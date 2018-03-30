Высылка по обмену

30.03.18 16:57

© РИА Новости. Александр Гальперин

Interfax-Russia.ru – Россия вышлет 60 американских дипломатов и закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге. В Вашингтоне не удивлены, но критикуют это решение.

Некоторое время назад администрация президента США приняла решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, объяснив такой шаг "солидарностью" с Великобританией по "делу Скрипаля". Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 марта заявил, что Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов, а также закроет американское консульство в Санкт-Петербурге.

"Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, включают наше решение отозвать согласие на работу генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сообщил журналистам глава МИД РФ, добавив, что ответные меры будут не только зеркальными.

Позднее на сайте МИД РФ появилось уточнение, что речь идет о 60 американских дипломатах в двух городах.

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены "persona non grata" за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, отмечается, что американские представители должны полностью освободить здание, предоставленное для работы генконсульства США в Санкт-Петербурге, не позднее 31 марта.

"Послу указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России", - отмечает российский МИД.

Американцы не стали откладывать свой отъезд и уже в впервой половине дня 30 марта начали освобождать здание на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. США также занимают исторический особняк в Гродненском переулке (резиденция генерального консула), который также должны освободить, а также снимают офис в бизнес-центре на набережной Мойки для отдела прессы и культуры.

Кроме того, генконсул США в Петербурге Томас Лири отменил свой запланированный визит в Архангельск из-за закрытия консульства. Его поездка планировалась с 1 по 7 апреля в рамках ежегодного мероприятия "Дни США в Архангельске", которое проводится в сотрудничестве с городом-побратимом Портлендом штата Мэн США.

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, комментируя, в свою очередь, действия Москвы, заявила, что "это не было удивлением для Вашингтона".

"Это не было для нас сюрпризом. Это нас не удивляет. Но они (действия РФ - ИФ) не оправданы", - сказала Нойерт журналистам, добавив, что Вашингтон оставляет за собой право ответить высылку дипломатов из РФ.

"Мы еще изучаем детали принятых Россией мер, и я скажу еще раз, что мы оставляем за собой право на ответ. (...) Я не готова предсказывать, что конкретно произойдет, но у нас определенно есть возможность сделать это (принять ответные меры - ИФ)", - сказала Нойерт журналистам.

По ее словам, Россия своими ответными действиями на высылку российских дипломатов делает выбор в пользу изоляции не только от США, но и от всего мира.

"Россия явно не заинтересована в хороших отношениях с другими странами, и это видно по тем действиям, которые они предприняли", - сделала вывод представитель госдепа.

Она также отметила, что "безответственные действия Росси показывают, что она не настроена серьезно на то, чтобы быть международным игроком, готовым к сотрудничеству".

При этом она подчеркнула, что закрытие диппредставительства США в Санкт-Петербурге "безусловно, повлияет на визовые операции и консульскую деятельность".

В Кремле высказывания Нойерт также осудили. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что шаги Москвы носили ответный характер после недружественных действий США.

"Россия не развязывала никаких дипломатических войн, а президент (РФ Владимир) Путин был и остается сторонником налаживания и развития добрых отношений со всеми странами, включая США", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов высылками дипломатов и т.д.

"Мы, конечно, не согласны с оценками Вашингтона, Россия была вынуждена предпринять ответные шаги на недружественные, неконструктивные, незаконные действия в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием нашего консульского учреждения, совершенные Вашингтоном", - сказал Песков.

Его также поддержал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, подчеркнув, что "гонку высылок" дипломатов должны прекратить те, кто ее начал.

"Не вижу иного выхода из "гонки высылок", как прекращение ее теми, кто ее начал. Ибо Россия уже пошла однажды во время "пересменки" в Вашингтоне на беспрецедентный шаг - не стала отвечать немедленно на "прощальный подарок" администрации Обамы и не выслала в ответ американских дипломатов. Не помогло", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что реакция Нойерт скорее напоминает "бои без правил" нежели холодную войну.

"Реакция США на "зеркальную" высылку 60 американских дипломатов из России и закрытие генконсульства из уст официального представителя госдепа Хизер Нойерт оказалась иезуитской до откровенной нелепости: "нет оправдания ответным мерам России" - это уже слишком даже для американской дипломатии", - пишет Косачев.

Тем временем, МИД РФ 30 марта вызвали руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий из-за "дела Скрипалей", послам вручили ноты протеста и объявлены ответные меры. О точном количестве высылаемых европейских дипломатов из РФ станет ясно позднее. Однако можно предположить, что, как и в случае с российскими дипломатами, речь идет не меньше, чем о сотне человек.

Кроме того, послу Великобритании в Москве Лори Бристоу заявили решительный протест "в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств". И сообщили о том, что в качестве ответной меры численность британского посольства необходимо сократить до аналогичной численности российского посольства в Лондоне.

Обозреватель Ксения Новикова

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