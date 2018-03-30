Не прошли проверку

30.03.18 15:58

Фото сайта ГУ МЧС по Иркутской области

Interfax-Russia.ru – Почти 3 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в ходе проверки ТЦ в ЦФО и ПФО. Правительству поручили дополнить нормативную базу, регулирующую деятельность ТРЦ.

Проверить всех

Провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, где есть развлекательные центры, Генпрокуратура России поручила региональным прокурорам после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

При этом прокурорам было поручено "обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах". В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять "исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение".

К проверкам в МЧС приступили 28 марта. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС России. Специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных путей выхода и наличие средств пожаротушения.

Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации. Завершить проверки планируется до 16 апреля.

Вместе с тем, в МЧС обратили внимание на то, что ранее организовать массовую проверку торговых центров на соответствие правилам пожарной безопасности МЧС не позволяли так называемые "надзорные каникулы", введенные постановлением правительства РФ с 1 января 2016 до конца 2018 года. На этот период для малого и среднего бизнеса были отменены все плановые проверки контролирующих органов, в том числе МЧС.

Из-за "надзорных каникул" появились ТЦ, которые ни разу не проверялись МЧС на предмет пожарной безопасности с момента ввода в эксплуатацию. В частности, по заявлению МЧС, именно к таким объектам и относилась кемеровская "Зимняя вишня", так как ТЦ являлся объектом малого бизнеса и попадал под "надзорные каникулы".

В адрес собственников таких торгово-развлекательных комплексов, например, в Иркутской области отправили письма с просьбой проявить сознательность и самостоятельно проверить исправность систем оповещения, наличие первичных средств пожаротушения, доступность эвакуационных путей и т.д.

В ряде регионов решили не ограничиваться лишь торговыми комплексами и провести проверку всех социальных учреждений и объектов с массовым пребыванием людей. Так, глава Республики Хакасия Виктор Зимин поручил, в том числе, дополнительно проверить пансионаты, интернаты, больницы, школы, детские сады.

Еще раз убедиться в безопасности мест с массовым пребыванием людей на Урале распорядился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он отметил, что обеспечение исчерпывающих мер безопасности особенно актуально в период школьных каникул, когда люди будут чаще посещать со своими детьми государственные и частные учреждения, в том числе торгово-развлекательные центры.

С призывом проверить все системы оповещения и пожаротушения в местах скопления людей выступила и Ассоциация владельцев кинотеатров.

"Мы осознаем и всю ответственность, которую несут на себе именно владельцы кинотеатров, торговых центров, других мест массового скопления людей. Мы призываем (...) не только извлечь уроки из трагедии в Кемерово, но и в безотлагательном режиме принять все дополнительные необходимые меры для предотвращения таких трагедий, провести свои собственные проверки всех систем оповещения, пожаротушения, эвакуации зрителей. Провести тренинг персонала на случай чрезвычайных ситуаций, проверить каждую мелочь, которая может стать причиной повторения трагедии", - говорится в заявлении ассоциации на ее странице в Facebook.

Авторы отмечают, что оно адресовано не только владельцам кинотеатров, но всем владельцам торговых центров, магазинов, ресторанов и других заведений.

"Мы призываем органы МЧС оказывать нам поддержку в обеспечении безопасности наших гостей не только в режиме проверок, но и в режиме поддержки, консультаций, сотрудничества с целью гарантировать безопасность людей. Мы призываем владельцев зданий не сводить все отношения к формату арендодатель - арендатор, а поставить вопросы безопасности посетителей на уровень совместной ответственности и сотрудничества", - заявили в ассоциации.

В свою очередь Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) решила провести серию проверок торговых и развлекательных центров на волонтерских основаниях.

"Открываются ли там двери из помещений? Есть ли доступные выходы? Что с оборудованием для тушения пожаров? (...) Если своим общественным контролем мы поможем предотвратить хотя бы несколько будущих подобных чудовищных трагедий, это зачтется нам всем по вере каждого", - заявили в ФНПР.

Со своей стороны лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов призвал собственников торговых центров самим временно приостановить в таких зданиях работу всех кинотеатров и развлекательных центров и провести проверку, подтверждающую безопасность их использования.

"Только после проверки с чистой совестью открывайте", - сказал политик.

Неутешительные итоги

К сожалению, первые итоги проверок показали, что безопасными являются далеко не все торгово-развлекательные комплексы. Так, МЧС совместно с прокуратурой проверили в Центральном и Приволжском федеральных округах почти 800 торговых центров и выявили более 2 тыс. 700 нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, самыми часто встречающимися нарушениями стали захламленность путей эвакуации, отделка горючими материалами, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, незнание персоналом пожарного минимума, неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.

Рекордсменами по выявленным нарушениям стали торговые центры Кирова. В ТЦ "Лепс" специалисты выявили 42 недостатка. Еще в двух проверенных ТЦ города по 40 нарушений.

"Отличился" также торговый комплекс "Три мартышки" в Оренбурге, где найдено 40 нарушений. И только на 41 объекте в двух федеральных округах не выявлено ни одного нарушения.

Сводных результатов по другим округам пока нет, однако отдельные не приспособленные для массового пребывания людей объекты уже известны. В частности, нарушения пожарной безопасности выявлены почти во всех ТЦ Камчатки. Причем, нарушения выявлены как со стороны собственников комплексов, так и предпринимателей, арендующих в них помещения.

Среди нарушений – загроможденные и зауженные эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения или их отсутствие, перекрытые оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды, не отключающаяся вентиляция во время срабатывания пожарной сигнализации, отсутствие светящихся указателей путей эвакуации.

Есть и такие объекты, где выполнены все требования пожарной безопасности, например, в краевом государственном бюджетном учреждении дополнительного образования "Камчатский дворец детского творчества".

По данным МЧС, на Камчатке насчитывается более 230 организаций, осуществляющих услуги общественного питания, торговлю, культурную и развлекательно-досуговую деятельность, рассчитанных на 200 и более человек. Прежде всего, речь идет о торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, объектах культуры и спорта.

Нарушения требований пожарной безопасности выявили и начавшиеся проверки в Туве. Первым объектом проверки стал торговый центр "Алма", расположенный в центральной части города Кызыл. Объект открылся сравнительно недавно, здесь находятся магазины, детская игровая комната и зона общественного питания. Как выяснилось, план эвакуации из здания висит не на своем месте; пришлось искать один из двух запасных выходов; в здании недостаточно указателей, а лестницы, которых во всем здании всего две, слишком узкие.

Также в торговом центре неудачно расположена детская комната: с ней соседствуют различные кафе, где постоянно работают электроприборы. Детская зона размещена на самом верхнем этаже центра.

Впрочем, как рассказали "Интерфаксу" эксперты, большинство торговых и развлекательных центров не выполняют нормативы по размещению детских игровых зон.

В Минстрое пояснили, что в РФ с 2009 года действует СНиП (строительные нормы и правила), которые указывают, что в торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах, выставках, музеях "детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода".

Однако, констатировал президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров, большинство детских игровых зон в российских торговых центрах расположено на верхних этажах.

Такую конфигурацию имеет подавляющее число российских ТЦ, это мировая практика, подтвердил и председатель совета директоров RRG Денис Колокольников. По его словам, это, во-первых, обусловлено тем, что для кинотеатров и детских развлечений требуются высокие потолки.

"Во-вторых, это связано с экономическими показателями: детские развлечения и кино платят меньше, чем другие арендаторы, но выполняют якорную функцию", - пояснил он.

Проверки объектов продолжаются. По каждому из них, где были выявлены нарушения, составляется подробный акт и требования об их устранении. Позже документы направляют в прокуратуру.

По мнению министра по вопросам Открытого правительства, курирующего реформу госконтроля и надзора, Михаила Абызова, проверки таких объектов, как ТРЦ в Кемерово, должны проводиться регулярно из-за высокой категории риска.

Как заявил "Интерфаксу" Абызов, к такой категории должны относиться "объекты с массовым присутствием людей, это важнейшие социальные объекты, объекты инфраструктуры".

Министр отметил, что большая работа по классификации объектов надзорными органами уже была проведена.

"Сегодня по основным видам контроля и надзора классификацию объектов по уровням риска можно увидеть - она опубликована в открытых ресурсах территориальных подразделений государственного контроля", - сказал Абызов.

Кроме того, добавил министр, задачей на 2018-2019 годы в реализации госконтроля и надзора станет внедрение модели динамичного риск-ориентированного подхода, "при которой в зависимости от индикаторов риска мы могли бы объекты оперативно переводить из одной категории риска в другую категорию риска, изменяя при этом режим постоянного или выборочного контроля за его состоянием".

Согласно критериям классификации, в настоящее время к высокой категории риска относятся объекты дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего образования, а также те, где осуществляется деятельность детских лагерей и предоставляются социальные услуги с проживанием и оказание медпомощи.

Без гарантии

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнить в целях обеспечения безопасности людей нормативную базу, регулирующую деятельность ТРЦ.

"Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена - это совершенно очевидно", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он также предложил посмотреть еще и на действующее законодательство.

"Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики. Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей. Надо посмотреть внимательнее. Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения", - добавил президент.

Со своей стороны в Совете Федерации уже предложили внести поправки в действующие законы. Как считает член комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Владимир Кравченко, возникновению таких трагических событий, как пожар в Кемерово, способствуют системные ошибки в правовом поле.

"Недобросовестные владельцы бизнеса "дробят" его на несколько хозяйствующих субъектов, цель - сделать так, чтобы организация была отнесена к компаниям малого бизнеса и, как следствие, попадала под "надзорные каникулы". Делается это, чтобы избежать проверок в рамках реализации государственного пожарного надзора", - заявил сенатор агентству "Интерфакс-Сибирь".

По его мнению, контролю также мешают внесенные в 2006 году поправки в градостроительный кодекс, которые запрещают осуществлять пожарный надзор на этапе планирования, реконструкции, строительства объекта.

"Произошла страшная трагедия, из которой обществу и государству необходимо сделать выводы, в законодательство просто необходимо вносить поправки", - добавил Кравченко.

Министр по вопросам Открытого правительства также считает, что "надзорные каникулы" неприменимы к объектам высокого уровня риска.

"Не может определяться характер обеспечения государственной безопасности по форме ведения бизнеса. Если завтра атомная станция у нас станет малым предприятием, мы должны прекратить ее проверку? Это абсолютно невозможно", - заявил Абызов на заседании коллегии Россельхознадзора.

По его словам, необходима проверка объектов на уровень опасности для граждан.

"В первую очередь нам необходимо обеспечивать проверку объектов высокого уровня опасности и освобождать от проверок те объекты, которые никакой угрозы не несут. По отношению к ним пусть действуют надзорные каникулы", - добавил он.

В свою очередь Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обобщил и направил в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения по организации страхования ответственности владельцев крупных торговых центров, а также по страхованию ответственности организаторов массовых мероприятий, которые посещают тысячи человек.

Президент союза Игорь Юргенс напомнил, что впервые серьезные обсуждения по этой теме начались после пожара в клубе "Хромая лошадь" около 10 лет назад. Тогда МЧС был разработан законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара".

Вместе с тем, отметил на пресс-конференции Юргенс, принятие такого документа привело бы к необходимости страховать все общественные сооружения на случай пожара, при этом плательщиками страховой премии выступали бы государственные учреждения в том числе. В бюджете на это денег не было, законопроект находится в стадии межведомственных согласований до сих пор.

ВСС предлагает вмененное страхование, которое обязывает страховать свою ответственность перед посетителями только тех владельцев строений, которые намерены использовать их для организации крупных торговых центров. В том числе речь идет о страховании жизни и здоровья, а также о страховании имущества.

По оценке союза, таких объектов, которые потенциально могут подпадать под такое страхование, в России насчитывается порядка 400 тыс. и на один такой объект приходится в среднем 350-400 человек.

При этом стоимость страховки, полагает президент ВСС, "может варьироваться в диапазоне от 1-2 тыс. до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от возможного количества посетителей, которые могут пострадать при пожаре на данном объекте".

По мнению Юргенса, объем страховых сборов по такому виду страхования может составлять 6-8 млрд рублей в год.

Вместе с тем глава ВСС считает, что страховать ответственность надлежит не только владельцам крупных торговых центров, но и организаторам массовых мероприятий, в том числе фестивалей и спортивных соревнований, где собираются до нескольких тысяч человек.

Согласно данным, приведенным ВСС со ссылкой на оценки МЧС, в России в год происходит порядка 200 тыс. пожаров, где гибнут почти 14 тыс. человек. В США при численности населения 300 млн человек число погибших при пожарах составляет всего 4 тыс. человек.

Между тем, как считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, избыточные нормативы и большое число проверок не гарантируют безопасность нахождения в торговых центрах.

"Мы живем в ситуации избыточных требований, избыточных нормативов, потому и получаем такие ситуации. Может, воспользовавшись случаем, нужно подход поменять", - предложил в беседе с "Интерфаксом" Кузнецов.

По его мнению, повысить уровень безопасности в таких объектах можно только за счет усиления персональной ответственности тех, кто строит и эксплуатирует их.

"Есть тот, кто ответственен за создание объекта, и тот, кто ответственен за эксплуатацию. Эти люди должны быть лицензированы, зарегистрированы и быть хорошими специалистами. Я бы считал, что личной ответственности этих специалистов достаточно, ее не нужно подкреплять экспертизой и бесконечными количествами проверок", - добавил Кузнецов, подчеркнув, что это - его личное мнение.

Обозреватель Анастасия Николаева

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