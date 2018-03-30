Ставка на Сибирь

30.03.18 16:30

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Власти Красноярского края планируют подписать 50 соглашений на КЭФ-2018. Как ожидается, в этом году форум соберет не менее 5 тыс. участников.

Министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин представил программу XV Красноярского экономического форума (КЭФ), который пройдет в столице региона со 12 по 14 апреля. Так, по его словам, деловая программа форума рассчитана на три дня, тема мероприятия - "Россия 2018 - 2024: реализуя потенциал", работа будет вестись не менее чем на 70 дискуссионных площадках.

"Ожидается, что форум посетит около пяти тысяч участников, в числе которых эксперты российского и международного уровня. В настоящее время зарегистрированы делегации из 14 зарубежных стран (самые многочисленные - из Индии и Китая) и порядка 40 регионов России", - сообщили в оргкомитете мероприятия.

Со стороны федеральной власти в этом году на форуме ожидаются вице-премьеры правительства РФ Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин. Кроме того, в Красноярск прибудут ключевые российские министры и главы целого ряда регионов страны. Вместе с тем, об участии в форуме уже заявили представители бизнеса, научного сообщества, а также различных общественных организаций и институтов развития: Аналитического центра при правительстве РФ, Центра стратегических разработок, НИУ "Высшая школа экономики", Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), Российской экономической школы, Внешэкономбанка, Агентства по технологическому развитию, Российской венчурной компании (РВК), Фонда Сколково, Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

"Красноярский экономический форум позиционирует себя как крупнейшая экспертная площадка. По сути, это мозговой штурм, на котором определяется дальнейшее экономико-социальное развитие Сибири и страны", - отметил Верещагин, выступая на пресс-конференции, посвященной подготовке к форуму.

По его словам, форум традиционно откроет молодежная площадка, тема для дискуссии - "Креативные индустрии: бизнес нового формата". В рамках этого отделения молодые люди со всей страны обсудят, как в лучшую сторону изменить бизнес-среду и жизнь в России в целом.

Также в рамках мероприятия пройдут открытые дискуссии на темы "Человеческий капитал", "Малый и средний бизнес", "Региональная политика", "Инфраструктура", "Инвестиции", "Цифровые технологии" и "Экология". Помимо этого, Красноярский край представит гостям и участникам форума свой инвестпроект по созданию макрорегиона "Енисейская Сибирь".

В заключительный день КЭФ пройдет пленарное заседание "Сибирь 2018-2024: реализуя потенциал" - эксперты рассмотрят конкурентные преимущества Сибири в рамках Евразийского партнерства, а также сценарий его развития на ближайшие шесть лет. Также в рамках КЭФ запланирована выставка, разделенная на четыре тематические зоны – "Енисейская Сибирь", "город Красноярск", "XXIX Всемирная зимняя универсиада-2019" и экспозиция предприятий.

"Сейчас сложилась ситуация, когда разворот на Сибирь России просто необходим. Аспектов много. К примеру, в связи с текущей политической ситуацией (правительством – ИФ) ищутся внутренние "драйверы", и их, как мне кажется, больше всего именно в Сибири. Тот же проект "Енисейская Сибирь" направлен на развитие не только нашего края, но и всей Сибири в целом", - сказала Interfax-Russia.ru начальник планово-экономического отдела Центра социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности (ЦСЭМиИД, г. Красноярск) Юлия Новосельцева.

Как пояснила специалист, под "драйверами" (преимуществами, которые позволят развивать экономику той или иной страны или региона), прежде всего, следует понимать природные ресурсы, человеческий капитал, соседство с Китаем.

"Мы расположены достаточно близко к Китаю, отношения у нас плодотворные, и они развиваются", - сказала Новосельцева.

Также собеседница Interfax-Russia.ru поделилась своими впечатлениями о прошлогоднем КЭФе.

"Я была на трех форумах. Последний из них – прошлогодний – был, на мой взгляд, наиболее продуктивный. Тогда, на последнем заседании организаторы очень хорошо сумели подвести все итоги, чтобы показать, что все, что там обождалось, обсуждалось не зря, и действительно были результаты, которые потом нашли отражение в нормативных документах. Много было полезной, новой информации", - сказала она.

Как пояснила Новосельцева, организация, в которой она работает, занимается сопровождением инвестиционных проектов края, которые в том числе представляли и на прошлогоднем форуме.

"И мы помогали предпринимателям из города Бородино представить их проекты на форуме, помогали с оформлением площадки, подготовкой информационных материалов", - рассказала специалист.

С тем, что Сибирь, и, в частности, Красноярский край, обладает значительным экономическим потенциалом, соглашается и один из спикеров будущего форума, доцент кафедры "Теоретические основы экономики", руководитель научно-учебной лаборатории "Социально-экономический мониторинг инновационных факторов роста" Сибирского федерального университета (СФУ) Елена Сочнева.

"Почему фокус именно на Сибирь? Потому что в Сибири, как нигде в другом месте, сконцентрированы промышленные предприятия, которые реально работают, вносят вклад в Валовой внутренний продукт (ВВП), предлагают какие-то новые интереснее решения для бизнеса. Например, независимая система квалификации - реальные примеры ее внедрения есть пока только в Сибири, у нас в Красноярском крае. Насколько я знаю, по России такого опыта еще нет", - сказала она.

Поэтому, как полагает эксперт, интерес к Сибири проявляет не только федеральный центр, но и другие страны мира.

"У нас есть основа, мы - Сибирь - можем что-то предложить со своей стороны, а значит, у нас есть потенциал для развития, возможности для реализации человеческого капитала, формирования промышленности, кластеров, объединений, отсюда и возникает интерес со стороны федерального центра и других государств. Поэтому и смотрят сейчас на Сибирь, как на фактор развития экономики страны", - пояснила специалист.

Также, как отмечает Сочнева, повышенное внимание к Сибири сейчас приковано и из-за грядущей Универсиады 2019 года.

"Универсиада – это же не просто спортивное событие, это мощный толчок для развития экономики – это строительство гостиничных комплексов, это дополнительные рабочие места, плюс туристические программы под это разрабатываются, люди готовятся под какие-то проекты, тут целый пласт экономических взаимоотношений", - добавила руководитель научно-учебной лаборатории "Социально-экономический мониторинг инновационных факторов роста" СФУ.

Отметим, что на полях КЭФ-2018 власти Красноярского края планируют подписать порядка 50 соглашений о сотрудничестве с различными инвестиционными компаниями, банками, федеральными госорганами и рядом других российских регионов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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