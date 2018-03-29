Кредит доверия

29.03.18 13:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Тулеев выступил с видеообращением к жителям Кузбасса после пожара в "Зимней вишне". Как полагают эксперты, губернатор пока не покинет свой пост.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение для жителей Кузбасса после пожара в "Зимней вишне".

"Я хочу низко поклониться всем, кто нас поддерживает в эти труднейшие для нас дни и кто помогает нам, спасибо вам. Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, на чужом горе нажиться, страшно раскачивают ситуацию", - сказал Тулеев.

В качестве примера губернатор привел поступок пранкера Вольнова, который сразу после трагедии позвонил в кемеровские морги и, представившись сотрудником МЧС, попросил их приготовить места для 300 тел.

"Хотя ведь работают официальные органы, МЧС, и вам доложили. Трагедию же переживает вместе с нами весь мир. Я еще раз вам говорю, что я не могу относиться к этому через личную призму, потому что погибла и моя племянница. Страшное это горе. И вот в это время, всегда так на Руси было, люди объединяются, всегда помогают друг другу. Это святое. И наживаться на человеческом горе, я считаю, - это кощунство", - заявил Тулеев.

При этом, как отметил глава региона, подобными телефонными "розыгрышами" злоумышленники промышляли и ранее. Так, к примеру, по его словам, правоохранителям поступали анонимные звонки о минировании шахты "Юбилейная" и "Антоновская". А 27 марта кто-то позвонил и сообщил о минировании шахты "Полосухинская". Помимо этого, как рассказал губернатор, за последние трое суток поступали звонки о минировании нескольких кемеровских кафе и развлекательных центров.

"Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон", - заключил чиновник.

Возвращаясь же к истории с "Зимней вишней", Тулеев отменил, что сейчас его основная задача, как губернатора, помочь семьям погибших и пострадавших при пожаре, а также организовать похороны жертв трагедии. Также губернатор заявил, что виновники происшедшего должны понести ответственность.

"Каждый должен ответить, каждый. Должна быть настоящая справедливость. (Должны ответить - ИФ) основные, реальные виновники, неважно кто они, где работают, а не вахтеры и билетерши", - подчеркнул в своем видеообращении глава Кузбасса.

В частности, губернатор заявил, что попросил президента РФ Владимир Путина привлечь к ответственности собственника торгового центра Дениса Штенгелова, который сейчас, по его данным, находится в Австралии.

"Ну, он сидит до сих пор, собственник, в Австралии. Я не дотянусь до этой Австралии", - сказал Аман Тулеев.

В то же время, ранее основной бенефициар кондитерского холдинга "КДВ Групп" Денис Штенгелов сообщил "Интерфаксу", что является лишь одним из совладельцев ТРЦ "Зимняя вишня" через подконтрольные ему юрлица АО "Кондитерус ком" и ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК).

"Я как физическое лицо являюсь совладельцем части торгового комплекса. Но "КДВ" не является собственником торгового центра, у него другие акционеры еще есть. "КДВ" никакого отношения не имеет. Я имею - как физическое лицо", - заверил он.

Штенгелов также сообщил "Интерфаксу", что собирался вернуться в Россию "через какое-то время".

Вместе с тем, по данным "СПАРК-Интерфакс", и АО "КДВ", и ООО "КДВ Групп" все же находятся в цепочке собственников ТРЦ "Зимняя вишня". Так, по словам Дениса Штенгелова, непосредственным собственником ТРЦ является ККК, которое на 100% принадлежит ООО "КДВ Групп". В свою очередь ООО "КДВ Групп" является 100%-ной "дочкой" АО "КДВ". И уже АО "КДВ" на 99,8% является дочерним по отношению к АО "Кондитерус ком". Актуальных данных о собственнике "Кондитерус кома" в ЕГРЮЛе и материалах Росстата нет, однако ранее в материалах Арбитражного суда Томской области фигурировала информация, что совладельцами этого юрлица являются Денис Штенгелов, Игорь Семенов и Мария Каржилова – каждый из них владеет более 20% акций. Кроме того, Штенгелов устно подтвердил "Интерфаксу", что является совладельцем "Кондитерус кома".

Вместе с тем, Тулеев пообещал оказать семье каждого погибшего и пострадавшего при пожаре адресную помощь.

"С каждой семьей персонально, лично буду разбираться - может, где-то дети еще живые, родители, какая кому нужна помощь. Если дети, их нужно вести до 18 лет. И вот прием этот он тяжелый. Я выждал и с сегодняшнего дня (28 марта – ИФ) начинаю прием. Люди хоть немного упокоились. Повторю – все семьи, где люди погибли, мы обязательно примем и досконально окажем помощь", - заверил губернатор.

Глава региона также сообщил, что помимо выплат семьям погибших (по 1 млн рублей), власти РФ выделят по 200 тыс. руб. в помощь "легкораненым" и по 400 тыс. руб. - получившим тяжелые травмы.

"Общая сумма за одного погибшего с учетом средств бизнеса и областных властей, составит 5 млн рублей", - сказал губернатор.

Отметим, что к видеообращению губернатора местные жители отнеслись весьма скептически. По мнению кузбассовцев, таким образом глава региона отчаянно пытается удержаться на своем посту и смягчить гнев людей в свой адрес. Впрочем, как полагают специалисты, вся эта история необязательно закончится отставкой Тулеева.

"Тулеев последним остался с тех времен.. А нет, Савченко есть еще в Новгородской области.. Они два таких мастодонта и оба они очень эффективные. Все-таки по всем показателям он контролирует Кемеровскую область, несмотря на все его проблемы, в том числе со здоровьем. И на последних выборах, несмотря на все слухи, что пора бы ему уйти на покой, он набрал где-то 97%. Поэтому для него и Савченко сделали исключения, хотя процесс омоложения губернаторского корпуса сейчас идет самым интенсивным образом", - заявил Interfax-Russia политолог Сергей Комарицын.

Так, по словам эксперта, новые назначения и переназначения в администрациях регионов, вероятнее всего, пройдут уже в апреле – мае. При этом, как полагает политолог, Тулеева такие кадровые перестановки вряд ли коснуться, ведь он переизбрался буквально в 2015 году, поэтому до конца срока у него есть еще как минимум 2 года.

"Да, с политической точки зрения Тулееву, конечно, очень сильно навредила вся эта трагедия с пожаром, но, я думаю, ему все-таки дадут доработать из уважения и с точки зрения целесообразности, если, конечно, он сам не уйдет. Да и личной его вины тут нет, он и сам пострадал – у него у самого родственница погибла", - сказал Комарицын.

Политолог согласился с тем, что многие люди сейчас действительно призываю к отставке Тулеева (как и других чиновников в регионе), однако, по его словам, "Тулеев все же пользуется большим уважением и это не всеобщие настроения".

"В Кремле бывают неожиданные решения, но не думаю, что в отношении его. Он такая опора для них, он все контролирует у себя в регионе, у него достаточно жесткий стиль. Плюс у него хорошие показатели по президентским выборам были всегда, и в этот раз Путин набрал в Кузбассе вроде бы 86%", - сказал политолог.

Источник "Интерфакса" во властных структурах РФ также сообщил, что решения о кадровых перестановках в руководстве Кемеровской области будут приняты в мае-июне этого года после выяснения всех обстоятельств и причин пожара в торговом центре.

"Кадровые решения по Кемеровской области не будут поспешными, они будут приниматься после тщательного расследования причин пожара в "Зимней вишне". Немаловажным фактором станет также способность региональных властей справиться с последствиями трагедии в диалоге с жителями", - отметил источник.

Между тем, после пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня" свои посты уже покинули замгубернатора Кузбасса Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. Место Зеленина заняла первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок. Об этом агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обозреватель Наталья Пономарева

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