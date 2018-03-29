Долгий путь к "Триумфу"

29.03.18 16:42

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru - Россия после нескольких лет переговоров рассчитывает подписать контракт на поставку С-400 Индии уже в апреле.

О намерении купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" Индия заявила в 2015 году. С-400 заинтересовали руководство индийских ВВС и ПВО в ходе учений "Авиаиндра-2014".

С-400 разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Еще в декабре 2015 года накануне визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди комитет по закупкам индийского правительства одобрил выделение средств на приобретение "Триумфа".

Как рассказали "Коммерсанту" сразу несколько топ-менеджеров российских оборонных предприятий, Индия собиралась купить не менее пяти дивизионов С-400, став вторым иностранным заказчиком системы после КНР. Однако источник издания на одном из предприятий российского ВПК предполагал, что переговоры по С-400 будут непростыми: российская цена пяти дивизионов С-400, составляющая около $2,5 млрд, Индию не устраивает.

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия действительно ведет переговоры с Индией о поставке С-400.

"Желающих на них огромное количество, другое дело, что не всем мы их можем дать и, соответственно, поставлять будем не всем, потому что приоритет - в первую очередь российская армия, хотя переговоры идут с Китаем и Индией", - заявил Кожин в интервью газете "Известия".

Соглашение о поставках Индии зенитных ракетных систем С-400 было подписано 15 октября 2016 года по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди.

Глава российского государства оценил сделку по продаже Индии С-400 "в миллиарды долларов". "(Поставки - ИФ) С-400 "Триуф" - это многомиллиардные сделки. Речь идет даже не о сотнях миллионов, а миллиардах долларов", - заявил Путин журналистам.

Он отметил, что сотрудничество с Индией в сфере ВТС "очень хорошее, может быть, даже лучше, чем со многими другими странами".

Со своей стороны вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подчеркнул, что последние контракты в сфере ВТС, заключенные по итогам российско-индийских переговоров (помимо С-400, были заключены соглашения о строительстве фрегатов проекта 11356 и создании совместной компании по сборке вертолетов Ка-226Т, сумму сделки оценивали в $2,5-5,8 млрд), компенсировали паузу в этом сотрудничестве Москвы и Дели, возникшую в последние годы.

"Пока мы себя считаем первыми поставщиками вооружений и военной техники на индийский рынок", - сообщил Рогозин журналистам, охарактеризовав подписанные соглашения "как прорыв".

"Видимо, сама индийская сторона к этому не была готова. Не то, чтобы они переориентировались на других (поставщиков), а просто не закупали эти виды вооружений. А сейчас, исходя из того, что российские вооружения лидируют в этой области, (например, С-400), они отказались от аукционов и конкурсов. Здесь конкурсы проводить бессмысленно, надо просто брать, если продают, о чем мы и договорились", - заявил вице-премьер, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс.

Со своей стороны заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов позже уточнил агентству "Интерфакс-АВН", что на Индию приходится более 15% от всех экспортных заказов российского оружия и военной техники. "В индийских Вооруженных силах широко представлены все виды военной техники российского производства - сухопутные, морские и авиационные", - добавил Дрожжов.

В ФСВТС рассчитывали, что контракт на "Триумфы" будет подписан в 2017 году, но о началах поставок в прошлом году речи не шло.

Как пояснял директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, первые поставки ЗРС С-400 в Индию могут начаться через два-три года после подписания контракта. Кладов заметил, что многое здесь зависит от загруженности производственных мощностей производителя ЗРС - концерна ВКО "Алмаз-Антей".

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, Индия заинтересована в приобретении у России зенитных ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 для оснащения нескольких полков. "Вопрос не в дивизионах, вопрос в полках", - уточнил Рогозин "Интерфаксу". В состав полкового комплекта может входить несколько дивизионов ЗРС С-400, но не менее двух.

Как сообщала индийская газета The Economic Times со ссылкой на собственный источник в Минобороны Индии, сумма сделки по приобретению российских систем ПВО С-400 "Триумф" составляет $5,5 млрд.

По словам собеседника издания, всего Индия планирует закупить пять ЗРС: "три системы С-400 предназначены для западного направления и две системы - для восточного, чтобы восполнить пробелы в противовоздушной обороне".

Несмотря на то, что Москва и Дели были заинтересованы в скорейшей реализации контракта на поставку в Индию "Триумфов", обсуждение технических вопросов поставок затянулось, и контракт в прошлом году так и не был подписан. В ФСВТС России заявляли, что сроки подписания зависят от решения индийской стороны.

К заключительной части переговоров Индия и Россия перешли в январе. Как сообщило издание The Times of India со ссылкой на источник в индийском Минобороны, Дели хочет заключить договор с Россией в 2018-2019 финансовом году и рассчитывает получить первые установки С-400 в течение следующих двух лет после подписания контракта.

"Все пять систем С-400, которые могут справиться даже с баллистическими ракетами среднего радиуса действия, не говоря уже о крылатых ракетах, будут переданы (Индии - ИФ) через 54 месяца. Этот фактор повышения боевой эффективности изменит региональную динамику в сфере противовоздушной обороны" - приводит The Times of India слова источника.

Газета уточнила, что в рамках возможного контракта подразумевается поставка пусковых установок, пунктов боевого управления, радиолокационных станций обнаружения и захвата целей и радиолокационных станций перехвата.

Индия может развернуть С-400 для защиты своих городов в случае возможного военного конфликта, в том числе для нейтрализации пакистанских тактических ракет типа "Наср".

Между тем, как выяснил онлайн-портал американского журнала Defense News, на переговорах возникли сложности. "Россия запрашивает $5,5 млрд за пять комплектов (С-400 - ИФ), а также высокую цену за обучение и отказывается предоставлять технологии трех типов управляемых ракет", - сообщил изданию неназванный источник в Минобороны Индии.

По его словам, также не сформировано предложение по обслуживанию ЗРС и пакету мер по поддержке системы.

Другой представитель индийского оборонного ведомства заявил изданию, что окончательный контракт не будет подписан в ближайшее время, а Дели не заплатит за эти системы более $4,5 млрд.

Он отметил, что, по версии индийской стороны, контракт должен предполагать производство на территории Индии комплектующих, управляемых ракет, а также пакет технической поддержки на весь срок эксплуатации ЗРС.

Тем не менее, вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил надежду на скорое подписание контракта с Индией. "Мы обсуждаем этот контракт. Когда он будет подписан? Я надеюсь, что не будем относительно долго", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Рогозин отметил, что локализация производства этих комплексов возможна в том случае, если Россия увидит в Индии "партнера, технологически готового для этого". "Дели в принципе заинтересован. Это - фундаментальный подход Дели к ВТС в отношении любой системы", - добавил вице-премьер, пояснив, что Индия всегда заинтересована в локализации.

В ФСВТС не исключают подписания контракта на поставку С-400 уже в апреле во время визита индийского министра обороны в РФ. "Мне бы очень хотелось. Все необходимые контрактные документы подготовлены", - сообщил "Интерфаксу" замглавы ФСВТС Владимир Дрожжов.

В прошлом году в ФСВТС заявляли, что у России есть около десяти заявок на поставку систем ПВО С-400. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин также отмечал, что за "Триумфами" уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей.

Как уточнял генеральный конструктор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов, Россия предлагает на экспорт систему ПВО С-400 "Триумф" с несколькими типами ракет. "Заказчик, в зависимости от решаемых задач, в состоянии решить для себя, каким составом боекомплекта, в каком соотношении тяжелых и более легких ракет, исходя из потенциальных угроз, решить задачу прикрытия тех или иных объектов на территории страны", - рассказывал он в интервью телеканалу НТВ.

По словам Созинова, в боевой комплект входят несколько типов зенитных управляемых ракет: дальнего действия, средней дальности для противоракетной обороны и специализированные ракеты средней дальности для уничтожения наиболее массовых целей.

Среди возможных покупателей С-400 эксперты называют Египет, ОАЭ, Вьетнам, Индонезию и Малайзию. "С-400 - очень хорошая система. Она сравнима с американской системой Patriot PAC 3. Но у С-400 более широкий диапазон применения, и она более экономична. Американцы за свою систему сильно заламывают цены. На С-400 большой спрос, и он будет расти", - заявил "Интерфаксу" военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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