Весна приплыла: вторую волну паводков ждут в ближайшие дни в Волгоградской области
  
С двух голов на одну: Екатеринбургом будет управлять "сильный", но назначаемый мэр
   
Приравняли к пиратству: в Крыму пообещали ответить на провокацию с арестом судна "Норд"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Точка зрения
04.04.18 15:56

Режим паводка

Фото корреспондента "Интерфакса" Ольги Потаповой
Interfax-Russia.ru – Режим ЧС из-за паводка ввели в Волгоградской области. В ближайшие дни область ждет вторая волна подтоплений: "большая вода" может прийти более чем в 20 населенных пунктов.

Жителей Волгоградской области эвакуируют из зоны подтопления в более безопасные районы. Режим ЧС также введен во Фроловском и Михайловском районах области.

"4 апреля, по состоянию на 7:00 мск, режим ЧС из-за паводка действует уже в трех муниципалитетах: в городском округе Михайловка, а также в Кумылженском и Фроловском районах области", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

По его словам, к утру в зоне подтопления в регионе оказался 31 населенный пункт: порядка 800 домов и около 2 тыс. 700 придворовых территорий с населением 2 тыс. 137 человек, включая 396 детей.

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 359 человек. В пунктах временного размещения находится 41 человек, остальные размещены у родственников.

"Всего в Волгоградской области развернуто 18 пунктов временного размещения", - добавил Дмитрий Уланов.

Уровень воды в реках резко поднялся из-за таяния снега в конце марта-начале апреля. В Кумылженском районе из-за подъема воды в реке Кумылга режим ЧС действует со 2 апреля. Через сутки подтопленными оказались более трех сотен домов на этой территории.

"В результате паводка подтоплено 360 домов и 682 придомовых участка, на этой территории находится более 1,7 тыс. жителей, эвакуировано 142 человека", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава района Валерий Денисов.

На помощь волгоградским спасателям пребывают коллеги из соседних регионов.

"Из соседних регионов, в частности из Ростовской области, прибывает группировка из 100 человек - это Донской спасательный центр и 28 единиц техники. Также из Саратовской области предполагается прибытие группировки в количестве 50 человек", - сообщил начальник волгоградского управления МЧС Олег Гребенюк.

В случае осложнения обстановки помочь также готовы сотрудники МЧС в Астраханской и Воронежской областях, а также в Калмыкии.

Общая численность группировки, которая устраняет последствия паводка в регионе, составляет 217 человек и 66 единиц техники.

Олег Гребенюк уточнил, что сложная обстановка складывается и в Еланском районе.

По информации МЧС, в станице Кумылженской подтоплены 13 улиц, на которых расположено 302 придворовых участка и 25 домов с общим числом жителей 754 человека, включая 155 детей.

В Михайловке в 7 населенных пунктах подтоплен 371 придворовый участок и 87 домов с населением 568 человек, включая 272 ребенка.

В городском округе Фролово подтоплено 13 домовладений. В пункты временного размещения эвакуированы 48 человек.

В Еленаском районе в 13 населенных пунктах подтоплено 27 жилых домов и более тысячи подворий, пострадало более 2,3 тыс. человек, однако эвакуации не проводилось.

"Сейчас мы наблюдаем снижение уровня воды в реках, которые представляли собой угрозы. Но при этом мы получили уточнение штормового предупреждения, в соответствии с которым 5 и 6 апреля на притоках Хопра в Новониколаевском, Урюпинском районах, реки Медведицы - Руднянском, Еланском, Фроловском, Михайловском районах, а также на реке Иловля ожидается интенсивный подъем уровня воды с достижением неблагоприятных, а местами опасных отметок", - сообщил Олег Гребенюк.

В режиме повышенной готовности находятся также сотрудники полиции Волгоградской области.

"В подтопленных населенных пунктах полицейские обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе имущества эвакуированных граждан", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов, добавил, что полицейские помогают и в эвакуации.

По его данным, в работе участвуют порядка 100 сотрудников полиции, более 20 транспортных средств повышенной проходимости и два плавсредства ОВД.

В пресс-службе Южного военного округа агентству сообщили, что к наведению переправ через затопленные участки в Волгоградской области в готовности находится личный состав понтонно-мостового подразделения инженерного соединения.

"Военные инженеры подготовили к возможной эвакуации населения переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460. Также в готовности находятся станции комплексной очистки СКО-10 "Гигиена", с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления", - сказал представитель военного округа.

Он добавил, что к проведению работ по освобождению рек ото льда подготовлено более 50 подрывных команд, на самых проблемных участках подрыв уже произведен.

4 апреля в регион прибыл глава МЧС РФ Владимир Пучков. Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым он отправился в подтопленные районы, где планирует провести встречу с пострадавшими.

На вертолете министр облетел пострадавшие районы, осмотрел ледяные заторы на реках и оценил с воздуха масштабы разлива воды и подтопления.

"Полученная во время облета информация позволит корректировать работу всех служб, задействованных в ликвидации последствий весеннего паводка", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.

Также Владимир Пучков провел в области выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по ЧС Волгоградской области.

Днем 4 апреля губернатор региона ввел режим ЧС на территории всего региона.

"С учетом неблагоприятного прогноза и ожидаемой второй волной паводка мной принято решение ввести на территории Волгоградской области режим ЧС", - сказал Андрей Бочаров.

По его словам, первая волна паводка пошла на убыль, но в ближайшие дни в некоторые районы Волгоградской области придет вторая волна паводка.

"На территории сложилась сложная обстановка, нам необходимо предпринимать дополнительные меры, потому что в ближайшие дни еще в 5-6 муниципалитетах могут быть затоплены дома и новые территории", - сказал губернатор, добавив, что "со стороны Саратовской и Воронежской области вода пойдет к нам".

По оценкам местных властей, в Волгоградской области могут быть затоплены до 22 населенных пунктов, сообщил, в свою очередь, начальник ГУ МЧС по региону Олег Гребенюк.

Обозреватель Евгения Артемова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.03.18 16:26
Домогательства без доказательств
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
  13.03.18 15:21
Проститься с легендой
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
  22.02.18 17:22
Студенты против футбола
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
  05.02.18 17:40
В колонию через прокол
Interfax-Russia.ru – Суд отменил арест осужденного из-за смерти пациента на два года врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления ее приговора в законную силу.
.
  31.01.18 14:05
Пилотные районы
Interfax-Russia.ru – Первое переселение москвичей в рамках программы реновации планируется провести уже в феврале. Пилотными могут стать Головинский район и улица Красных зорь.
.
  22.01.18 14:56
Арктика в столице
Interfax-Russia.ru – Ледяная пещера из 70 тонн льда появится в парке "Зарядье". Посетителям выдадут одежду полярников и покажут "северное сияние".
.
  19.01.18 13:14
Первые на льду
Interfax-Russia.ru – Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию. Чемпионат проходит уже 110 раз в Европе и второй раз в Москве.
.
  28.12.17 10:50
Год строительства и праздников
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
  28.12.17 10:15
Опасный кондитер
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
  26.12.17 13:49
ДТП в переходе
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Главные события
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket