли и спустились вниз. Их накормили, согрели и тоже доставили в отделение. В отношении них возбудили административное дело за мелкое хулиганство, молодым людям грозит штраф в 500 рублей.

Также жители Екатеринбурга на сайте change.org разместили петицию к президенту РФ с просьбой остановить снос объекта. "Почти 30 лет назад в городе Свердловске была возведена уникальная телебашня. Ее строила вся страна, в строительстве принимал непосредственное участие президент России Борис Ельцин. Она стала легендой нашего города!", - говорится в петиции.

Ее авторы отмечают, что башня может стать символом приближающегося 300-летия Екатеринбурга и ЭКСПО-2025, на проведение которого претендует город. Эту петицию подписали более 4 тыс. человек.

За и против

Против сноса выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. "Я разговаривал с разработчиками, (телебашня – ИФ) сделана из сверхпрочного бетона и еще может простоять лет 300", - заявил мэр на видеозаписи, которую опубликовал в своем YouTube-канале.

По его словам, из этой башни получился бы отличный объект, но ее демонтируют и "у жителей ничего не спросили, все в тайне, все скрытно".

Ройзман предположил, что в день сноса к башне придет много людей, и это может повлиять на ситуацию. "Я думаю, что народ соберется, и не дадут ее взрывать", - добавил мэр.

Заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергей Санок заявил Interfax-Russia.ru, что телебашню было бы возможно преобразовать в нечто уникальное. "С другой стороны, и на месте недостроенной телебашни может появиться другой нужный объект для города. Мы могли получить пользу и в том, и в другом случае", - полагает Сергей Санок.

Он констатировал, что реконструкция недостроя потребовала бы больших затрат, а желающих вложить деньги не нашлось. Просто так оставлять телебашню и ничего не делать с ней, по мнению эксперта, тоже бессмысленно.

"Когда в Париже пытались разобрать Эйфелеву башню, то были созданы комитеты, которые не просто защищали ее, но и собирали деньги для сохранения. В нашем случае такое трудно себе представить. Кроме того, Эйфелева башня была построена как символ последних достижений техники и технологии, полностью использовалась во время ЭКСПО, а здесь мы имеем незаконченный объект", - полагает завкафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры.

Президент "Городского центра экспертиз" Александр Москаленко уверен, что башню нужно было или реконструировать, или сносить, третьего варианта нет. "При ее возведении использовался очень прочный бетон, но важнее, как готовили арматуру и прочее. Любая конструкция требует ухода, бетон подвержен разрушениям. Если бы башню поддерживали, она бы простояла еще лет сто. А так, как ее содержат сейчас, она начинает становиться опасной. Вряд ли бы рухнула целиком, но могли бы начать отпадывать куски, ведь толщина стен там небольшая. Пути два: или срочно придумать ей применение, или все-таки убирать", - высказал Александр Москаленко свое мнение Interfax-Russia.ru.

По его словам, технология направленного разрушения, по которой произошел демонтаж, хорошо известна и отработана, опасности не представляла, но это первый в России случай, когда был снесен столь высокий объект. "По высоте не было таких сносов", - добавил президент "Городского центра экспертиз".

Снос как шоу

Снос телебашни обещал стать событием N1 в городе, но в итоге вошел и в российский топ "Яндекса". Как сообщала пресс-служба онлай-сервиса OneTwoTrip, предстоящее обрушение на 18% повысило спрос на авиабилеты в Екатеринбург.

К утру 24 марта территорию сооружения оцепили, за периметр безопасности никого не пропускали. Уже в половину девятого, за полчаса до сноса, сотни человек собрались в разных точках города недалеко от телебашни, чтобы наблюдать за ее падением. Очевидцы рассказали Interfax-Russia.ru, что Плотинка (район плотины пруда, находится в центре города), откуда открывается хороший вид на сооружение, но до куда оно точно не долетит, оказалась заполнена людьми, многие были с детьми. Толпы людей собрались и на близлежащих улицах.

"На мосту через Исеть водители останавливались прямо посреди дороги, чтобы посмотреть на башню. Образовалась большая пробка", - сообщил один из очевидцев. Люди выходили даже на крыши близлежащих домов.

Как и предполагалось, за полчаса до первых подрывов громко прозвучала сирена. Но ровно в 9 утра, когда телебашня должна была обрушиться, она осталась стоять. Как передает обозреватель Interfax-Russia.ru, в толпе нарастало нетерпение, кто-то даже начал скандировать "Башня, живи!". Однако около 9:10 все услышали вторую сирену, раздался взрыв, и башня вначале как бы осела, а потом завалилась на бок и упала на заранее подготовленную земляную "подушку". Поднялось густое облако пыли, закрывшее солнце и торчащий 30-метровый башенный обломок. Некоторые зрители не смогли сдержать слез.

Кто-то начал расходиться, кто-то остался в ожидании второго взрыва, пока не выяснилось, что его не будет. Как сообщила заместитель начальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина, два взрыва уже произошли с интервалом в несколько секунд, поэтому многие приняли его за один. Обломок же демонтируют вручную в течение двух недель.

Городская панорама теперь выглядит совершенно обычно, будто бы никогда и не было телебашни. Но жители Екатеринбурга еще долго будут видеть на ее месте пустоту.

Обозреватель Александра Качалова

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