Не сумели договориться

06.04.18 13:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram из-за непредоставления ключей для дешифровки сообщений. Мессенджер настаивает, что требования ФСБ невыполнимы.

Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы исковое заявление с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам мессенджера Telegram.

Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений, после того, как Верховный суд отказался удовлетворить иск мессенджера о признании незаконным приказа ФСБ.

Вместе с тем, ФСБ РФ уточнила процедуру получения ключей декодирования сообщений от организаторов распространения информации.

На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, который определяет порядок представления организаторами распространения информации в ФСБ "информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей".

В первой редакции приказ устанавливал управление ФСБ, уполномоченное получать от мессенджеров ключи декодирования. Документ определял процедуру передачи: "на основании запроса уполномоченного подразделения службы". А также прописывал, каким образом и на каком носителе передаются данные ключи.

В новой редакции документа служба дополнила пункт о передаче информации для декодирования на основании запроса словами "в возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса".

Также в новом приказе служба расширила способы отправки запросов. Ранее такие запросы могли быть отправлены "в письменном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении". Теперь для этого могут быть использованы "технические средства связи, обеспечивающие подтверждение факта получения запроса".

Со своей стороны Роскомнадзор отвел Telegram 15 дней на исполнение требования предоставить ключи для дешифровки сообщений - в случае отказа ведомство грозило заблокировать доступ к мессенджеру. Этот срок истек 4 апреля.

Юристы Telegram назвали иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру незаконным и необоснованным.

"Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы - следовательно, требование блокировки также необоснованно", - сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора", юристы которой представляют интересы Telegram, Павел Чиков.

При этом адвокат уточнил, что юристы мессенджера еще не получали копию иска для ознакомления. "Будет иск - будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания, и так далее. Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы", - заключил Чиков.

Ранее Telegram неоднократно уведомлял Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.

Так, в ответе мессенджера, опубликованном Чиковым в своем Telegram-канале, в частности отмечается: "Telegram предоставляет пользователям возможность использовать два вида обмена сообщениями - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей "облачных чатов" хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте".

Как сообщает мессенджер Роскомандзору, при создании "секретного чата" используется "асимметричное шифрование и алгоритм Диффии - Хеллмана", при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи".

"Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - говорится в ответе Telegram.

Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал не торопиться блокировать мессенджер.

"Совет готов сделать все от него зависящее, чтобы конфликт был урегулирован без нанесения ущерба миллионам российских граждан", - заявил глава СПЧ.

По его словам, возможная блокировка мессенджера вызывает серьезное беспокойство, поскольку дело касается прав и законных интересов около 15 млн россиян, пользующихся этим средством коммуникации.

"Нельзя забывать и о возможных финансовых потерях тысяч инвесторов, вложивших значительные средства в создание и продвижение телеграм-каналов, рекламы и иного контента в Telegram", - подчеркнул Федотов.

Он сообщил, что в 2017 году Совет обнаружил в мессенджере Telegram ряд откровенно экстремистских чатов и каналов "с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов".

"Воспользовавшись тем, что член нашего Совета Павел Владимирович Чиков является юридическим представителем основателя Telegram Павла Дурова, мы обратились к руководству мессенджера с призывом заблокировать ряд таких каналов и чатов, что и было сделано в кратчайшие сроки. Подобная конструктивная позиция, свидетельствующая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки", - считает Федотов.

Он отметил, что, в случае блокировки Telegram, речь идет не просто об ограничении возможностей реализации конституционных прав на тайну личной переписки и свободу выражения мнений, "но о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства".

В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров назвал ситуацию с мессенджером прецедентом.

"Ситуация с Telegram - это такой прецедент очень новый. Никогда такого правоприменения не было, никто наверняка не знает, как это правильно должно работать. Я очень рассчитываю, что это будет рассмотрено на какой-то площадке того или иного суда, потому что судебное решение в каком-то смысле подтвердит или опровергнет те или иные нормы, которые сегодня в правовых актах есть", - сказал Никифоров журналистам.

При этом он подтвердил, что вопрос технической возможности передачи ключей шифрования сейчас обсуждается. "Действительно, идет некая дискуссия: есть что передавать, нет чего передавать. Нужно дождаться официального рассмотрения этих процедур, возможно, потребуется что-то менять в нормативных актах", - предложил министр.

Он подчеркнул, что сейчас "правоотношения происходят между Telegram и ФСБ", а Роскомнадзор просто является исполнительным органом, который "не участвует в передачи никаких ключей, но в случае неисполнения законных актов должен применить предусмотренные законом санкции, включая блокировку".

Между тем интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев не склонен рассматривать всерьез блокировку Telegram. "Рассматривать всерьез блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для простых пользователей - это может создать", - заявил он "Интерфаксу".

"Недоступность, например, получения приложений из электронного магазина, неудобства в прохождении сообщений в сервисе может вызвать некоторое отторжение у пользователей", - отметил интернет-омбудсмен, добавив, что "группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы".

При этом Мариничев подчеркнул, что у российских пользователей есть альтернатива Telegram.

Впрочем, недавно министр связи и массовых коммуникаций РФ сообщал, что вопросы по соблюдению законодательства возникают также к WhatsApp и Facebook.

"Мессенджеров много, российских и зарубежных. Когда мы говорим о борьбе с терроризмом, пытаемся обвинить мессенджеры - главное, мне кажется, чтобы был единый подход. Я считаю, нам нужно меньше устраивать инфоповодов с Telegram, гораздо больше вопросов возникает к тому же Facebook, WhatsApp и другим мессенджерам. Там вопросов гораздо больше", - заявлял Никифоров журналистам.

По его словам, вопросы касаются статуса организатора распространителя информации, взаимодействия с правоохранительными органами в процессе оперативных мероприятий.

Со своей стороны советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ (проект Mail.ru Group).

"Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя",- сказал он "Интерфаксу".

По его словам, в случае блокировки Telegram на территории РФ доступ к нему могут потерять 80-90% пользователей Рунета, и осмысленное использование Telegram как мессенджера оставшимися после этого пользователями будет минимально.

При этом в Кремле признают мессенджер Telegram очень удобным для работы. "Мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля альтернатива мессенджеру Telegram, Песков подчеркнул: "Закон есть закон, и если он не будет соблюден, и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям".

Обозреватель Анастасия Николаева

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