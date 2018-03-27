Здоровье со знаком

27.03.18 16:57

© РИА Новости. Константин Чалабов

Interfax-Russia.ru – Продукты питания обозначат специальной маркировкой в зависимости от степени их полезности.

Правительство РФ одобрило предложенную Минздравом концепцию коммуникационной кампании о размещении на товарах отличительных знаков, связанных с правилами здорового подхода к приему пищи. Один из рабочих вариантов - надпись "Здоровое питание".

Как сообщили "Известиям" в министерстве здравоохранения, в зависимости от содержания в товарах жиров, добавленного сахара и поваренной соли продукты поделили на три группы.

В первой группе находятся свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба и т.д. Они автоматически могут претендовать на эмблему Минздрава.

Вторая группа - "черный список", – в котором перечислены неполезные товары: шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты.

В третьей группе указаны продукты, которые могут как попасть под категорию "здоровых", так и нет. Это, например, сушеные фрукты и орехи, в которых содержание добавленного сахара и соли должно находиться на нулевом уровне. Пороговые значения этих компонентов также устанавливаются для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы, а также молочной продукции, творога и сыра.

В Минздраве считают, что популяризация разумного питания и новые эмблемы на товарах могут способствовать снижению уровня ожирения в России – в 2015 году им страдали 1 млн 310 тыс. россиян, в 2016 году – 1 млн 390 тыс.

Источник в министерстве сообщил изданию, что поставщики уже до конца года смогут разместить на продуктах питания для здорового образа жизни (ЗОЖ) соответствующую эмблему.

К кампании по маркировке может присоединиться любой производитель товаров, отвечающих принципам ЗОЖ, и нанести на упаковку визуальный элемент. Сейчас правительство проводит отбор фирм для участия в пилотном проекте. Вопрос о том, какая организация будет контролировать выдачу эмблемы для продуктов, еще не решен.

Как подчеркнули в Минздраве, коммуникационная кампания не подразумевает, что остальные продукты автоматически попадут в категорию "вредных", да и обозначения для "вредных" продуктов, нанесение красных значков на пищевую продукцию не предусмотрено.

Между тем агробизнес серьезно обеспокоен инициативами Минздрава РФ, заложенными в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года.

Подготовка документа и реализуемые в нем подходы вызывают слишком много вопросов и могут серьезно осложнить развитие продовольственной отрасли, ее планы по выходу на экспорт, считает заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Максим Синельников.

Как рассказал Синельников "Интерфаксу", в течение 2017 года представители пищевой отрасли вели консультации с разработчиками проекта стратегии.

"И, как нам казалось, наши предложения по улучшению документа нашли понимание. Однако в декабре 2017 года, ознакомившись с очередной, уже 46-й, версией проекта, мы были крайне удивлены тем, что основные замечания так и не были учтены", - сообщил замруководителя НМА.

По его мнению, предложение по разделению пищевой продукции на "здоровую" и "нездоровую" несет серьезные негативные социально-экономические и репутационные риски для страны.

"Реализация такого подхода вступает в противоречие с целями и задачами уже принятых стратегических документов по обеспечению продовольственной безопасности, по наращиванию сельскохозяйственного производства и активному выходу на экспорт продукции АПК", - отметил Синельников.

Он считает, что разработчики проекта не учитывают традиции потребления, складывающиеся в России веками, а также природно-климатические особенности страны.

"Большая часть традиционной продукции на столах наших граждан является жирной, соленой или сладкой, то есть с точки зрения авторов стратегии нездоровой. Такие традиции присущи не только россиянам, но и потребителям многих других стран, в которых, например, много едят соленой рыбы, жирного мяса, полуфабрикатов и готовой продукции", - пояснил свою точку зрения собеседник агентства.

Поэтому, отмечает он, фиксируя в национальном законодательстве перечень "нездоровых" продуктов питания, мы закрываем для отечественной продукции внешние рынки, за доступ на которые и государство, и бизнес ведут серьезную борьбу.

Замруководителя НМА считает, что универсального критерия, чтобы сделать наиболее корректное разделение продуктов с точки зрения здорового питания, найти невозможно.

По его словам, предлагаемый подход не только не будет способствовать формированию у потребителей понимания здорового рациона питания, но еще больше запутает их в выборе продуктов питания.

"К тому же может получиться так, что, выбрав в магазине "здоровый" продукт, потребитель в процессе его приготовления дома может добавить в него соль, жир, сахар", - сказал он.

При этом Синельников обратил внимание на то, что Концепция коммуникационной кампании принята еще до утверждения стратегии.

"Получается, что предлагается исполнять то, что еще может быть и не будет принято", - заметил он.

Как подчеркнул собеседник агентства, "ни в одной стране мира подход о разделении пищевой продукции на условно "здоровую" и "нездоровую" не нашел поддержки". Вместо этого производители обучают потребителей элементарным принципам формирования правильного рациона питания, вынося на маркировку важную информацию об энергетической и пищевой ценности продуктов, их количестве от суточного рациона.

"Такая информация позволяет потребителю сделать осознанный выбор. Именно потребитель понимает, из каких пищевых продуктов должен состоять его рацион и в каком объеме он должен и может их употребить с учетом особенностей своего организма, пола, возраста и, конечно, экономических возможностей", - отметил Синельников.

Так, по его словам, для образования будущих потребителей некоторые производители реализуют в школах специальные обучающие программы.

"Деловое сообщество в целом поддерживает стремление выработать системный подход к продвижению здорового образа жизни, к профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. В части формирования активного образа жизни и снижения потребления табака и алкоголя у пищевой отрасли к авторам стратегии вопросов нет. Однако их много в части потребления пищевых продуктов", - резюмировал Синельников.

Впрочем, и антимонопольная служба, рассмотрев проект стратегии формирования ЗОЖ населения, разработанный Минздравом, а также замечания экспертного совета при правительстве РФ, в начале года отказала в его согласовании.

По мнению ФАС, документ содержит ряд противоречий. В частности антимонопольщики указывают на то, что разработчик стратегии не представил оценку эффективности уже имеющихся норм по ограничению потребления табака, что затрудняет объективную оценку необходимости дальнейшего ужесточения регулирования.

Кроме того, отмечают в ФАС, повышение акцизов на алкогольную продукцию темпами, превышающими инфляцию, создаст предпосылки к уменьшению легального производства и росту доли нелегального рынка.

Замечания у антимонопольной службы вызвало и предложение Минздрава актуализировать состав и объем продуктов питания потребительской корзины в соответствии с рекомендациями по здоровому питанию (увеличение потребления продуктов, богатых пищевыми волокнами, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых, свежих фруктов и овощей, рыбы, оливкового масла; ограничение потребления насыщенных жиров, в том числе переработанных мясопродуктов с высоким содержанием жира, искусственных трансжиров, свободных сахаров и соли).

ФАС, в том числе отметила, что потребление тех или иных продуктов зависит "не от актуализации потребительской корзины, а от уровня материального обеспечения" потребителей.

В начале года Минздрав РФ озвучил основные критерии здорового образа жизни, которые должны выполняться одновременно. Как пояснял гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист министерства по профилактической медицине, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов, существует четыре обязательных критерия ЗОЖ.

"Это когда человек выполняет четыре условия: первое - не курит, второе - если он потребляет не менее чем 400 г овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие - нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 г в сутки", - заявил он.

Так, по словам Бойцова, если человек курит и выполняет все остальные условия, то его образ жизни уже нездоровый.

"Речь идет о том, что все четыре фактора должны быть одновременно, только тогда это реально здоровый образ жизни", - подчеркнул гендиректор НМИЦ.

В частности, отметил он, если человек ведет здоровый образ жизни, в течение трех лет на 50% снижается вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности в сравнении с теми людьми, которые не придерживаются принципов ЗОЖ.

Причем, специалисты пока не определились по поводу потребления алкоголя и его влияния на смертность.

"По поводу алкоголя мы сейчас дополняем, но пока в своих расчетах, которые нам показали, что это действительно позволяет снизить смертность от болезней системы кровообращения и общую смертность примерно на 50%, фактор алкоголя пока не был введен, поэтому эти расчеты еще не закончены", - сказал Бойцов, добавив, что эти данные основаны на результатах исследований ЭССЕ-РФ (эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний), проводимых в России.

Обозреватель Анастасия Николаева

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