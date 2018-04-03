С двух голов на одну

03.04.18 18:27

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru - Прямые выборы мэра отменили в Екатеринбурге, несмотря на протесты части горожан. Теперь главу города будут избирать через конкурс.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 апреля уверенным большинством приняли законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Теперь мэр будет обладать не только представительскими, но и административными полномочиями, и изберут его через конкурс. Нынешний глава Екатеринбурга Евгений Ройзман считает такие изменения в законодательстве оскорбительными для жителей города и полагает, что они будут бороться за возвращение своего избирательного права.

В Екатеринбурге многие годы мэра избирали сами жители. В 2010 году глава города Аркадий Чернецкий, занимавший этот пост почти 20 лет, покинул его, и Екатеринбург перешел на двуглавую систему. Мэра по-прежнему избирали, но теперь он лишь возглавлял городскую думу и выполнял только представительские функции. А главу администрации города или сити-менеджера стали выбирать депутаты гордумы. В настоящее время мэром Екатеринбурга и одновременно главой городской думы является Евгений Ройзман, выигравший выборы в сентябре 2013 года, а сити-менеджером - Александр Якоб, утвержденный на эту должность городскими депутатами. Полномочия Ройзмана и действующих екатеринбургских депутатов истекают в сентябре 2018 года.

В 2015 году свердловские парламентарии сделали попытку лишить главу города права называться мэром и оставить за ним только функции председателя гордумы. Они приняли в трех чтениях соответствующие изменения в региональный закон о наименовании высшего должностного лица Екатеринбурга, но свердловский губернатор Евгений Куйвашев неожиданно наложил вето на это решение.

В 2016 году свердловские депутаты упразднили выборы мэров почти во всех муниципалитетах, правда, решили не трогать Нижний Тагил и Екатеринбург.

А в конце марта текущего года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга и заодно возвращающего сильного главу города. Согласно законопроекту, глава муниципалитета будет возглавлять городскую администрацию, его выберет гордума из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Директор департамента информационной политики свердловского губернатора Александр Иванов заявлял агентству "Интерфакс-Урал", что законодательство позволяет властям субъекта выбирать форму управления городами, а предложенная форма существенно упрощает работу городских властей и делает ее прозрачнее.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман воспринял такую инициативу резко отрицательно. По его мнению, право самим избирать себе мэра дает горожанам возможность "иметь свою позицию, отстаивать ее и быть услышанными, смягчить самые неприятные федеральные тренды и сохранять лицо города и городские традиции".

Идея отменить выборы не понравилась и многим жителям города. Накануне рассмотрения данного законопроекта на площади Обороны, которая находится далеко не в центре мегаполиса, на митинг против отмены выборов вышли, по разным данным, около 1,7 тыс. человек. Акция протеста длилась около часа. Площадь оказалась полностью заполнена людьми.

"Всем раздавали красные воздушные шары, под аплодисменты их запустили в небо", - сообщала агентству "Интерфакс-Урал" одна из участниц акции.

На следующий день с утра депутаты собрались на заседание, где решалась судьба местного самоуправления в Екатеринбурге. Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, представляя данный законопроект, отметил, что преимущество предлагаемой модели состоит в концентрации всех необходимых полномочий в одних руках. "(Это – ИФ) обеспечивает согласованное и оперативное решение возникающих управленческих задач. Позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города - председатель думы не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере", - подчеркнул Владимир Тунгусов.

Он также отметил, что новая схема позволит выявлять наиболее профессиональных кандидатов и экономить деньги на подготовку и проведение выборов.

Позже он сообщил Interfax-Russia.ru, что решение о внесении законопроекта, которое принял Евгений Куйвашев, "обсуждалось со всеми, в том числе и с господином Ройзманом".

"Все "за" и "против" были сказаны, и губернатор свою позицию донес. Почему он должен прятаться за какие-то другие силы?", - ответил Владимир Тунгусов на вопрос Interfax-Russia.ru о причинах, по которым именно губернатор, а не кто-то другой внес данный законопроект в Заксобрание.

На заседании слово дали и Евгению Ройзману. Он подчеркнул, что разница между избранной властью и назначенной в уровне легитимности в глазах населения. "Выборы - это единственная возможность жителей участвовать в политической жизни. Если люди участвуют в политической жизни, они несут часть ответственности, вовлекаются в процесс. Этим воспитывается городской патриотизм, который очень важен для проведения любых масштабных проектов. Этого реально не хватает. Взять и отсечь от политической жизни население Екатеринбурга – несправедливо и нехорошо. Да, кто-то говорит, что у мэра нет полномочий. Но это звучит примерно так, что у тебя было сто рублей, 50 отняли и говорят: "Тебе же на них ничего не купить, отдай еще и их", - полагает глава города.

Он добавил, что находится "в постоянном контакте с жителями города". "Я просто понимаю настроения и сейчас, если вы примите этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга, и это будет выглядеть как оскорбление жителей Екатеринбурга", - заявил Ройзман.

Тем не менее, депутаты проголосовали за принятие законопроекта. Вначале в первом, потом и во втором чтении. Окончательного итога Ройзман не стал дожидаться и ушел из зала заседаний. "Меня никогда в жизни никто не назначит (главой города – ИФ), я же трезвый человек, я это все понимаю. Я это вообще не рассматриваю", - заявил он журналистам, спросившим его, рассматривает ли он возможность участвовать в конкурсе на выбор главы по новой схеме.

Тем временем, депутаты проголосовали за изменения в третьем чтении. За новую схему высказались 42 депутата из 46, против - четыре депутата. Один из этих четырех, депутат Вячеслав Вегнер, вносил в Заксобрание свой альтернативный законопроект, предусматривающий сохранение выборов мэра и вместе с тем переход от "двуглавой" системы управления городом на "одноглавую". Однако накануне заседания, сразу после митинга, он вдруг отозвал документ.

"К сожалению, две последних недели после того, как внес законопроект, не видел от оппозиции и от людей, готовых что-то менять в этой жизни, реальных движений. Митинг – замечательно. Но на митинге звучало, и Ройзман сегодня сказал, что все хотят сохранить существующую систему: то есть выборный мэр, возглавляющий думу, и глава администрации, который назначается. Я с этой системой не согласен. (…) Мы способны выбрать мэра, который будет управлять", - не очень убедительно объяснил свое решение Вячеслав Вегнер. И он признался, что не прочь поучаствовать в конкурсе на выбор главы, когда он будет объявлен.

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина разъяснила журналистам, что заявиться на конкурс сможет любой желающий, кто способен управлять городом. Причем кандидаты должны будут публично защитить проекты. "Почти во всех субъектах граждане имели возможность заслушивать эти проекты, с которыми выходили конкурсанты, и сами участвовали в принятии решения, поскольку писали письма, сообщали по интернету, какой кандидат им понравился, какой нет, какой не может быть предложен конкурсной комиссией для избрания депутатами. Такая практика хорошо себя зарекомендовала. Такая же практика будет и в Екатеринбурге", - обрисовала перспективы Людмила Бабушкина.

С решением депутатов не согласились как некоторые жители, вышедшие накануне на митинг, так и эксперты. "Выборы всегда лучше назначения, поскольку выборное лицо отвечает перед населением, а не перед руководителем", - заявил Interfax-Russia.ru политолог Сергей Мошкин.

Он констатировал, что сегодняшней власти мэр не нужен, поскольку все города региона, кроме Нижнего Тагила, перешли на систему, при которой главу муниципалитета назначают.

"Институт сити-менеджеров, на мой взгляд, нигде не показал своей эффективности. Были разные случаи, и когда избираемый глава был слабый, и когда сити-менеджер не справлялся с работой. Но, если люди избрали плохого главу, то могут это исправить на следующих выборах. В случае назначения такой возможности нет", - полагает политолог.

Кроме того, по его мнению, с отменой выборов город теряет свои демократические традиции и "потихоньку превращается в обычный серенький миллионник, как и все остальные".

Политолог Евгений Минченко также уверен, что отмена выборов главы города является ни чем иным, как укреплением вертикали власти.

"Понятно, что выстраивается вертикаль власти в регионе. Если так хотели сильного мэра, то почему бы не сделать сильного выборного мэра? Кого из глав города вспоминают екатеринбуржцы? Аркадия Чернецкого (экс-глава Екатеринбурга – ИФ), который выигрывал выборы, а сити-менеджеров многие не знают. Вообще, я считаю, продвинутому интеллектуальному населению Екатеринбурга необходимо уважение. Если демонтировать и этот формат – прямые выборы мэра – дайте что-то взамен", - высказал Евгений Минченко Interfax-Russia.ru свое мнение.

Против отмены выборов и за сильного мэра высказалась и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. "Действующий закон необходимо отменять, это не закон о прямых выборах мэра, а закон об извращенном способе избрания мэра. Я сторонник того, чтобы были настоящие прямые выборы", - сообщила она агентству "Интерфакс-Урал".

По ее словам, то, что сейчас мэром города называется представитель законодательной власти, не правильно. "Полномочий у такого главы немного. Я сторонник и, думаю, что еще застану такое, когда будет (принят - ИФ) закон о выборе в Екатеринбурге руководителя города общим голосованием", - отметила свердловский омбудсмен.

Она напомнила Interfax-Russia.ru, что когда в 2010 году город переходил на "двуглавую" систему управления, этому процессу многие сопротивлялись. "Помните, как этот закон принимали. Это было что-то! Сопротивлялись все. Этот закон неизбежно должен был отжить свое", - уверена свердловский омбудсмен.

Она считает, что нынешние изменения – это ступень к возвращению прямых выборов сильного мэра.

Евгений Ройзман в свою очередь уверен, что жители города будут бороться за возвращение выборов. "Никто сдаваться не собирается, потому что это задело всех. И на вчерашнем многотысячном митинге это видели все. И, конечно, сдаваться никто не будет, и все равно город как-то будет бороться за свои права", - сообщил мэр агентству "Интерфакс-Урал". Но как именно будет вестись эта борьба, он не уточнил.

Обозреватель Александра Качалова

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