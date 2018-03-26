"Зимняя вишня" в огне

26.03.18 16:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Более 60 человек погибло в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Еще более 40 получили различные травмы и ожоги.

Масштабный пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерово произошел вечером 25 марта. Сначала, по данным областного управления МЧС, площадь возгорания составляла 400 кв. метров, однако очень скоро она увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров, пожару был присвоен третий ранг сложности, а в регионе введен режим ЧС. По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться в детской батутной комнате (кто-то из ребят принес с собой зажигалку) или же в одном из залов кинотеатра на 4 этаже здания. Оттуда огонь распространился на другие помещения ТРЦ, в том числе магазины и контактный зоопарк, где в тот момент находилось множество людей.

Самостоятельно покинуть горящее здание удалось лишь части посетителей, другим же путь к выходу отрезал открытый огонь и завалы, образовавшиеся при обрушении перекрытий. В общей сложности спасатели эвакуировали более 100 человек, однако к некоторым помощь пришла слишком поздно. По последним данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе несколько детей (сколько точно не сообщается, пока опознано 15 погибших). Еще шесть посетителей ТЦ пока числятся пропавшими без вести. Различные травмы и ожоги при пожаре получили 44 человека, 11 из них сейчас находится в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Также погибли все звери, содержавшиеся в контактном зоопарке.

"Самым тяжелым пациентом у нас является 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа торгового центра. У него в этой трагедии погибли родители и младшая сестра, он один спасся из семьи. Ребенок получил тяжелую травму, поражение грудной клетки. Из-за этого ему необходима искусственная вентиляция легких. Также у него перелом костей таза, травма органов брюшной полости, его состояние оценивается как тяжелое", - сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, которая специально прибыла в Кемерово, чтобы проконтролировать работу медиков на месте.

При этом она подчеркнула, что у мальчика наблюдается положительная динамика, есть признаки улучшения состояния.

"Мы надеемся, что ситуация окончательно стабилизируется. Наблюдаться он будет пока здесь - в детской многопрофильной больнице. Если все будет хорошо, на что мы надеемся, то реабилитацию он будет проходить в ведущих реабилитационных центрах страны", - добавила глава Минздрава РФ.

На втором месте по тяжести травм, по словам министра, 18-летний молодой человек, также выпрыгнувший с четвертого этажа.

"Здесь преимущественно черепно-мозговая травма, ушиб мозга, но кроме того, и травматическое повреждение органов грудной клетки, его состояние улучшилось за ночь, сейчас оно ближе к состоянию средней тяжести",- сообщила Вероника Скворцова.

При этом она отметила, что парень "находится в контакте, он самостоятельно дышит, жизненно важные органы все работают, ничего не нарушено".

"Поэтому здесь прогноз благоприятный", - заключила министр.

Остальные девять пациентов, по ее словам, сейчас находятся в токсикологических отделениях в состоянии легкой и средней тяжести.

"Сейчас уже ситуация ближе к удовлетворительной у всех больных", - пояснила Скворцова.

Вместе с тем, министр отметила, что пострадавшие очень подавлены, находятся в шоковом состоянии, поскольку многие из них потеряли в этой трагедии своих близких.

"Таким больным сейчас оказывается психологическая и психиатрическая помощь медикаментозная. С нами приехали лучшие специалисты из института Сербского во главе с академиком (Зурабом) Кекелидзе и сейчас эти специалисты подключаются к работе с пациентами", - сказала министр.

Скворцова также заверила, что кемеровские врачи обеспечены всем необходимым для лечения пострадавших.

Тем временем, спасатели продолжают работать на месте ЧП. По данным МЧС, пожар, который пожарные потушили только к утру 26 марта, сейчас начал разгораться с новой силой.

"К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал журналистам глава МЧС Владимир Пучков.

Он добавил, что в некоторых термоточках температура достигает 600-800 градусов, их проливка продолжается.

"В настоящее время конструкции этого здания неустойчивы, поэтому наши ребята - пожарные, спасатели, кинологи - работают в сложнейших условиях, связанных с риском для жизни и здоровья. Это связано, в том числе и с риском обрушения конструкций", - добавил Пучков.

Вместе с тем он подчеркнул, что "специфика этого сооружения (торгового центра) такова, что все конструкции сложатся внутрь".

"Поэтому никакой угрозы прилегающим зданиям в настоящий момент не существует. Но реальная угроза для тех людей, которые сейчас осуществляют поисково-спасательную операцию, есть. Провисание конструкций продолжается, тление завалов продолжается ", - заявил глава МЧС.

Как сообщалось, всего к ликвидации последствий пожара привлечено более 500 человек - группировки Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, Сибирского регионального центра, подразделения Новокузнецкого, Кемеровского и Прокопьевского ВГСО, а также сотрудники Главного управления МЧС России по Кемеровской области и подчиненных подразделений.

Кроме того, в Кемерово выдвинулись спасатели из соседних гарнизонов: Анжеро-Судженска, Юрги, Белово, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска и Новокузнецка. В резерве находятся аэромобильные группировки Главных управлений МЧС РФ по Красноярскому краю, Республик Хакасия и Алтай, Новосибирской и Омской областей.

Вместе с тем, на месте происшествия продолжает работу и следственная группа регионального следственного управления СКР. По факту произошедшего ведомство уже возбудило уголовное дело по ст. 109, ч. 3 ст. 219 и ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра", - отметили в пресс-службе СКР.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СК России.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил обеспечить тщательное расследование этой трагедии, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Кроме того, он дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожара и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса, не только из числа собственников и арендаторов, но и должностных лиц контролирующих органов, в полномочия которых входит обязанность по выявлению нарушений пожарной безопасности на объекте", - сообщила официальный представить СКР Светлана Петренко.

Пока СКР никаких официальных версий причин пожара не называет, однако, как сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона, специалисты не исключают, что возгорание могла спровоцировать неисправная электропроводка.

"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе они считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.

Между тем, по его словам, отрабатываются и иные версии произошедшего.

"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу", - сказал источник.

Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию о неосторожном обращении с огнем.

"Не исключено, что могло иметь место неумышленное неосторожное обращение с огнем в одном из помещений центра. Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов", - сказал источник.

Как известно, ТРЦ "Зимняя вишня" открылся в 2013 году на проспекте Ленина, на площадке, принадлежащей ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, структура ООО "КДВ Групп"). Здесь работали кинотеатры, фудкорты, супермакет электроники DNS, продовольственный магазин "Ярче", магазин "Детский мир", боулинг, детский центр с аттракционами, контактный зоопарк, отделение Сбербанка.

По данным Росреестра, общая площадь ТРЦ составляет 18,4 тыс. кв. м, однако на Публичной кадастровой карте представлена информация лишь о двух корпусах "Зимней вишни". Существует еще как минимум два корпуса - информация о них как объектах капитального строительства на карте не представлена.

К настоящему времени, как сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве области, совладелец "КДВ Групп" Денис Штенгелов уже вышел на связь с местными властями. По его словам, Штенгелов сказал, что он находится "очень далеко, за рубежом". Вместе с тем, по данным информированного источника в силовых органах региона, на допросе в региональном СКР сейчас находится генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок. Другой источник, знакомый с ситуацией, пояснил "Интерфаксу", что ООО "Зимняя вишня Кемерово" является арендатором 3-4 этажей торгового центра, в том числе сдает их в субаренду. При этом собственник всей площади торгцентра - ККК - сдает в аренду также площади на 1-2 этажах торгового центра. Информацию о том, что ККК и "КДВ Групп" являются собственниками ТРК "Зимняя вишня", подтвердил агентству еще один источник в деловых кругах Кемерово.

Однако, по словам основного бенефициара "КДВ Групп" Дениса Штенгелова, кондитерский холдинг "КДВ Групп" не имеет отношения к ТРЦ "Зимняя вишня".

"КДВ" к нему не имеет никакого отношения. Я как физическое лицо являюсь совладельцем части торгового комплекса. Там было очень много собственников, помещения принадлежали разным организациям", - заявил Д.Штенгелов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, помещения в ТРЦ принадлежат ему опосредованно - через АО "Кондитерус ком" и его дочернее ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК).

"Оно (ККК - ИФ) - собственник площадей. А у него есть акционер - это компания "Кондитерус ком". И вот мажоритарным акционером "Кондитерус кома" я являюсь", - пояснил Д.Штенгелов.

Он подчеркнул, что в его представлении у ККК было в собственности менее половины общей площади "Зимней вишни", а у других, сторонних собственников - более половины.

Отметим, что глава Кемеровской области Аман Тулеев уже распорядился выделить по 1 млн рублей семьям погибших. Столько же намерен выделить собственник торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня".

"По последней информации собственник предприятия известил о выделении еще 1 миллиона рублей со стороны собственника здания"- сообщил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

По его словам, сейчас готовится соответствующее заявление собственника.

"Сейчас этим занимаются, передаются списки",- добавил он.

Как в свою очередь сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областной администрации, начиная с завтрашнего дня, в Кузбассе будет объявлен траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Траур продлиться три дня - 27, 28 и 29 марта", - сказал сотрудник пресс-службы.

Обозреватель Наталья Пономарева

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