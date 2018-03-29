Фейк в качестве доказательств

29.03.18 17:31

© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Interfax-Russia.ru - Москва продолжает настаивать на допуске к расследованию инцидента в Солсбери, но в ответ лишь отписки и отзыв послов.

Москва квалифицировала доводы Лондона о виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии как глобальный фейк, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Все это - абсолютный, тотальный, глобальный фейк мирового уровня", - сказала Захарова журналистам, комментируя, в частности, презентацию посла Великобритании в РФ по "делу Скрипаля".

Она также отметила, что Великобритания в ответ на четыре предложения России о взаимодействии по "делу Скрипаля" предоставила лишь отписки. "Российская сторона неоднократно обращалась по официальным каналам к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании предположительного отравления российских граждан, а также с просьбами предоставить информацию об их состоянии и, конечно, об обстоятельствах самого происшествия", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в ответ на законное требование российской стороны и конструктивное предложение о взаимодействии британская сторона отмалчивается, либо направляет безграмотные ответы. "Речь идет не о фактологических и даже не об орфографических ошибках, а просто о каких-то каракулях, которые сложно прочитать и сложно понять, что конкретно они имеют в виду", - уточнила официальный представитель МИД РФ.

Отвечая на вопрос об ответных мерах, Мария Захарова заверила журналистов, что адекватные меры будут приняты в ближайшее время. "Они будут адекватные, они сейчас прорабатываются, и я думаю, что в ближайшее время о них будет объявлено", - сказала она на брифинге.

В Кремле тем временем заявили, что контрмеры на высылку российских дипломатов из ряда стран стоит ожидать в ближайшее время. "Ожидать (ответных мер - ИФ) стоит своевременно. Все будет сделано таким образом, чтобы это отвечало интересам Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, объективное расследование обстоятельств отравления российского экс-разведчика и его дочери может обернуться серьезными политическими последствиями для властной элиты Великобритании, и прежде всего, для премьера страны Терезы Мэй.

"Если только вскроется и для всех станет понятно, что заявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены в заблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку", - сказал в интервью "Интерфаксу" спикер Госдумы РФ.

Он также подчеркнул, что Тереза Мэй предоставила общественности заведомо ложную информацию, изначально преподнеся ее как объективную, как истину. Однако Россия не причастна к этому инциденту.

По его мнению, поведение британских политиков говорит о том, что они боятся, что правда откроется, и "ни у кого не останется и тени сомнений - эта история имеет отношение исключительно к Британии; Россия же здесь совершенно ни при чем".

"И это для британских властей - трагедия. Потому, что это, собственно, означает крах "партии власти" и тех политиков, которые придумали все это про виновность России", - добавил Володин.

Вместе с тем, он выразил надежду, что эксперты в "деле Скрипаля" придут к объективным выводам. Однако, по его мнению, на высылку российских дипломатов нужно ответить симметрично.

"Мы должны поступать симметрично. И это в практике не только сегодняшнего дня, но и всей истории развития дипломатических отношений. По-другому мы поступить не можем", - сказал Володин.

При этом спикер Госдумы обратил внимание, что не Москва инициировала эти дискриминационные дипломатические меры. "Ну, если нам предлагают такую форму отношений, то из этого и будем исходить в своих ответных действиях", - заметил спикер.

Тем временем несколько стран Европы решили отозвать своих послов из РФ для консультаций. 28 марта о таких мерах объявили власти Люксембурга, Мальты, Португалии и Словакии, а спустя день к ним присоединилась и Словения.

В то же время, о высылке российских дипломатов объявили еще несколько стран. На сегодняшний день в общей сложности 29 стран мира приняли решение выслать российских дипломатов.

Тем не менее, Австрия отказалась высылать российских дипломатов, заявив о давлении на Вену со стороны Лондона. В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении выступить посредником в переговорах между Москвой и Лондоном.

"Мы поддерживаем четкое заявление Европейского совета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ Москвы. Но как нейтральная страна мы не будем высылать дипломатов. Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", - написал Курц в своем Twitter.

В свою очередь глава британского МИД Борис Джонсон выразил благодарность всем странам, поддержавшим Лондон по "делу Скрипаля".

"Я воздаю им должное, так как они знают, что их дипломаты, находящиеся в России, и их семьи, теперь могут столкнуться с тем, что их жизнь полностью перевернется", - сказал Джонсон.

По мнению главы Минобороны США Джима Мэттиса, Россия задумала отравление Скрипаля для того, чтобы внести раскол в единство западных стран. "Они (русские - ИФ) делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Они пытаются подорвать единство западного альянса - НАТО - и другие прочие вещи", - сказал он журналистам.

По его словам, хотя у России есть возможность выстроить партнерские отношения с Европой, она предпочитает действовать иначе.

"Россия решила стать стратегическим соперником, и это приводит даже к безрассудным действиям", - сказал американский министр.

Мэттис также подчеркнул, что считает примером подобных безрассудных действий инцидент с отравлением Скрипаля, в результате которого "могли погибнуть невинные люди".

Тем временем британская полиция, расследующая дело экс-разведчика, пришла к выводу, что он и его дочь впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя на квартире. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери квартиры. Вещество также обнаружили еще в нескольких местах в Солсбери, но уже в меньшей концентрации.

В то же время в полиции заверили, что, несмотря на поиски следов отравляющего вещества, риск для общественности "остается низким", и что "поиски носят предупредительный характер". В полиции отмечают, что дальнейшая проверка зоны вокруг квартиры Скрипалей может занять еще несколько недель или даже месяцев.

В свою очередь Следственный комитет России направил запрос к британской стороне о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.

"В своем запросе российская сторона просит своих британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов проводимого ими по указанному факту уголовного расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения 4 марта 2018 года Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз", - говорится в сообщении.

Следственный комитет также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования дела.

Обозреватель Ксения Новикова

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