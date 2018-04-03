Ответят на захват

03.04.18 16:24

© РИА Новости. Андрей Шапран

Interfax-Russia.ru – Украинские власти не пускают российского консула к морякам арестованного крымского сейнера "Норд". Постпред Крыма при президенте сравнил арест судна с пиратством.

Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно "Норд" (флаг России, порт приписки - Керчь, Крым) в Азовском море 25 марта. На борту "Норда" находятся 10 россиян. Сейчас моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская область Украины), им запрещено покидать судно. Известно, что украинцы отключили и изъяли автоматическую идентификационную систему судна, которое, к тому же, находится на автономном снабжении.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют ст.332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок), остальным членам экипажа – ч.2 ст.204 КоАП Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Судовладелец отправил письмо с просьбой о помощи в администрацию президента РФ, российский МИД, Росрыболовство и крымское правительство.

"Просим Вас помочь в защите безопасности граждан России и имущественных интересов российской компании", - говорится в письме (копия документа имеется в распоряжении "Интерфакса") руководства "Рыболовецкого колхоза имени Первого мая" на имя главы российского МИДа Сергея Лаврова.

В компании заявили, что считают действия сотрудников пограничной службы Украины "противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ" и просят принять "оперативные меры для возвращения судна СЧС "Норд" и членов его экипажа в порт приписки Керчь РФ".

Судовладелец сообщил, что капитана собираются этапировать в Херсон, а членам экипажа запретили покидать судно. Между тем, уточнил агентству представитель компании-судовладельца, запасы еды на сейнере рассчитаны на два дня, воды - на четыре. "Норд" построен в 1989 году, это маломерный рыболовный сейнер.

"На запрос капитана судна о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении судна к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала", - отмечается в информации судовладельца.

Управление ФСБ России по республике Крым возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины по п."а" ч.2 ст.211 УК РФ (угон водного транспорта, совершенный группой лиц по предварительному сговору, санкция статьи - от 7 до 12 лет лишения свободы).

Москва потребовала от Киева немедленно отпустить экипаж.

"Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали как сомалийские пираты", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства.

"Рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года.

Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна "Норд" законному владельцу", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, призвав украинскую сторону воздерживаться в дальнейшем от подобных неправомерных действий и строго следовать своим международным обязательствам.

Между тем сотрудники украинской погранслужбы несколько дней даже не пускали адвоката к экипажу судна.

"Адвоката не пускают, хотя с портом и таможенниками визит уже согласовали. Не пускают пограничники, говоря, что им необходимо трое суток для установления личности", - рассказывал "Интерфаксу" представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Собеседник агентства обратил внимание на грубое нарушение прав членов экипажа - незаконное задержание при отсутствии какой-либо документации.

"Через 72 часа не предъявлены обвинения, то есть не имеют права удерживать далее", - заявил представитель судовладельца, добавив, что у экипажа отобрали документы.

"Отобрали паспорта и утверждают, что у экипажа нет документов", - добавил собеседник "Интерфакса".

Кроме того, он пожаловался на невозможность передать продукты и воду на борт сейнера.

"Службы порта отказываются заключать договоры на обеспечение водой, питанием, топливом. Ощущение, что от людей хотят добиться того, чтобы они подписали бы в дальнейшем что угодно, чтобы на данный момент получить обеспечение ", - сказал представитель судовладельца.

Адвоката к экипажу судна "Норд" допустили лишь 30 марта. Он доставил морякам продукты, лекарства и заключил с моряками договоры на правовое обслуживание.

Вместе с тем суд уже арестовал судно.

"Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест", - написала 30 марта пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter.

При этом украинские власти не пускают российского консула к морякам задержанного рыболовецкого судна.

"В настоящий момент судно арестовано властями Украины, ведутся следственные действия. До настоящего времени на борт судна не допущен консул РФ, так как идет процесс установления личностей и доказательств нахождения на борту судна граждан Российской Федерации нет", - сообщил журналистам представитель судовладельца - рыбколхоза имени Первого мая.

Он напомнил, что погранслужба Украины допуск к экипажу адвоката разрешила только 30 марта.

"Поданное адвокатом заявление согласно ст.206 Уголовно-процессуального кодекса Украины (немедленное освобождение лица, содержащегося незаконно под стражей) до сих пор не рассмотрено", - заявил представитель компании-судовладельца.

По его словам, снабжение экипажа продуктами осуществляется пока через адвокатов, договор на медпомощь "службы Украины заключать отказываются".

"Судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением. Такие действия сотрудников Пограничной службы Украины считаем противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, как состояние корабля. Были вызовы скорой, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги", - отметил представитель владельца сейнера.

Со своей стороны вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал арест Украиной крымского судна "Норд" пиратским актом.

"Задержание судна можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада и всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях", - отмечает Мурадов, который является также постоянным представителем республики Крым при президенте РФ.

Он считает, что российским властям нужно предпринять адекватные меры по ответу на задержание судна.

"Если Россия не займет жесткую позицию по этому вопросу, то будет создан прецедент, и такого рода акции могут повторяться впоследствии в акватории Азовского и Черного морей, на других морских пространствах", - заявил постпред.

По его словам, министерство иностранных дел России и правительство Крыма работают над освобождением моряков "Норда".

Обозреватель Анастасия Николаева

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