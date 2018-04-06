Олимпийские адвокаты

06.04.18 18:08

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru - Олимпийский университет и МГУ создают магистратуру по спортивному праву.

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) и МГУ им. М.В.Ломоносова летом 2018 года начнут набор на совместную магистерскую программу "Спортивное право".

Магистратура рассчитана на бакалавров, выпускников высших учебных заведений, юристов, желающих специализироваться по данной проблематике, рассказал ректор РМОУ Лев Белоусов. Допинговые скандалы обнажили правовые пробелы в российском спорте, пояснил он.

"РМОУ и МГУ впервые открывают магистратуру и программу "двойного диплома". Не удивительно, что это именно курс по спортивному праву, наши учебные заведения здесь хорошо дополняют друг друга", - отметил Лев Белоусов.

По его словам, совместная программа актуальна для повышения качества защиты российских атлетов, развития юридических механизмов, которые будут разрешать конфликты в спорте. И, наконец, для более совершенной регламентации деятельности спортивных организаций и проведения спортивных мероприятий.

"МГУ обеспечивает отличную академическую подготовку, современную теоретическую базу. В то же время РМОУ - это бизнес-школа мирового уровня, мы приглашаем ведущих экспертов-практиков и готовим студентов на самых актуальных кейсах из области спорта и права. Поэтому, я считаю, такая синергия позволит получить требуемый результат - конкурентоспособных на международном уровне юристов, в которых сегодня так остро нуждается российский спорт", - сказал профессор.

По его словам, программа "Спортивное право" объединяет классические модули - общенаучный (изучается в МГУ), профессиональный (изучается в МГУ и РМОУ) и специализированный (изучается в РМОУ).

В новой объединенной магистратуре будут изучать полный комплекс вопросов спортивного права: основы глобального управления спортом; регулирование отношений в области физической культуры и спорта; трудовые отношения в спорте; регулирование рекламы и спонсорства; правовое положение спортивных клубов и их ассоциаций; трансферная деятельность, авторские и смежные права в международном спорте и другие дисциплины.

"Набор на магистерскую программу двойного диплома "Спортивное право" начнется летом 2018 года. Обучение длится 2 года", - сказал Лев Белоусов.

Выпускники получат два диплома - магистра Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по направлению "Юриспруденция" и диплом профессиональной переподготовки РМОУ - о присвоении новой квалификации "Мастер спортивного права".

Олимпийский университет был основан в 2009 году, его учредителями выступали Минспорт, Олимпийский комитет РФ, оргкомитет "Сочи 2014" и компания "Интеррос".

Как пояснили Interfax-Russia.ru в пресс-службе вуза, до появления новой магистерской программы Олимпийский университет действовал исключительно как бизнес-школа, выдавая дипломы по спортивному МВА – "Мастер спортивного администрирования" и по другим программам дополнительного профессионального образования.

За все время работы Олимпийский вуз выпустил около 3 тыс. специалистов.

"Наш план по приему в совместную с МГУ магистратуру на 2018 год – 20 человек. Примерное соотношение преподавателей – 40% МГУ, 40% - РМОУ, 20% - приглашенные внешние эксперты, включая зарубежных", - сказала Interfax-Russia.ru пресс-секретарь РМОУ Татьяна Онготоева.

Безусловно, подготовка специалистов в области спортивного права важна и необходима, поскольку все чаще разбирательства в спорте переходят в правовое поле. Об этом говорит статистка дел, рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Растет и число дел, которые рассматривают в судебных инстанциях в рамках спортивных федераций, отмечают эксперты-юристы. Также ежегодно растет как количество футбольных трансферов, так и суммы этих трансферов.

"Основная проблема заключается в том, что в отношении споров с международным элементом спортсмены предпочитают обращаться к зарубежным юристам, обладающим широким опытом и знанием зарубежного права (в частности, знание основ и принципов права Швейцарии очень важно при рассмотрении споров в Спортивном арбитражном суде в Лозанне). Но при должном уровне подготовки и наличии практики у российского спортивного права есть будущее", - считает старший юрист Европейской юридической службы Егор Васильев.

Как и все молодые специалисты, начинающие спортивные юристы сталкиваются с ситуацией, при которой им сложно начать применять свои навыки в индустрии из-за переизбытка юристов в целом, пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

По словам Егора Васильева, в России есть несколько юридических компаний, специализирующихся на спортивном праве, но сейчас спрос на рынке труда не соответствует предложению.

Необходимость в грамотных спортивных юристах наглядно продемонстрировали последние зимние и летние Олимпийские игры.

"Потребность на юристов в области спортивного права на первом этапе может быть довольно большой - существует потенциальный спрос со стороны федерального и региональных спортивных ведомств, Олимпийского комитета, спортивных федераций. Социальная сфера, спортивная индустрия в России развиваются, постоянно возникают новые организационные и иные вопросы, соответственно, будет развиваться и специализированное право, что дает перспективу профессии", - сказал Interfax-Russia.ru руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Он также напомнил, что во время всех последних допинговых скандалов Россия обращалась за помощь к иностранным адвокатам и лоббистам, так как у нас в стране нет достаточного количества компетентных специалистов.

Егор Васильев отметил, что правовой основой спорта в Российской Федерации является ФЗ N329 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", который часто меняется и дополняется.

"Например, в 2017 году были введены обязательные целевые отчисления букмекеров на развитие профессионального и детско-юношеского спорта в размере 5% от доходов букмекерских контор", - сказал юрист.

Большим толчком, по его мнению, в развитии правовой основы спорта России стал ФЗ N108 "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Помимо прочего, данный закон ввел так называемый FAN ID (персонифицированная карта зрителя), опыт которого может быть использован и после мирового первенства.

"В соответствии со статутом Спортивного арбитражного суда в Лозанне последний уполномочен рассматривать споры, связанные со спортом (sports-related matters). Это характеризует всю индустрию: спортивные инстанции рассматривают широкий спектр вопросов от договорных споров со спортивным элементом и трансферов до допинговых дел. Некоторые дела, например, по вопросу почетных спортивных наград, могут рассматриваться и в судах общей юрисдикции, но в данном случае следует учитывать, что судьи в судах общей юрисдикции не обладают специальными знаниями, которые необходимы для справедливого разрешения споров в спорте", - рассказал эксперт.

Обозреватель Евгения Артемова

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