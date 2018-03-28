Космические перспективы

28.03.18 13:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Концерн "Калашников" намерен заняться разработками многоразовых космических летательных аппаратов и производством ракет-мишеней различного назначения.

Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") выкупит у госкорпорации акции научно-производственного объединения (НПО) "Молния" (Москва), участвовавшего в создании орбитального космического корабля "Буран".

Как сообщили "Коммерсанту" источники в оборонной промышленности, речь идет о покупке 60% акций НПО. "Сделку планируется завершить в течение месяца", - уточнил один из собеседников издания, добавив, что после закрытия сделки будет сформирован новый совет директоров.

Сумма сделки пока не раскрывается. Источник "Ъ" в аппарате правительства утверждает, что ее предстоит еще только оценить.

Глава концерна Алексей Криворучко информацию о покупке НПО подтвердил. "Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения", - заявил он, подчеркнув, что потенциал "Молнии" вместе с производственными мощностями концерна позволит "развивать принципиально новые направления деятельности".

В ГК "Ростех" "Коммерсанту" также подтвердили факт продажи концерну пакета акций НПО и заявили, что выполнили задачу по недопущению банкротства "Молнии", поставленную президентом РФ Владимиром Путиным.

Появление нового акционера было согласовано с правительством, говорит собеседник "Ъ" в Белом доме. В правительстве опасались, что из-за угрозы банкротства и закрытия могла быть утеряна до сих пор секретная документация.

Теперь новому акционеру поставлена задача набирать молодых конструкторов. Им вместе с коллегами из РКК "Энергия", НИЦ имени Жуковского, а также ОКБ имени Мясищева и других аэрокосмических предприятий предстоит проанализировать научный фонд по двухсредному космическому аппарату (который может двигаться в воздухе и в космосе).

Как говорят отраслевые собеседники "Коммерсанта", вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал закрытое поручение "по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога "Бурана".

НПО "Молния" - одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности СССР - основано в 1976 году как головное предприятие министерства авиационной промышленности СССР для создания планера орбитального космического корабля многоразового использования "Буран".

"Буран" совершил единственный непилотируемый космический полет 15 ноября 1988 года, который завершился автоматической посадкой на аэродром. После этого программу "Молния-Буран" закрыли.

В начале 2000-х годов НПО "Молния" совместно с ГКНПЦ имени Хруничева занималось созданием многоразового ракетного ускорителя "Байкал", предназначенного для установки на новой ракете-носителе "Ангара". "Байкал" задумывался как унифицированный ускоритель, который можно было бы использовать на ракетах-носителях различного класса, в том числе на американских "Шаттлах", французских Arian.

Планировалось, что на ракете-носителе легкого класса "Байкал" станет первой ступенью, на ракете-носителе среднего класса планировалось устанавливать два, а на ракетах тяжелого класса типа "Ангара-5" - четыре ускорителя. Ускоритель "Байкал" был рассчитан на 25 пусков, в перспективе их число собирались довести до 200. По расчетам, применение многоразового ускорителя "Байкал" на ракете-носителе типа "Ангара" позволяло в 2-3 раза сократить расходы на вывод полезной нагрузки на орбиту.

Стоимость НИОКР создания "Байкала" оценивалась примерно в $130 млн. Стоимость запуска ракеты-носителя класса "Ангары" - в $12-15 млн, из них от половины до двух третей приходится на первую ступень ракеты-носителя.

Планами предусматривалось, что "Ангара" и многоразовый космический ускоритель "Байкал" должны были быть построены в 2006 году. Однако из-за недостаточного финансирования, практически полного отсутствия государственной поддержки программ создания семейства ракет-носителей "Ангара" и ускорителя "Байкал" сроки завершения НИОКР по этим проектам были пролонгированы.

Параллельно НПО "Молния" получило от Минобороны предложение разработать техническое задание на проведение НИОКР по созданию на базе зенитных управляемых ракет ЗРК С-75 мишеней, оснащенных прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ПВРД).

В начале 2006 года в России стартовал конкурс по созданию космического корабля нового поколения, в котором также приняло участие НПО "Молния". Многоразовые пилотируемые космические корабли нового поколения в Роскосмосе планировали использовать для транспортно-технического обслуживания орбитальных пилотируемых станций, перспективных космических комплексов и других объектов околоземной орбитальной группировки.

По планам Роскосмоса, космический "челнок" должен был быть введен в эксплуатацию в 2012-2015 годах. Однако летом 2006 года конкурс на создание российской многоразовой космической системы был остановлен.

Роскосмос тогда сообщил, что перспективную космическую транспортную систему будут создавать поэтапно, и на первом этапе решили ограничиться совершенствованием и модернизацией космического корабля "Союз", "зарекомендовавшего себя за 40-летний период эксплуатации при высокой степени надежности и относительно низкой стоимостью доставки космонавтов на борт орбитальной станции".

В части конверсионных разработок НПО "Молния" продолжало проектирование и изготовление высотных автостоянок и на тот момент являлось монополистом на рынке поставок оборудования для высотных механизированных автостоянок в Москве и других городах России. В оборонной сфере предприятие занималось лишь разработкой и испытаниями новых ракет-мишеней для Минобороны.

В 2010 году на предприятии ввели внешнее управление. Между тем Счетная палата после проверки деятельности НПО пришла к выводу, что одной из причин неплатежеспособности и финансовой неустойчивости предприятия явилась неэффективная деятельность учредителей "Молнии" в лице Росимущества и госкорпорации "Ростехнологии".

По оценке аудиторов Счетной палаты, "убыточная деятельность ОАО "НПО "Молния" в течение длительного времени привела к хронической, острой нехватке оборотных средств и, как следствие, наращиванию кредиторской задолженности".

Вместе с тем Счетная палата рекомендовала не банкротить космическую фирму, поскольку, с учетом имеющихся у предприятия активов, "проведение мероприятий по его финансовому оздоровлению, оказание мер государственной поддержки и организация эффективной системы управления позволит не только сохранить предприятие, но и развить научно-производственную направленность его деятельности".

Коллегия направила представления в госкорпорацию "Ростехнологии" и Росимущество, а также информационное письмо в правительство РФ.

В октябре 2015 года Ростех провел совещание о перспективах развития производственной деятельности НПО "Молния", на котором было принято решение проработать механизм выхода НПО из банкротного состояния и "реализовать первостепенные мероприятия, направленные на финансовое оздоровление и развитие производственной и научной деятельности предприятия".

На то время в отношении НПО по-прежнему действовала процедура внешнего управления, однако срок, установленный законодательством на внешнее управление, истекал.

Почти два года длились разбирательства в Арбитражном суде Москвы. В итоге "Молнии" все же удалось избежать процедуры банкротства. В январе 2017 года суд утвердил мировую производителя челнока "Буран" с кредиторами.

Управлять финансово-хозяйственной деятельностью НПО "Молния" было поручено ООО "РТ-Капитал", в уставной капитал которого были переданы принадлежащие "Ростеху" 60% акций предприятия. Координировать работу по ее финансовому оздоровлению поручили АО "РТ-Проектные технологии".

В госкорпорации подготовили программу финансового оздоровления НПО. В свою очередь на правительственном уровне было принято решение о передаче технической документации НПО "Молния" по тематике многоразовых крылатых космических систем "Буран" и МАКС в госкорпорацию "Роскосмос" для изучения актуальности научных разработок и возможности использования в профильной деятельности.

В последние годы на НПО "Молния" проектировали многоцелевые авиационно-космические системы, гражданские самолеты-трипланы малой и большой грузоподъемности, ракеты-мишени.

Обозреватель Анастасия Николаева

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