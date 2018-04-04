Режим паводка

04.04.18 15:56

Фото корреспондента "Интерфакса" Ольги Потаповой

Interfax-Russia.ru – Режим ЧС из-за паводка ввели в Волгоградской области. В ближайшие дни область ждет вторая волна подтоплений: "большая вода" может прийти более чем в 20 населенных пунктов.

Жителей Волгоградской области эвакуируют из зоны подтопления в более безопасные районы. Режим ЧС также введен во Фроловском и Михайловском районах области.

"4 апреля, по состоянию на 7:00 мск, режим ЧС из-за паводка действует уже в трех муниципалитетах: в городском округе Михайловка, а также в Кумылженском и Фроловском районах области", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

По его словам, к утру в зоне подтопления в регионе оказался 31 населенный пункт: порядка 800 домов и около 2 тыс. 700 придворовых территорий с населением 2 тыс. 137 человек, включая 396 детей.

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 359 человек. В пунктах временного размещения находится 41 человек, остальные размещены у родственников.

"Всего в Волгоградской области развернуто 18 пунктов временного размещения", - добавил Дмитрий Уланов.

Уровень воды в реках резко поднялся из-за таяния снега в конце марта-начале апреля. В Кумылженском районе из-за подъема воды в реке Кумылга режим ЧС действует со 2 апреля. Через сутки подтопленными оказались более трех сотен домов на этой территории.

"В результате паводка подтоплено 360 домов и 682 придомовых участка, на этой территории находится более 1,7 тыс. жителей, эвакуировано 142 человека", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава района Валерий Денисов.

На помощь волгоградским спасателям пребывают коллеги из соседних регионов.

"Из соседних регионов, в частности из Ростовской области, прибывает группировка из 100 человек - это Донской спасательный центр и 28 единиц техники. Также из Саратовской области предполагается прибытие группировки в количестве 50 человек", - сообщил начальник волгоградского управления МЧС Олег Гребенюк.

В случае осложнения обстановки помочь также готовы сотрудники МЧС в Астраханской и Воронежской областях, а также в Калмыкии.

Общая численность группировки, которая устраняет последствия паводка в регионе, составляет 217 человек и 66 единиц техники.

Олег Гребенюк уточнил, что сложная обстановка складывается и в Еланском районе.

По информации МЧС, в станице Кумылженской подтоплены 13 улиц, на которых расположено 302 придворовых участка и 25 домов с общим числом жителей 754 человека, включая 155 детей.

В Михайловке в 7 населенных пунктах подтоплен 371 придворовый участок и 87 домов с населением 568 человек, включая 272 ребенка.

В городском округе Фролово подтоплено 13 домовладений. В пункты временного размещения эвакуированы 48 человек.

В Еленаском районе в 13 населенных пунктах подтоплено 27 жилых домов и более тысячи подворий, пострадало более 2,3 тыс. человек, однако эвакуации не проводилось.

"Сейчас мы наблюдаем снижение уровня воды в реках, которые представляли собой угрозы. Но при этом мы получили уточнение штормового предупреждения, в соответствии с которым 5 и 6 апреля на притоках Хопра в Новониколаевском, Урюпинском районах, реки Медведицы - Руднянском, Еланском, Фроловском, Михайловском районах, а также на реке Иловля ожидается интенсивный подъем уровня воды с достижением неблагоприятных, а местами опасных отметок", - сообщил Олег Гребенюк.

В режиме повышенной готовности находятся также сотрудники полиции Волгоградской области.

"В подтопленных населенных пунктах полицейские обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе имущества эвакуированных граждан", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов, добавил, что полицейские помогают и в эвакуации.

По его данным, в работе участвуют порядка 100 сотрудников полиции, более 20 транспортных средств повышенной проходимости и два плавсредства ОВД.

В пресс-службе Южного военного округа агентству сообщили, что к наведению переправ через затопленные участки в Волгоградской области в готовности находится личный состав понтонно-мостового подразделения инженерного соединения.

"Военные инженеры подготовили к возможной эвакуации населения переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460. Также в готовности находятся станции комплексной очистки СКО-10 "Гигиена", с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления", - сказал представитель военного округа.

Он добавил, что к проведению работ по освобождению рек ото льда подготовлено более 50 подрывных команд, на самых проблемных участках подрыв уже произведен.

4 апреля в регион прибыл глава МЧС РФ Владимир Пучков. Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым он отправился в подтопленные районы, где планирует провести встречу с пострадавшими.

На вертолете министр облетел пострадавшие районы, осмотрел ледяные заторы на реках и оценил с воздуха масштабы разлива воды и подтопления.

"Полученная во время облета информация позволит корректировать работу всех служб, задействованных в ликвидации последствий весеннего паводка", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.

Также Владимир Пучков провел в области выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по ЧС Волгоградской области.

Днем 4 апреля губернатор региона ввел режим ЧС на территории всего региона.

"С учетом неблагоприятного прогноза и ожидаемой второй волной паводка мной принято решение ввести на территории Волгоградской области режим ЧС", - сказал Андрей Бочаров.

По его словам, первая волна паводка пошла на убыль, но в ближайшие дни в некоторые районы Волгоградской области придет вторая волна паводка.

"На территории сложилась сложная обстановка, нам необходимо предпринимать дополнительные меры, потому что в ближайшие дни еще в 5-6 муниципалитетах могут быть затоплены дома и новые территории", - сказал губернатор, добавив, что "со стороны Саратовской и Воронежской области вода пойдет к нам".

По оценкам местных властей, в Волгоградской области могут быть затоплены до 22 населенных пунктов, сообщил, в свою очередь, начальник ГУ МЧС по региону Олег Гребенюк.

Обозреватель Евгения Артемова

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