Промыслу помешала политика

27.03.18 15:06

© РИА Новости. Андрей Шапран

Interfax-Russia.ru – Пограничники Украины задержали крымское рыболовецкое судно в Азовском море. Команде с российским гражданством инкриминируют незаконный выезд из зоны полуострова.

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в украинских водах Азовского моря российское рыболовецкое судно, на борту которого находился экипаж из 10 человек. Как сообщила пресс-служба ведомства, судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы.

По заявлению украинских пограничников, рыбаки нарушили порядок выезда из территории Крыма, считающегося в соседнем государстве временно оккупированным. Сейнер отправили в порт Бердянска, где продолжается проверка.

На задержанных членов команды судна составлены документы по ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины).

Судовладельцем "Норда" является небольшое предприятие в Керчи – производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая".

26 марта в сети появилось видео сейнера, стоящего в порту Бердянска. Владелец судна "Норд" подтвердил "Интерфаксу" факт задержания и сообщил, что расценивает эти действия пограничной службы Украины как незаконные.

"Действия сотрудников пограничной службы Украины являются противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ", - отмечается в комментарии производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени первого мая" (Керчь, Крым).

В компании сообщили, что на борту судна находятся 10 россиян. Запасов еды хватит на трое суток, воды - на шесть, топлива - на пять. По данным из открытых источников, "Норд" построен в 1989 году, это маломерный рыболовный сейнер.

24 марта "Норд" в составе колонны российских рыбопромысловых судов вышел из порта Керчь в Азовское море для промысла тюльки. 25 марта судно остановили сотрудники пограничной службы Украины для проверки соблюдения выполнения правил рыболовства, говорится в комментарии владельца сейнера.

"После досмотра при отсутствии нарушений правил рыболовства сотрудники пограничной службы Украины выдвинули ряд обвинений: в отсутствии у экипажа украинских документов, удостоверяющих личность (до 2014 года члены экипажа суднаСЧС "Норд" имели гражданство Украины); отсутствия разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск, Украина (до 2014 года судно СЧС "Норд" было под Регистром Украины)", - отмечается в сообщении.

Судовладелец утверждает, что украинским пограничникам предъявили все документы, на основании которых осуществляется деятельность судна под флагом РФ.

"После данного происшествия суда, осуществлявшие промысел под флагом РФ в составе колонны, срочно покинули район промысла и направились в порта приписки", - говорится в комментарии.

Затем украинская погранслужба потребовала от капитана "Норда" следовать в Бердянск.

"Во избежание насильственных действий со стороны пограничной службы Украины данное требование было выполнено. Судно ошвартовано в порт Бердянск, причал N6. При этом, сотрудниками пограничной службы Украины была отключена и изъята автоматическая идентификационная система судна", - сказано в сообщении.

Пока что сейнер находится на автономном снабжении.

"На запрос капитана судна о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении судна к береговой системе электроподачи, украинская сторона разъяснений не дала", - отмечается в информации.

Вскоре после этого 26 марта украинская сторона намеревалась этапировать капитана судна в Херсон для проведения следственных действий. Ему инкриминируется статья УК Украины "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств). Экипажу может грозить штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Как сообщил "Интерфаксу" 27 марта представитель компании-судовладельца, все 10 моряков, включая капитана, по-прежнему находятся на борту судна в порту украинского Бердянска.

"Команду сейнера опросили, однако капитана на допрос не забрали. В числе команды находятся практиканты, а также женщина-повар", - отметили в компании.

Также компания намерена 27 марта зарегистрировать обращения в МИД РФ и Росрыболовство.

"Связь с командой держим, держим с семьями, рассказываем и поддерживаем", - отметил представитель судовладельца.

Он также добавил, что 5,7 тыс. кг тюльки, которая находится в трюме "Норда", может испортиться, если не будет поддержан нужный температурный режим.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик не исключает, что Украина может приписать крымским рыбакам шпионаж и диверсию.

"Свою разрекламированную тактику "москитного флота" Украина отрабатывает лишь на тех, кто не способен сопротивляться, то есть - на мирных судах. Судно, находящееся в акватории Азовского моря, это дополнительные бонусы украинским флотоводцам, мимо которых, как говорится, "и муха не пролетит". Сейчас украинское правосудие начнет шить нашим морякам шпионскую деятельность, а то и диверсионные акции", - сказал он Interfax-Russia.ru.

При этом он выразил уверенность, что российский МИД "не отдаст керченских моряков на растерзание".

"Хочется Киеву или нет, а судно и моряков придется вернуть на родину. Но в тоже время, хочется предостеречь наших граждан от подобных рисков. Мы понимаем, что есть бизнес, а есть реальность, в которой у нас достаточно сложные отношения с соседним государством", - добавил депутат Госдумы.

Глава Крыма Сергей Аксенов со своей стороны пообещал морякам задержанного Украиной крымского сейнера юридическую помощь.

"Мы контактируем с (российскими - ИФ) пограничниками, организовываем юридическую помощь, связываемся с родственниками моряков. Проблема известна. Негодяйски поступили, рыболовецкое судно задержано и доставлено в Бердянск (город на Украине - ИФ). Крымчан не бросим без поддержки! Борьба идет. Уже министерство иностранных дел Российской Федерации в курсе", - сказал Сергей Аксенов журналистам.

Обозреватель Евгения Артемова

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