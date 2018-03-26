Сотня нон грата

26.03.18 17:32

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Больше 100 российских дипломатов выдворят США и страны ЕС из-за "дела Скрипаля". В Москве обещают "ответить взаимностью".

Администрация США и ряд правительств стран Евросоюза 26 марта объявили о дополнительных мерах в отношении России из-за так называемого "дела Скрипаля" – страны намерены выдворить часть российских дипломатов. В общей сложности такой "репрессии" подвергнуться более 100 российских дипломатических сотрудников.

Сообщения о подготовке высылки российских дипломатов из ЕС стали поступать еще в конце прошлой недели. Сегодня стало известно, какие страны пошли на этот шаг.

Так, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, передает агентство Associated Press. Среди 60 высылаемых дипломатов - около десяти сотрудников российского постпредства при ООН. По словам высокопоставленных представителей американской администрации, высылаемые российские дипломаты занимались разведывательной деятельностью. Уточняется, что дипломаты должны покинуть территорию страны в течение недели.

Четырех дипломатов из РФ собирается выслать Германия, такое же количество Польша, Франция, Канада, по три – Литва, Чехия, Дания. Нидерланды и Италия решили ограничиться двумя послами, а Финляндия, Латвия и Эстония – по одному. Поддержать такие меры решил и президент Украины Петр Порошенко – он объявил о высылке 13 дипломатов из РФ. В общей сложности речь идет о 104 представителях российского дипкорпуса за рубежом.

Однако, по словам председателя Европейского совета Дональда Туска, решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран, а значит, число высылаемых дипломатов может вырасти. Кроме того, Туск не исключил, что ЕС может принять новые меры в отношении России.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в свою очередь заявил, что Соединенное Королевство в ответ на химическую атаку в Солсбери намерено предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал министр на пресс-конференции в Таллине.

По его мнению, целью президента России является "внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно". Он также отметил, что о возможных дальнейших шагах в отношении РФ должна сообщить премьер-министр страны Тереза Мэй.

На сообщения о высылке дипломатов отреагировал рубль – курс упал на 26 копеек и к 16:16 составил 57,25 рублей за доллар. При этом курс евро поднялся выше 71 рублей за 1 евро впервые с 20 марта.

В свою очередь министерство иностранных дел РФ выразило протест и заявило, что РФ ответит на высылку дипломатов.

"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что такой недружественный шаг не пройдет бесследно и на него последует соответствующая реакция.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планируемую высылку российских дипломатов из стран ЕС "верноподданичеством".

"Сейчас начнется "парад суверенитетов" - верноподданнические проявления политической поддержки Лондона странами ЕС. (...) Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идет полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что все, что сейчас будет происходить в публично-дипломатической сфере (отзывы, высылки), "будет объясняться в столицах Евросоюза "солидарностью" с Лондоном, как того требует единая внешняя политика ЕС".

По словам Захаровой, когда Лондон выйдет из ЕС, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. А оставшиеся в Евросоюзе страны так и будут связаны "круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами".

Тем временем, британская полиция продолжает расследование дела. Теперь, по данным местных СМИ, они разыскивают возлюбленную экс-разведчика, которая может оказаться ключевым свидетелем по делу об отравлении.

"Источник сообщил, что она может быть потенциально важным свидетелем, у которого может быть информация о контактах Скрипаля, его передвижениях и душевном состоянии перед атакой", - пишет газета "Daily star".

При этом отмечается, что женщина может проходить в этом деле не только в статусе свидетеля, но и как подозреваемая, если ее невиновность не будет доказана. По информации источников газеты, следователи, которые ведут расследование этого дела, до минувших выходных не знали о том, что у Скрипаля была столь близкая подруга. Свои отношения они не афишировали.

В то же время другая британская газета – The Sun - со ссылкой на источник пишет, что приемники GPS мобильных телефонов экс-разведчика и его дочери в день, когда они были отравлены, оказались отключены на несколько часов. В сообщении издания уточняется, что в течение четырех часов их телефоны не принимали сигналы GPS, поэтому отследить их местоположение в тот момент было невозможно.

"Одной из самых вероятных причин могло быть то, что они собирались с кем-то встретиться и не хотели, чтобы за ними следили", - поясняет газета. По данным СМИ, состояние Сергея Скрипаля и его дочери Юлии до сих пор оценивается как тяжелое, в то же время пострадавший британский полицейский уже выписан из больницы.

Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко пояснил, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, могли нанести на кожу, распылить из баллончика или добавить в пищу.

"Все, что мы знаем, это то, что люди потеряли сознание. Никаких признаков поражения, никаких симптомов не было открыто. И до сих пор не открыто. А предложение России поучаствовать в расследовании они просто проигнорировали", - констатировал российский военный химик в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, есть документальное подтверждение того, что разработка газа "Новичок", которым, как утверждают британцы, отравили экс-разведчик, велась в США.

"Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", - рассказал Рыбальченко.

По его словам, это вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США. Однако впоследствии в следующих версиях базы данных, которые обычно расширяются, этой записи не обнаружилось.

"Химическое название этого вещества - я утверждаю, что оно точно соответствует той формуле, которая была опубликована Мирзаяновым (Вил Мирзаянов - советский химик, ухавший в США, автор книги о газе "Новичок") под шифром А234 и которая была названа Борисом Джонсоном (глава МИД Британии), как вещество, имеющееся в лаборатории Портон-Дауне", - подчеркнул Рыбальченко.

По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федора Лукьянова, высылка дипломатов РФ из стран Европы и США знаменует начало дипломатической войны.

"Отношения России и Запада не просто зашли в тупик, ситуация сложилась беспрецедентная. Впервые мы сталкиваемся с феноменом многосторонней дипломатической войны, когда страны идут на обострение отношений с важным партнером не из-за какого-то своего конфликта с ним, а подчиняясь блоковой дисциплине. Подобное прежде действовало только в предвоенной или военной ситуации, когда союзнический долг диктовал линию поведения", - сказал Лукьянов "Интерфаксу".

По мнению эксперта, "мы переживаем самый острый момент в отношениях между Россией и коллективным Западом с 80-х годов прошлого века. Даже украинский кризис 2014 года и события в Крыму не привели к таким шагам, как те, что предпринимаются сейчас".

Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации есть основания говорить о кризисе дипломатии в целом.

"Эта сфера деятельности предназначена для того, чтобы даже в самые острые моменты сохранять коммуникацию и каналы связи - прямые или хотя бы через третьи страны, пользующиеся доверием обеих сторон. То, что происходит сегодня, похоже на отрицание самой этой функции дипломатии", - пояснил он.

Обозреватель Ксения Новикова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook