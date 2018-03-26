Финальная инспекция

26.03.18 16:03

© РИА Новости. Алексей Седых

Interfax-Russia.ru – Инспекция FIFA удовлетворена ходом подготовки к ЧМ-2018 и высоко оценила готовности России к мундиалю.

Эксперты международной федерации футбола (FIFA) провели финальную инспекцию российских стадионов, которые в июне примут Чемпионат мира по футболу. Мундиаль пройдет в 11 городах России.

В целом, в FIFA удовлетворены готовностью инфраструктуры к ЧМ-2018. Как констатировал во время общения с журналистами в Калининграде директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Коллин Смит, "итоги официального операционного визита в Россию очень хорошие".

Стадион в Калининграде построен на острове Октябрьский и рассчитан на 35 тыс. зрителей. Официально он еще не сдан. Однако на минувшей неделе стадиону, на котором летом этого года пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Первый тестовый матч на стадионе "Калининград" запланирован на 11 апреля: встречу проведут команды футбольной национальной лиги "Балтика" (Калининградская область) и "Крылья Советов" (Самара).

Причем, как сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе футбольного клуба "Балтика" Сергей Кандалов, спрос на билеты на первый тестовый матч намного превысил предложение. По его словам, всего на матч в Калининграде ЧМ-2018 разрешено продать 10 тыс. билетов. Но даже количество письменных заявок на билеты от различных организаций превысило эту цифру.

Во время Чемпионата на арене в групповом этапе сыграют сборные Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии. После завершения ЧМ-2018 стадион станет домашней ареной для калининградской команды "Балтика".

Накануне эксперты международной федерации футбольных ассоциаций и оргкомитета Россия-2018 побывали с финальной инспекцией в Волгограде.

"Волгоград Арена" на 45 тыс. мест построен на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги.

"В Волгограде прекрасный стадион. Мы убеждены, что он будет готов к тестовым матчам и, что самое главное, к матчам ЧМ", - сообщил журналистам глава оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

В свою очередь директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий подчеркнул, что Волгоград в полной мере воспользовался возможностью, которая была предоставлена ЧМ.

"Мы видим, как город преобразился. Инфраструктура активно развивается: аэропорт, гостиницы, дороги. Главное - стадион. Есть еще недоделки, но к тестовым матчам все будет готово. Проведение в Волгограде финала Кубка России - позволит уже в полной мере оценить готовность стадиона к ЧМ", - сказал Смит.

На стадионе "Волгоград Арена" пройдут четыре матча мундиаля: Тунис - Англия, Нигерия - Исландия, Саудовская Аравия - Египет и Япония - Польша.

Перед Волгоградом комиссия FIFA побывала в Нижнем Новгороде и осмотрела стадион, 23 марта также получивший разрешение на ввод в эксплуатацию.

"Стадион "Нижний Новгород" получил сертификат ввода в эксплуатацию, идут последние отделочные работы, они будут закончены к первым тестовым мероприятиям. Сегодня мы (комиссия - ИФ) оцениваем Нижний Новгород как один большой объект: от аэропорта до тренировочных площадок. Сейчас основной фокус на возведение временной инфраструктуры в городе к мероприятию, работаем по планированию клиентских потоков", - сообщил журналистам Смит.

Ближайший тестовый матч на новой арене состоится 15 апреля, встречу проведут команды футбольной национальной лиги "Олимпиец" (Нижний Новгород) и "Зенит-2" (Санкт-Петербург).

Во время ЧМ-2018 года на стадионе "Нижний Новгород" сыграют сборные Швеции и Республики Корея, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

На 15 апреля намечена и тестовая игра на стадионе в Ростове-на-Дону, введенном в эксплуатацию в середине марта. Встречу проведут команды футбольной премьер-лиги "Ростов" и "СКА-Хабаровск".

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на арене "Ростов" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала крупнейшего футбольного форума.

А 22 марта эксперты в очередной раз проинспектировали стадион "Мордовия-Арена" в Саранске.

Представители делегации остались довольны как темпами возведения стадиона, так и финальной подготовкой футбольной инфраструктуры города.

"Темпы возведения "Мордовия Арены " удовлетворительные, стадион будет введен в эксплуатацию в срок, а тестовые матчи не выявят серьезных недоделок", - заявил глава оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

Со своей стороны директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий пожелал строителям стадиона в ближайшее время закончить все работы. Смит также сообщил, что намерен присутствовать на всех трех тестовых матчах, которые пройдут на стадионе с 21 апреля, и лично убедится в том, что "Мордовия-Арена" готова принять ЧМ.

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на арене в Мордовии сыграют команды Перу и Дании, а также Колумбии и Японии.

В FIFA также рассчитывают, что основные работы по строительству, пожалуй, самого проблемного на сегодняшний день стадиона - в Самаре - должны завершиться в конце апреля. В Самаре должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018, в том числе игра с участием сборной России, а затем по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.

Несмотря на отставание строительства стадиона к ЧМ-2018 в Самаре от графика, нет причин полагать, что он не будет сдан в срок, сообщил журналистам в среду директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий.

"Несмотря на тот прогресс, который мы наблюдаем, еще имеется значительное отставание. Нас уверяют, что к концу апреля все основные работы будут завершены. Мы не видим никаких причин того, чтобы это было невозможно", - сообщил Смит в ходе инспекционной поездки на стадион в Самаре 21 марта. При этом он отметил, что "работы проводятся с большим напряжением".

"Говоря о завершении работ по обустройству стадиона и прилегающей территории, мы говорим о дате сдачи стадиона в эксплуатацию в конце апреля", - подчеркнул Смит.

В Калининграде же он еще отметил существование "небольших вопросов" в некоторых городах, где будут проводиться игры ЧМ. При этом, по словам эксперта FIFA, эти вопросы связаны не с большим строительством стадионов, а относятся к мелким проблемам, от которых зависит общее впечатление.

Окончательные итоги визита будут подведены в Москве, добавил Смит.

"Следующие визиты в города будут проходить малыми группами, и они будут оттачивать вопросы и моменты при проведении тестовых матчей", - сказал представитель FIFA.

Обозреватель Анастасия Николаева

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