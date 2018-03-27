Последний сеанс

27.03.18 13:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Следователи задержали уже пять человек по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Очагом возгорания, как полагают эксперты, стала детская комната.

Следователи задержали и допросили пять человек по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Среди них, как уточнила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко, технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился эпицентр возгорания, руководитель и сотрудник организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник торгового центра, почему-то не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.

"На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек. Организована работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз. Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе", - сообщила Петренко.

Также она подтвердила информацию о том, что во время ЧП пожарные выходы из торгового центра были заблокированы. Сейчас, по ее словам, специалисты проверяют, были ли у "Зимней Вишни" еще какие-то нарушения пожарной безопасности.

Уголовное дело, по решению главы СКР Александра Бастрыкина, передано в производство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. Расследованием трагедии занимается специальная следственная группа, в состав которой вошли более 100 лучших следователей и криминалистов ведомства.

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, 4-й этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сообщил глава СКР на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, который прибыл в Кемерово утром 27 марта.

По его словам, следователи пока не установили, кто именно из представителей администрации ТРЦ отвечал за обеспечение порядка в детской комнате, а также кто и зачем запер двери в кинозалы.

"Основной состав персонала (ТРЦ - ИФ) сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации - они все первые разбежались. Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра", - отметил Бастрыкин.

Также следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших эту ужасную трагедию.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - сказал, обращаясь к председателю СКР, глава государства.

Бастрыкин, в свою очередь, заверил президента, что СКР уже изъял в различных инстанциях огромное количество документов. Сейчас их изучают специалисты.

"Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было затем перестроено в торговый центр в 2013 году, вероятно, с нарушениями", - отметил глава СКР.

Тот факт, что здание фабрики неоднократно перестраивалось под нужды торгово-развлекательного центра, подтвердил и глава МЧС Владимир Пучков.

"Оно зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкий круг деятельности по организации торговли: было три кинозала, бассейн, подразделение, где занимались с детьми, ряд других структур. Все документы выдавались в Кемерово городской администрацией. Сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами", - сказал министр.

Пучков также рассказал, что комиссия МЧС проверяла "Зимнюю вишню" в 2016 году и уже тогда нашла у ТРЦ некоторые нарушения.

"Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них - 68 млн рублей, численность работающего персонала - менее 100 человек. С нашей стороны были выданы рекомендации, которые, к сожалению, не были выполнены", - сказал глава ведомства.

В ответ на это Путин распорядился провести тщательное расследование, которое позволит найти и наказать виновных.

"(Пусть следователи.. – ИФ) пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения - как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных, но следователи отработают по полной программе", - подчеркнул президент РФ.

Также, по его словам, необходимо проверить подобные объекты и в других регионах России, ведь в любом из них могут оказаться такие же нарушения техники противопожарной безопасности.

"Сейчас начали смотреть - а материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей? Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят, никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается", - сказал Путин.

Вместе с тем, глава государства ответил и на вопрос о том, планируется ли после трагедии в "Зимней вишне" отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которую сейчас требуют многие местные жители.

"Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", - сказал президент.

Как сообщалось, масштабный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", расположенном в самом центре Кемерово, произошел 25 марта. По последним данным, в результате ЧП погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Люди просто не смогли выбраться из кинозалов, где во время пожара оказались заперты все двери.

"В настоящее время извлечены тела 58 погибших, продолжаем поиск еще шести человек, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра", - сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

Пока что, по словам первого вице-губернатор области Владимир Чернов, морги готовы выдать родственникам погибших 21 тело.

"Сегодня (27 марта – ИФ) в течение дня морги готовы выдать тела 21 погибшего, родственники сейчас определяются с местами захоронения", - сказал чиновник.

Всего, по его словам, к настоящему времени опознано 25 погибших.

"Из 25 опознанных тел, 13 - дети. В разном возрасте, от четырех до 12-13 лет", - в свою очередь уточнила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Между тем, родственники погибших объединились и составили свой собственный список пропавших без вести.

"К нам поступила информация о 85 лицах, которые, предположительно, пропали без вести. Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет", - сказал "Интерфакс-Сибирь" представитель штаба.

Что касается пострадавших при пожаре, то, по данным Вероники Скворцовой, в больницах по-прежнему остаются 13 человек. Состояние 12 из них, как заверяют медики, улучшилось.

"Больные в областной больнице (все, кроме 11-летнего ребенка, находящегося в специализированном центре - ИФ) в хорошем состоянии, боюсь даже говорить, намного лучше, чем они были. 18-летний молодой человек (выпрыгнувший с четвертого этажа и получивший черепно-мозговую травму - ИФ) сейчас в ясном сознании, намного лучше", - сказала Скворцова.

Министр также сообщила, что троих пострадавших, госпитализированных в областную больницу, осмотрели психиатры, им назначено соответствующее лечение.

"Пострадавший в результате пожара в городе Кемерово ребенок 11 лет тоже пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел", - добавила Скворцова.

Напомним, что 27, 28 и 29 марта в Кузбассе объявлены днями траура по погибшим при пожаре в ТРЦ "Зимняя Вишня". Также свою солидарность с кемеровчанами выразили и другие регионы РФ, где в связи с произошедшем приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Ряд организаций объявил сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших. А 28 марта объявлено днем национального траура.

Обозреватель Наталья Пономарева

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