04.04.18 15:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – "КАМАЗ" создает в Ульяновской области на площадке Димитровградского автоагрегатного завода индустриальный парк нового формата.

О том, что ПАО "КАМАЗ" (крупнейший российский производитель грузовых автомобилей) собирается участвовать в создании индустриального парка на промплощадке АО "Димитровградский автоагрегатный завод" (ДААЗ, входит в АО "Объединенные автомобильные технологии"), в декабре прошлого года в интервью "Интерфаксу" рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Мы добивались, чтобы Димитровградский автоагрегатный завод, на площадке которого и вокруг которого работает треть населения города, вошел в тесные кооперационные связи с "КАМАЗом", практически вошел в структуру "КАМАЗа". И договорились, что создаем на территории ДААЗа большой индустриальный парк. В ближайшее время официально объявим о том, что он уже начинает открываться и первые несколько сот миллионов рублей инвестиций будут направлены", - сообщил губернатор.

Он отметил, что "КАМАЗ" готов вкладывать деньги в размещение производств в индустриальном парке и привлекать в него производителей автокомплектующих. В свою очередь, добавил Морозов, регион, обязуется "привести в идеальное состояние" городское пространство и инфраструктуру.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин подтвердил журналистам эти намерения в феврале в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Цель какая - с моей точки зрения, для нашей отрасли самой главной проблемой становится производство автокомпонентов", - сказал он, отметив, что "КАМАЗ" пытался консолидировать автопроизводителей "на решение этой задачи".

По словам Когогина, уже достигнута договоренность с президентом "АвтоВАЗа" Николя Мором о совместном решении этой проблемы.

"И актив, который находился в "Ростехе" - мы решили его забрать для того, чтобы создать площадку для развития производства автокомпонентов", - пояснил глава "КАМАЗа".

Первый объект планируется создать в Ульяновской области на промплощадке Димитровградского автоагрегатного завода. Во время сочинского форума было подписано соответствующее соглашение с Фондом развития моногородов.

"Реализация такого проекта позволит с небольшим объемом инвестиций получить тот объект, где можно размещать производства. Первые резиденты уже определены. Такие площадки нужны, чтобы привлекать инвестиции и создавать новые проекты", - отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В свою очередь губернатор Ульяновской области считает, что проект позволит возродить Димитровград за счет привлечения инвестиций.

"Уверен, в лице "КАМАЗа" Ульяновская область получит крупного и надежного экономического партнера, расширит компетенции в сфере автомобилестроения и создания индустриальных парков. Совместно мы будем формировать благоприятные условия для возрождения моногорода за счет привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест для его жителей. Со своей стороны мы окажем инвестору содействие – будет построена автомобильная дорога, благоустроена территория, прилегающая к Димитровградскому автоагрегатному заводу. Для этих целей планируется дополнительно привлечь средства Фонда развития моногородов в рамках действующих программ", - заявил в свою очередь губернатор Ульяновской области.

На первом этапе сотрудничества на площадке ДААЗ будет создан индустриальный парк нового формата по типу действующего в городе Набережные Челны Камского индустриального парка (КИП) "Мастер". Локация отразится в названии парка, который, по аналогии с камским, получит имя ДИП "Мастер".

Реализацией проекта со стороны "КАМАЗа" займется его дочерняя структура КИП "Мастер", со стороны Ульяновской области – Корпорация развития региона.

Стороны уже договорились о передаче корпуса Димитровградского автоагрегатного завода общей площадью 150 тыс. кв. м, где планируется сформировать производственные и офисные помещения.

Индустриальный парк будет широкопрофильным. Общий объем инвестиций в проект оценивается приблизительно в 750 млн рублей. В перспективе речь идет о возможностях размещения на территории парка не менее 7 компаний и создании свыше 700 новых рабочих мест для жителей моногорода.

"Имея в активах Камский индустриальный парк "Мастер", как успешный пример работы в аналогичном направлении, "КАМАЗ" располагает достаточным опытом и потенциалом, чтобы оказать содействие в развитии экономики моногорода Димитровграда и создании благоприятного инвестиционного климата", - заявил генеральный директор компании Сергей Когогин.

Он также убежден, что при поддержке партнеров инновационный подход и наработки "КАМАЗа" станут хорошей основой для нового совместного проекта.

Со своей стороны директор региональной Корпорации развития Сергей Васин уточнил, что на первом этапе будет осваиваться территория площадью 27 тыс. кв. м с привлечением туда, прежде всего, предприятий обрабатывающей промышленности.

В феврале "КАМАЗ" приобрел 49% акций АО "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ, Тольятти). Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России еще в прошлом году.

ОАТ - крупнейший российский холдинг по производству автокомпонентов и крупнейший поставщик "АвтоВАЗа". Основной вид деятельности ОАТ - управление холдинг-компаниями. Под управлением группы находятся более 10 предприятий в пяти регионах России, которые выпускают более 4 тыс. наименований деталей.

Единственным акционером ОАТ являлось ООО "Промышленный холдинг "Автокомпоненты", которым владеет АО "РТ-Авто" (входит в ГК "Ростех"). Гендиректором "РТ-Авто" является гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

21 марта было создано ООО "Димитровградский индустриальный парк "Мастер". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ее учредителями стали АО "Камский индустриальный парк "Мастер" (Набережные Челны, 75%) и Корпорация развития Ульяновской области (25%). Уставный капитал сформирован в объеме 4 млн рублей.

"КАМАЗ" собирается разместить на промплощадке ДААЗ производство комплектующих для нового поколения самосвалов.

"Мы рассматриваем это предприятие как наше структурное подразделение и в первую очередь будем предлагать размещение комплектующих для нового поколения "КАМАЗа" именно здесь", - сообщил гендиректор "КАМАЗа" во время встречи с главой Ульяновской области.

Когогин отметил, что в Димитровграде очень сильны традиции в области машиностроения и грамотный кадровый состав.

"И наша задача сегодня повысить объемы производства и нарастить производительность труда. Помимо стабилизации в короткие сроки ситуации на текущих производствах у нас стоит задача по развитию на этой площадке индустриального парка. Мы готовы развивать предприятие, привлекать федеральные средства", – добавил гендиректор "КАМАЗа".

В свою очередь губернатор региона напомнил, что автоагрегатный завод находится между городами, которые являются центрами автомобилестроения страны.

"Мы договорились, что "ДААЗ" встроится в эти производственные цепочки, это даст нам возможность создать новые рабочие места", - отметил Морозов.

Он пообещал выполнение всех взятых на регион обязательств по развитию индустриального парка, его инфраструктуры и создания комфортной среды.

Обозреватель Анастасия Николаева

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