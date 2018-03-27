Мода на выдворение

27.03.18 16:33

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Выдворить российских дипломатов собираются уже 24 страны. Россия обещает ответить на решение Запада.

Больше двух десятков стран объявили 26 марта о своем решении выдворить российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". В общей сложности такие меры предприняли 25 стран, включая Великобританию, "гонениям" подвергнутся 117 российских дипломатов. Ранее Великобритания уже выслало 23 дипломата из РФ. Однако в ближайшие дни к этому списку могут подключиться еще ряд государств. Таким решением страны выразили свою солидарность с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил страны, поддержавшие британские власти.

"Никогда раньше столько стран вместе не высылали российских дипломатов... Эти союзники Британии осознанно поставили себя под угрозу возмездия", - написал Джонсон в колонке для газеты The Times. Он отметил, что ряд поддержавших Лондон стран могут столкнуться с высылкой своих дипломатов из России.

Глава британского МИДа считает, что такая реакция других государств связана с тем, что "так много других стран в последние 10 лет испытали на себе, если не попытку убийства при помощи нервно-паралитического вещества на их земле, то провокации одного или другого вида". Джонсон также назвал высылку российских дипломатов "совершенно беспрецедентным глобальным ответом".

Он вновь подчеркнул, что действия Великобритании в отношении России не являются "размолвкой с народом России... только с Кремлем и нынешними властями".

Тем не менее, отвечая на вопросы журналистов о возможности подачи иска в Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ) против России, Джонсон призвал дождаться результатов расследования.

"Нам нужно дождаться окончания расследования", - сказал британский министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол США в России Джон Хантсман подтвердил, что решение о высылке 60 дипломатов продиктовано союзническим характером отношений Вашингтона и Лондона.

"Мы не можем оставить эти безответственные действия без должной реакции. Великобритания - наш лучший друг и союзник. Мы даем сигнал, что если вы будете так относиться к нашему союзнику и другу, ответ последует неизбежно", - сказал посол в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, США полностью доверяют расследованию, которое проводит Великобритания.

"Не только США, но и многие другие страны смогли ознакомиться с доказательствами. И все это во многом напоминает то, что мы видели в случае с MH-17 (сбитый в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет - ИФ), Крымом и вмешательством в президентские выборы в США", - сказал Хантсман.

Он уточнил, что говорит о "дезинформации" с российской стороны, "что в значительной степени осложняет отделение фактов от вымысла".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет решение об ответных мерах после анализа ситуации, при этом Россия будет руководствоваться принципом взаимности.

"Важно отметить, что мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями, в качестве причины выдвигается так называемые "дело Скрипаля", мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу", - сказал Песков.

Он также отметил, что такое уже бывало в истории международных отношений.

"Здесь дело не в массовости, дело в ошибочности этих решений. Мы убеждены, в их ошибочности. Потому что с нашей точки зрения, ссылка на так называемое дело Скрипаля не имеет под собой ничего", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Глава российского МИД Сергей Ларов также заверил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов.

"Ответим. Не сомневайтесь, потому что такое хамство, конечно, никому сносить не хочется, и не будем", - сказал Лавров журналистам в Ташкенте.

По его словам, за высылкой российских дипломатов из европейских стран стоит колоссальное давление и шантаж со стороны Вашингтона.

"Конечно же, когда то одного, то двух дипломатов, причем так, шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, ну, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который сейчас, к сожалению, является главным инструментом Вашингтона на международной арене", - сказал Лавров.

Он добавил, что это касается и нынешней ситуации, а также и палестинской проблематики, "когда напрямую заявляется: мы не будем давать палестинцам денег, пока не согласитесь на ту идею, которую мы пока еще не сформулировали".

"То есть покупайте втемную, так же, как покупайте втемную заявления Терезы Мэй", - сказал глава МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) подчеркнула, что ответ будет дан каждой стране, предпринявшей такие шаги.

"По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты - и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности, в Сиэтле", - сказала Захарова.

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал ситуацию вокруг экс-разведчика Скрипаля "чудовищной провокацией" и сравнил ее с "делом Дрейфуса".

"Очевидно, что правда рано или поздно выйдет наружу, и тогда мирового скандала не избежать. Но уже сейчас можно сказать, что налицо - чудовищная провокация, которая по своим масштабам сравнима с Делом Дрейфуса, которое в конце XIХ века сотрясло всю Европу", - приводит слова Клинцевича его пресс-служба.

По его мнению, люди, принимающие подобные решения не только в США, но и в европейских странах, в своей основной массе понимают, что "предъявляемые России обвинения с начала до конца лживы".

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь, что дипломатическая "война", ведет к усложнению ситуации и ведет к нагнетанию напряженности.

"Но Россия не позволит ломать себя через колено - чем сильнее нас пытаются нагнуть, тем жестче будет наш ответ", - сказал депутат "Интерфаксу".

Он отметил, что решения по высылке российских дипломатов, принимаемые сейчас рядом европейских столиц, а также в Вашингтоне, основаны на совершенно бездоказательных утверждениях.

"Это очень грубо состряпанная провокация", - подчеркнул депутат.

В то же время, Российская академия наук (РАН) намерена расширить сотрудничество с Национальной академией США вопреки новой напряженности в отношениях России и Запада, заявил президент РАН Александр Сергеев.

"Мы должны садиться и договариваться, и здесь ученые должны во все колокола бить. Мы понимаем, что это сейчас очень опасно, мы должны воздействовать на свои правительства с тем, чтобы они садились за стол переговоров и искали объединяющие решения", - сказал президент РАН "Интерфаксу".

По словам академика, на ученых лежит ответственность за сохранение мира, а отсутствие международного сотрудничества может привести к "холодной или более ледяной войне". Политическая напряженность усугубляется возросшими возможностями ядерного оружия и скоростью, с которой может быть нанесен удар, отметил Сергеев, и потому ученые всего мира должны убедить руководства своих стран решать конфликты дипломатическим путем.

Обозреватель Ксения Новикова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook