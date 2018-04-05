Установить истину

05.04.18 17:22

© РИА Новости. Игорь Онучин

Interfax-Russia.ru – Москва намерена добиться ответственного расследования "дела Скрипалей" на основе конвенции о запрещении химоружия.

Готовы к диалогу

К исследованию отравляющего вещества, которое использовалось при нападении в Солсбери, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили 21 марта.

При этом гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью BBC заявил, что работа организации по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии носит исключительно технический характер, и организация не планирует определять, кто несет ответственность за нападение.

Он рассказал, что образцы, полученные в Солсбери, были доставлены в Гаагу, а затем распределены между несколькими лабораториями, а решение о том, делиться ли с другими странами результатами работы ОЗХО, будет принимать Великобритания.

Между тем в МИД РФ с недоверием отнеслись к сообщениям о работе экспертов ОЗХО по "делу Скрипаля". В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве усомнились в том, что образцы, доставленные в ОЗХО, действительно могут принадлежать пострадавшим.

"Речь идет о гражданах РФ, которая может удостоверить их личность. К кому приводили, если приводили, экспертов ОЗХО, какие документы показывали, кому, и показывали ли вообще? У нас нет ничего. Как могут эксперты международной организации сказать, кто перед ними находится, если, согласно утечкам из СМИ и в ходе частичного заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, эти люди (Сергей и Юлия Скрипали) находятся в бессознательном состоянии, не могут говорить, и их состояние уже никогда не будет по-прежнему хорошим. Значит, эти люди не могут сказать, кто они, не могут объяснить, не могут показать документы. Кого им (экспертам ОЗХО) показывали, если вообще был какой-то контакт?", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, примет ли Москвы выводы ОЗХО.

Она назвала эти действия "игрой вчерную". "Когда нас спрашивают: вы примете в этом абсолютном шулерстве результаты (работы экспертов ОЗХО) - мы говорим: давайте начнем какой-то официальный диалог", - добавила представитель МИД РФ.

Российская сторона предложила созвать 4 апреля сессию Исполнительного совета ОЗХО для обсуждения "дела Скрипаля". На ней, как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва намерена предъявить конкретные вопросы.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что предложение России связано с желанием провести объективное расследование и наиболее полно использовать возможности ОЗХО. "В остальном, к сожалению, наша страна лишена возможности получать хоть какие-либо материалы об этом деле от страны (Великобритании), где это происшествие произошло", - добавил Песков.

МИД РФ направил в Технический секретариат ОЗХО список вопросов по "делу Скрипалей", среди которых были просьбы прояснить: какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата; какова была процедура отбора проб, и что конкретно британцы просят подтвердить.

Россия готова к открытому диалогу по "делу Скрипалей", заявил в свою очередь постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Мы готовы к открытому диалогу, готовы сотрудничать и с ОЗХО, и внутри ОЗХО. Собственно говоря, поэтом мы и созываем 4 апреля внеочередную спецсессию этой организации, сделаем еще одну попытку вывести ситуацию из тупика, в который заводят ее британцы", - отметил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Шульгин также заявил, что Россия не примет результатов расследования ОЗХО, если они не будут предоставлены российской стороне.

"Насколько мы понимаем, мандат экспертов ОЗХО состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери, но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат, они этим не занимаются", - добавил он.

Кстати, как выяснилось накануне, лаборатория Портон-Дауна (британская оборонная научно-технологическая лаборатория, занимается разработкой и исследованием отравляющих веществ) не смогла определить страну происхождения вещества, использованного для отравления Скрипаля.

"Мы смогли определить, что это "Новичок", определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не определили его точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы", - рассказал руководитель лаборатории Гэри Айткенхэд телеканалу Sky News.

Глава Портон-Дауна отметил, что "это наша работа - предоставлять научные данные по данному нервно-паралитическому веществу".

"Но говорить о том, где оно было произведено - не наша работа", - добавил Айткенхэд.

По его словам, для изготовления примененного в Солсбери вещества требуются "крайне сложные методы", доступ к которым есть только у государств, а не у частных лиц.

Эйткенхэд также заявил, что не существует известного антидота для "Новичка".

Потребовали участия

Впрочем, как заявил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн, британская химическая лаборатория и не собиралась устанавливать источник отравляющего вещества. "Роль экспертов заключалась в том, чтобы идентифицировать использованное вещество, а не источник этого вещества. Что и было сделано", - отметил пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Использованное вещество было установлено, добавил он.

Между тем глава химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко, ссылаясь на специалистов в области органического синтеза, заявил, что нет уникальных маркеров, по которым можно определить страну - изготовитель нервно-паралитического вещества, которым в Британии отравили экс-сотрудника ГРУ.

"Отнесение этих токсикантов исключительно к Российской Федерации как источнику их получения представляется, мягко говоря, некорректным, а по существу абсурдным", - отметил он на спецзаседании Организации по запрещению химического оружия.

"Можно сделать однозначный вывод о том, что агенты, объединенные рядом авторов семейства химикатов под названием "Новички", начиная с середины 90-х годов, получили широкое распространение и стали доступны многим лабораториям", - сообщил Рыбальченко.

По его словам, все продукты для синтеза данных соединений находятся в свободном коммерческом доступе многих государств: "По мнению специалистов области органического синтеза, при наличии структурных формул любая современная химическая лаборатория с необходимым специальным оборудованием, уровнем защиты, соответствующей квалификацией персонала может синтезировать и проводить исследования веществ типа "Новичок".

Вместе с тем Москва предложила для расследования инцидента в Солсбери создать экспертный механизм на базе ОЗХО. "Учитывая "неприязненные отношения" британцев к нам, сразу скажем, что мы выражаем готовность к разным вариантам: не хотите взаимодействовать с нами напрямую, давайте делать это опосредованно, например, в рамках созданной по решению исполнительного совета многосторонней экспертной группы с подключением специалистов заинтересованных стран", - заявил на заседании исполнительного совета ОЗХО представитель делегации РФ, замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов.

"Мы готовы идти настолько далеко, насколько это возможно", - добавил он.

Однако в исполнительном совете ОЗХО отклонили предложение РФ по новому расследованию. Как сообщила газета The Guardian, Россию на голосовании поддержали шесть стран, а 15 выступили против. Представители еще 17 стран воздержались.

Результаты анализа проб, взятых в рамках расследования "дела Скрипалей", эксперты ОЗХО намерены получить из лабораторий в начале следующей недели. "Когда это произойдет, секретариат подготовит доклад, основываясь на этих данных. Копия будет передана Великобритании", - сообщил гендиректор организации Ахмета Узюмджю.

В соответствии с действующими в организации правилами, в данном случае доступ других сторон к докладу возможен только при согласии на это британской стороны. При этом Узюмджю подчеркнул, что Лондон по данному вопросу выступает за обеспечение максимальной транспарентности. По его словам, Великобритания уже предупредила, что предпочла бы, чтобы о содержании доклада узнали и другие страны-участницы.

Гендиректор ОЗХО пояснил, что изучение проб проводится в четырех лабораториях. Две из них занимаются медико-биологическими данными, а еще две - пробами, взятыми из окружающей среды.

Собиравшие пробы эксперты ОЗХО, как отметил Узюмджю, "действовали независимо и не были задействованы в национальном расследовании, проводимом британскими властями". Кроме того, он заверил, что "ни одна из стран-участниц (ОЗХО - ИФ) не была задействована в проводимых секретариатом ОЗХО технических работах".

В Москве по-прежнему рассчитывают, что ОЗХО передаст российской стороне результаты анализа проб, взятых в рамках расследования дела об отравлении.

"Мы отнесемся к результатам расследования национальных ли экспертов, международных ли экспертов, отнесемся к таким результатам как к заслуживающим доверия, если они будут опираться на надежные, сто процентов установленные факты, будут представлены публично, официально, в соответствии со всеми международно-правовыми нормативами и при обязательном участии российских экспертов в этом расследовании", - заявил постпред РФ при Организации Александр Шульгин.

Между тем британские спецслужбы считают, что установили место, где в России был произведено вещество, которым в Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ и британский агент и его дочь Юлия.

"Силы безопасности считают, что они определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, которое использовалось в Солсбери", - пишет газета газета The Times.

При этом, как отмечает издание, о том, что вещество российского производства, было известно уже к первому заседанию антитеррористической структуры Cobra, на котором об этом было объявлено. О существовании лаборатории было якобы известно заранее.

Причем издание, ссылаясь на источники, утверждает, что место производства было определено "на основе научного анализа и разведывательных данных". При этом ранее использовавшуюся формулировку термин "с большой долей вероятности" источник газеты заменил на "с подавляющей степенью вероятности", оговорившись, однако, что в этом "нет 100-процентной уверенности".

Вместе с тем Россия настаивает на предметном и ответственном расследовании "дела Скрипаля" на основании Конвенции о запрещении химического оружия.

"Так называемое дело Скрипалей стало предлогом, вымышленным, инсценированным для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, приличиями мы давно не видели", - заявил (https://clck.ru/D7w4F) глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва продолжит "адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хочет установить истину".

Обозреватель Анастасия Николаева

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