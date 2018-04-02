Конец эпохи

02.04.18 13:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Аман Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Заявление о досрочном сложении полномочий стало реакцией губернатора на пожар в ТРЦ "Зимняя вишня".

Более 20 лет в губернаторском кресле

Этнический казах Аман Тулеев родился в 1944 году в городе Красноводске Туркменской ССР. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (1973) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1989). Доктор наук. В 1990 году был избран депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, являлся его председателем. В 1993-1996 годах - депутат Совета Федерации от Кузбасса, глава Законодательного собрания Кемеровской области.

Три раза Тулеев претендовал на пост президента РСФСР и РФ: в 1991, 1996 и 2000 годах. В 1996-1997 годах он был членом правительства РФ, министром РФ по сотрудничеству со странами СНГ. В июле 1997 года был назначен главой администрации Кемеровской области, а в октябре того же года победил на выборах главы региона.

"Боевым крещением" для Тулеева стала забастовка шахтеров 1998 года, когда рабочие блокировали движение по Транссибирской магистрали, добиваясь выплаты долгов по зарплате.

На губернаторских выборах Тулеев побеждал и в 2001, и в 2015 году. В 2005 году его полномочия продлил президент Владимир Путин, а в 2010 году решение о его утверждении на посту губернатора принял Совет народных депутатов Кемеровской области по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

В публичной политике Тулеев высказывался против радикальных экономических реформ, проводимых Борисом Ельциным, Егором Гайдаром и их сторонниками. В фильме 2016 года, повествующем о биографии Тулеева в контексте мировой истории, особое внимание было уделено противостоянию семьи кемеровского губернатора с семьей Гайдара. Как выяснилось, корни их конфликта уходят в период Гражданской войны. В фильме утверждалось, что дед Гайдара, детский писатель Аркадий Гайдар участвовал в казни деда кемеровского губернатора - белогвардейца Калдыбая Тулеева.

В 2016 году состояние здоровья Тулеева ухудшилось - ему было все сложнее передвигаться без помощи, а после операции в 2017 году губернатор редко попадал в объективы видеокамер.

В мае прошлого года глава региона ушел в отпуск, вновь вернувшись на рабочее место лишь в конце августа. За это время Тулееву в Германии была проведена операция на позвоночнике с применением металлоконструкций. После реабилитации он вернулся к исполнению своих обязанностей. При этом губернатор тогда заявлял, что не собирается пока покидать свой пост.

В Кремле на тот момент также не планировали смену губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

"Это - один из авторитетных российских губернаторов", - отмечал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Между тем в бюджете Кемеровской области на ближайшие три года расходы по статье "Проведение выборов губернатора Кемеровской области, выборов в законодательные органы государственной власти" были заложены на 2018 год, а не на 2020 год, когда истекали полномочия Тулеева.

Вновь о скорой отставке главы Кемеровской области заговорили после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 64 человек.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут ответственность.

"Все, кто должен отвечать, все ответят", - пообещал он на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово.

Тогда жители подняли вопрос о том, что все происходящее в регионе - в ведении губернатора, и спросили, не планируется ли его отставка.

"Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети (...) Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается", - заверил президент.

Однако 1 апреля губернатор Кемеровской области сам обратился к президенту РФ с заявлением об отставке. В своем видеообращении, объясняющем такое решение, Тулеев говорит о трагедии в "Зимней вишне" и благодарит жителей Кузбасса за поддержку.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю", - говорится в заявлении Тулеева.

Со своей стороны лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов напомнил о том, как много позитивных изменений было реализовано в социально-экономической жизни Кемеровской области Тулеевым.

"В первую очередь - это развитие промышленного потенциала и малого бизнеса", - отметил Неверов.

Он с уважением отозвался об экс-губернаторе.

"Я знаю Амана Гумировича как человека, который живет Кузбассом. Он пропустил через свое сердце ту трагедию, которая произошла в Кемерово, и с таким грузом тяжело работать", - сказал вице-спикер.

По словам С.Неверова, Тулеев очень много сделал для Кузбасса.

"С его именем связана целая эпоха в жизни региона и его вклад огромен", - считает политик.

По его словам, новому временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области предстоит сохранить и приумножить достижения прежнего руководителя.

Наиболее вероятный будущий губернатор

Глава государства принял отставку Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

Генеральный директор угледобывающей компании "Колмар" (российский холдинг, объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного коксующегося и энергетического угля, который добывают в Нерюнгринском районе Якутии) Сергей Цивилев был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в начале марта.

Премьер-министр Якутии Евгений Чекин охарактеризовал Цивилева, как "человека неравнодушного, человека слова, способного взять ответственность на себя, найти конкретные пути выхода из ситуации".

"Это не пустые слова, у нас есть совместный опыт преодоления проблем, достижения поставленных целей. Я уважаю его как опытного руководителя, считаю профессионалом высокого класса, который всегда очень серьезно заботится о людях. Он считает, что на первом месте всегда остается человек, а не техника или оборудование", - заявил Чекин "Интерфаксу".

Губернаторское кресло ему пророчили сразу после назначения заместителем Тулеева. Так, источники, сообщившие агентству "Интерфакс-Сибирь" о назначении Цивилева, предполагали, что он будет назначен врио главы Кузбасса вскоре после выборов президента.

В свою очередь политтехнолог Глеб Павловский отмечал, что Цивилев "представляется оптимальным кандидатом для руководства регионом".

"Скорее всего, что речь идет о преемнике, руководителе региона в переходное время. Тулеев сформировал настолько "персональную" систему в регионе, что заменить ее немедленно просто невозможно. Будет эпоха "транзита", в которой Цивилев имеет наибольшие шансы возглавить регион", - заявил Павловский "Интерфаксу".

По его мнению, замена Тулеева всем представляется неизбежной не столько по политическим причинам, сколько по возрастным.

"В такой ситуации весь региональный истеблишмент, политические группы, а также администрация и деловая элита, начинают готовиться к "посттулеевской эпохе". И сам Тулеев это понимает", - добавил собеседник агентства.

Сам экс-глава угольной компании "Колмар" рассказывал журналистам, что стал вице-губернатором Кузбасса по просьбе главы региона.

По словам Цивилева, в последние годы ему все чаще стали поступать предложения о смене работы, но он просил всех дождаться того момента, когда его предприятие, которое влияет "на экономику всего Дальнего Востока", начнет развиваться самостоятельно.

"В это время мне позвонил Тулеев и позвал к себе. Я приехал, и он мне сказал: "Рано или поздно ты пойдешь на госслужбу, у тебя другого варианта нет, а раз так ситуация разворачивается, иди ко мне". Я рад, что работаю в его команде", - сказал Цивилев.

Он сказал, что предложение Тулеева "стало последней каплей", после которой он решил отойти от бизнеса и стать чиновником.

"Я давно нахожусь в кадровом резерве, попал туда не просто так. Можно было отказаться от этого предложения, но я, как бывший офицер, когда мне много лет назад это предложили, тут же дал согласие. Не знал, куда меня отправят, куда назначат", - отметил Цивилев.

Ведущий эксперт фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин считает, что Цивилев - наиболее вероятный будущий губернатор Кемеровской области.

"Это внешняя фигура для местной элиты. Какое-то время успел побыть вице-губернатором. С учетом того, что выборы у нас в сентябре, окончательно запутывать людей и вводить какую-то новую фигуру вряд ли будут. В Кемерово особая ситуация, но если не случится чего-либо экстраординарного, то Цивилев, скорее всего, станет губернатором", - заявил Макаркин "Интерфаксу".

Отставку Тулеева он назвал закономерным решением.

"Вопрос изначально был в том, когда такое решение должно последовать. Если бы он сделал это позже, то получился бы эффект "хромой утки", резко слабеющей и теряющей возможности для управления. Ожидалось, что Тулеев уйдет в отставку после инаугурации президента. Но появилось решение ускорить процесс", – сказал он.

Макаркин отметил, что Тулеев руководил регионом два десятилетия, и трагедия в Кемерово является грустным завершением губернаторской карьеры.

"Но в этой карьере было и другое. Деятельность Тулеева на посту губернатора стала целой эпохой в истории Кемеровской области", - сказал собеседник агентства.

Сам врио Кемеровского губернатора заявил, что принимает область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, дети.

Сергей Цивилев пообещал жителям Кемерово и всей области сделать все для того, чтобы виновные в этой трагедии понесли строжайшее наказание.

"Будет предоставлена вся информация, чтобы наказать виновных. Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку", – заявил он.

Сергей Цивилев также заверил жителей области, что реализует все инициативы и решения по развитию региона.

"Убежден, что только в диалоге с людьми мы сможем укрепить благосостояние жителей области, обеспечить их безопасность, заложить основу для развития новых поколений кемеровчан. Считаю необходимым подчеркнуть, что прямое общение с жителями является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата", - сказал Цивилев.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло 2 апреля представил чиновникам, главам городов и депутатам Кемеровской области Сергея Цивилева в качестве временного исполняющего обязанности губернатора.

Со своей стороны врио губернатора сообщил, что сохранит старую команду облправительства.

"Я намерен строить работу на основе той команды, которая есть. Это достойные люди", - заявил Цивилев журналистам.

В то же время он не исключил возможности привлечения к работе облправительства новых специалистов.

"Если (действующему составу - ИФ) будет не хватать компетенции, пригласим (специалистов - ИФ) из других регионов на какой-то короткий срок", – подчеркнул он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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