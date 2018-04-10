Плавающая область

09.04.18 12:59

Фотография корреспондента "Интерфакса" Ольги Потаповой

Interfax-Russia.ru – Около 30 населенных пунктов Волгоградской области остаются затоплены. Метеорологи прогнозируют вторую волну паводка.

Вода начала уходить из районов Волгоградской области, но десятки населенных пунктов по-прежнему остаются подтопленными: паводок, начавшийся в конце марта, затронул почти в 3 тысячи домов.

"По состоянию на 8:00 мск 9 апреля в зоне подтопления находятся 29 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях: Иловлинском, Фоловском, Еланском, Киквидзенском, Урюпинском, Ольховском, Новоаннинском, Алексеевском районах и городском округе Михайловка", - сообщил руководитель пресс-службы регионального управления ЧМС Дмитрий Уланов агентству "Интерфакс-Юг".

По его словам, подтоплены 2 тыс. 785 придворовых территорий, включая 188 домовладений, в которых проживает 531 человек, из них 75 детей.

С начала месяца спасатели эвакуировали 329 человек, в том числе 90 детей. В пунктах временного размещения находятся 32 местных жителя, остальные разместились у родных и близких.

Режим ЧС на всей территории Волгоградской области ввели 4 апреля. К концу прошлой недели в зоне паводка находилось порядка 50 населенных пунктов. В регионе действовало восемь пунктов временного размещения.

8 апреля глава Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с руководством МЧС обследовал на лодке территорию Новоаннинского района, а после провел заседание межведомственного оперативного штаба, который координирует работу по ликвидации последствий паводка.

"Паводковая ситуация стабилизирована, хотя сложными остаются Новая Анна и Еланский район. Обследование показало, что вода в реке Бузулук начинает спадать, однако расслабляться нет времени, поэтому продолжаем выполнять поставленные задачи", - заявил глава.

По данным руководителей региональных служб, сегодня региону хватает сил и средств, чтобы справиться с паводком: на прошлой неделе в регион были переброшены спасатели и техника из Ростовской и Саратовской областей.

Пункты временного размещения в выходные дни начали сворачивать, оставив лишь четыре из восьми в Новоаннинском районе. Социальные службы помогают людям из числа пострадавших, стоящих у них на учете.

"Под особый контроль взяты семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении. Начинается работа по оценке нанесенного ущерба – в тех районах, где вода отступила, обследовано 624 домовладения, ущерб подтвержден по 164 домам", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Волгоградской области.

Во время последнего визита в пострадавшие районы Андрей Бочаров также осмотрел городскую канализационно-насосную станцию (КНС), которая вышла из строя из-за паводка. Водоснабжение в районе не работает с начала апреля.

По словам местных жителей, которые приводит пресс-служба губернатора, КНС очень часто выходит из строя из-за своей изношенности, приводя в негодность систему водоснабжения и водоотведения. Власти приняли решение выделить из областного бюджета деньги на реконструкцию станции.

С 9 апреля в регионе начнут выплачивать компенсации владельцам домов, которым нанесен ущерб. Параллельно идет сбор документов, необходимых для получения материальной помощи.

По линии соцзащиты жители пострадавших районов могут рассчитывать на 50 тыс. рублей, также возможна поддержка из резервного фонда региона.

Тем временем в ближайшие дни в регионе ожидают вторую волну паводка, сообщается на официальном портале региональных органов власти.

Пресс-служба областной администрации сообщает, что наиболее сложная ситуация пока что сложилась в Еланском районе – там высокий уровень воды держится трое суток. В поселке Елань подтоплено 24 дома, эвакуировано 36 человек. Согласно прогнозам, из-за таяния снега в верховьях малых рек уровень воды в них может повыситься.

"Мы ожидаем в течение двух-трех дней вторую волну паводка, понимаем, что это прогноз, но готовиться надо всегда к худшему развитию событий", - приводятся в сообщении слова главы Волгоградской области Андрея Бочарова.

Паводок может задеть и Саратовскую область, где резко повышается уровень Терсы и Медведицы.

По сообщению Волгоградской Центральной гидрометеостанции, 9 апреля на реке Бузулук (Киквидзенский район), а также 9-10 апреля на реке Терса (Еланский район) уровни воды сохранятся в пределах и выше опасной отметки.

За обстановкой в круглосуточном режиме следит межведомственный оперативный штаб, созданный в главном управлении МЧС России по Волгоградской области. В каждом подтопленном населенном пункте ситуацию контролируют межведомственные оперативные группы, отмечает пресс-служба ведомства.

Жителям, отказавшимся от отселения, доставляют продукты, лекарства и средства первой необходимости. При необходимости эвакуируют скот, домашних животных и птиц.

Представители Роспотребнадзора следят за санитарной и эпидемиологической обстановкой.

В ликвидации последствий паводка задействованы подразделения спасателей из Донского СЦ, Южного и Северо-Кавказского РПСО. Общая группировка сил и средств МЧС в зоне подтопления составляет 849 человек и 228 единиц техники.

По словам местных жителей, похожий по масштабам паводок фиксировали в Волгоградской области в середине 90-х, однако тогда эвакуация была организована менее слаженно.

Во время нынешнего паводка люди оставались в своих домах до последнего в надежде, что беда обойдет их стороной. Но после того как стало известно о резом повышении уровня воды, жители согласились переместиться в безопасное место.

Обозреватель Евгения Артемова

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