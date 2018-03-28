28.03.18 14:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин объявил национальный траур по погибшим при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Скорбит вся страна

Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта национальным днем траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Во всех регионах России в знак солидарности с родными и близкими погибших приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, а также на теле- и радиоканалах отменены все развлекательные программы.

Также Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в Кемерове.

Ранее глава Кузбасса Аман Тулеев пообещал выплатить семьям погибших при пожаре по 1 млн рублей. По столько же им выделят и собственники "Зимней вишни".

"Выплаты родственникам начнутся по заявлениям, вероятнее всего, с завтрашнего дня (29 марта – ИФ). Средства из федерального и регионального бюджетов, а также собственников торгового комплекса уже поступили - где-то частично, где-то в полном объеме", - сообщил журналистам первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.

Вместе с тем, сбор средств для семей погибших и пострадавших в "Зимней вишне" объявило и кемеровское отделение Красного креста России. Банковские реквизиты для перечисления пожертвований можно найти на сайте организации.

"На сегодняшний день к нам поступило порядка 60 млн рублей. Переводов много, Сбербанк не успевает все обрабатывать. Сегодня мы получили платежки за 26 марта. Если проанализировать поступления за этот день, то это, в основном, частные пожертвования. Корпоративные пожертвования пойдут чуть попозже, руководство организаций должно принять решение, затем собрать у себя деньги, перечислить, это все не быстрый процесс. А человек видит горе, сопереживает, идет в банк и перечисляет помощь. Статистика показывает, что в первые дни после трагедии всегда частные пожертвования", - рассказала руководитель кемеровского отделения Красного креста России Елена Малахова.

По ее словам, массовый сбор средств, как правило, продолжается в течение месяца, однако первый "транш" может уйти в соцслужбы уже через несколько дней.

"Уже с сегодняшнего дня Тулеев с комиссией (соцслужбами) начинают выяснять потребности пострадавших семей. Это может быть какая-то бытовая помощь, деньги на лечение, реабилитацию, образование, соцподдержка", - сказала она.

При этом Малахова посетовала, что после пожара в "Зимней вишне" появилось немало желающих заработать на чужом горе.

"Появились мошенники, которые от лица нашего отделения пересылают по WhatsApp сообщения про сбор средств для пострадавших, где указывают qiwi-кошелек. Это не мы! Переводить можно только на расчетные счета (есть и рублевые, и валютные) и только через сайт kemredcross.ru, там есть специальная кнопка "Помочь". Сейчас работают ФСБ и УМВД, Qiwi сами пытаются закрыть этот кошелек, но информация уже пошла по соцсетям, а их сложно контролировать", - предупредила собеседница Interfax-Russia.ru.

Между тем, как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, в общей сложности благотворителям удалось собрать на помощь родственникам погибших и пострадавших при пожаре более 192 млн рублей. Все реквизиты для перечислений есть на сайте правительства региона.

В поисках виноватых

27 марта следствие предъявило обвинение четырем из пяти задержанных по делу о пожаре в "Зимней вишне". В СКР пообещали, что не уйдет от ответственности и охранник ЧОПа, почему-то не включивший сигнал тревоги, когда начался пожар. Обвинение ему предъявят в ближайшее время.

По факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" региональное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч.3 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследует дело Главное следственное управление СК. В настоящее время по данному уголовному делу проходят 49 потерпевших.

В рамках расследования уголовного дела задержали пять человек: технического директора ТРЦ Георгия Соболева, управляющую торговым центром Надежду Судденок, сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор" Александра Никитина и Игоря Полозиненко (данная организация обслуживала пожарную сигнализацию здания), а также 31-летнего охранника торгового центра Сергея Антюшина, который, предположительно, выключил сигнал тревоги, когда возник пожар.

"Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня - вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог", - сказала журналистам в перерыве судебного заседания Наталья Судденок, которая отвечала в ТРЦ за организационную работу и кадры.

По ее мнению, к возникновению пожара могут быть причастны подростки "разных национальностей", которые в последнее время часто посещали ТРЦ и хулиганили там.

"Они были разного возраста, ходили группами по 7-8 человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы", - отметила Судденок.

Она также сообщила, что вопреки утверждениям в интернете, двери кинозалов ТРЦ не закрывались.

"У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была какая-то неисправность", - добавила управляющая ТРЦ.

По ее словам, в последний раз пожарную сигнализацию в "Зимней вишне" проверяли 14 февраля. При этом, по данным следователей, автоматическая пожарная сигнализация в ТРЦ не работала уже неделю. Исправную же (принудительную) систему оповещения после начала пожара не включил вышеупомянутый охранник комплекса.

28 марта Заводский районный суд Кемерова арестовал на два месяца управляющую ТРЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок.

Между тем, также 28 марта Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера (человек, который занимается злыми розыгрышами) Никиты Кувикова, который распространял ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерове. Мужчину объявили в международный розыск.

"По результатам проведенной проверки следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов", - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, Кувиков публично распространял недостоверные сведения о числе жертв пожара в Кемерове, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Представившись сотрудником МЧС, пранкер позвонил в морг Кемерова и спросил, сколько там осталось свободных мест. Услышав в ответ, что учреждение может принять еще около 70 погибших, он заявил, что на пожаре трупов гораздо больше – около 300. Сотрудники морга были шокированы этой информацией и распространили ее дальше по соцсетям. Записи своих телефонных "розыгрышей" Вольнов выкладывал на своем канале на Youtube. Сам же Кувиков объяснил свой пранк благими целями.

"Самые разные цели. Первая - это добыча информации. Мне хотелось узнать, сколько уже запросили у них (в мозге мест – ИФ). Он мне говорил цифру 70. Во-вторых, хотелось показать, что причина этого неслучайна. Например, работники похоронных агентств, которые готовы откатывать по полляма за гробики, которые администрация президента будет покупать, ничем не отличается от людей, кто закрыл людей, детей в этом кинозале, точно так, как ничем не отличается от тех, кто отвечает за безопасность, охрану. Все это тотальное …(нецензурное слово - ИФ) россиян", - говорит он в своем видеообращении.

Вместе с тем, Кувиков заявил, что своим поступком "ему хотелось дать всем почувствовать то, что чувствуют украинцы уже который год".

Вольнов известен злыми и циничными розыгрышами незнакомых ему людей по телефону. Он высмеивает знаменитостей, последователей различных религий, защитников животных и т.д. Сейчас на его канал подписано более 270 тыс. человек.

По последним данным СКР, в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, более 40 из них дети, которые были заперты в кинозале. Кроме того, следствие располагает заявлениями родственников о пропаже во время пожара еще 67 человек.

"Подчеркну, их ровно 67. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего (по последним данным 25 – ИФ), и родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре", - сообщила Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что без вести пропавшими на пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" числятся 38 человек, в том числе более 20 детей. Это следует из списка, опубликованного на сайте администрации города. Там же размещен и список погибших на пожаре, личность которых уже установлена. В этом списке 25 человек.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook