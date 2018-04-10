Риски на фоне санкций

09.04.18 14:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – "РусАл" предупредил о возможности технических дефолтов в отношении ряда своих кредитных обязательств из-за включения компании в "черный список" США.

Санкции с последствиями

Бизнесмена Олега Дерипаску и его основные активы En+ и "РусАл" включили в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) США, опубликованный OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) 6 апреля. В "черном списке" оказался и другой крупный акционер "РусАла" - Виктор Вексельберг.

Согласно разъяснениям Минфина США, у контрагентов компаний Дерипаски и Вексельберга есть два месяца (до 5 июня), чтобы завершить или отменить ранее заключенные с ними сделки. Это касается агрохолдинга "Кубань", En+ Group, холдинга "Базового элемента", ОАО "Евросибэнерго", группы "ГАЗ", ГК "Реновы", ОК "РусАла", ООО "Русских машин" и других компаний, где Дерипаска и Вексельберг владеют 50% и более. Запрет касается импорта продукции, услуг и технологий в США.

Сделки, необходимые для передачи прав на акции и долговые обязательства "РусАла", группы "ГАЗ" и En+, должны быть закрыты до 7 мая.

Для "Базового элемента" Дерипаски и "Реновы" Вексельберга включение в санкционный список будут иметь неприятные последствия. Для группы "ГАЗ" такое положение – еще большая проблема, так как структурирование сделки с германской VW Group теперь выглядит почти непосильной задачей. Однако основные проблемы возникнут для "РусАла" и En+ Group с их иностранным листингом.

Дерипаска сейчас контролирует 48,13% "РусАла" и около 66% En+. Планируется, что доля в "РусАле" вырастет до 56,88% после конвертации 8,75% акций "РусАла", принадлежащих Glencore, в GDR En+. Однако перспективы закрытия сделки по конвертации доли Glencore теперь выглядят туманными. Sual Partners Вексельберга владеет 26,5% "РусАла" после выкупа доли "Онэксима" в феврале.

Из-за опасений, что введение санкций против "РусАла" нарушит нормальные поставки металла на мировой рынок, в день публикации "черного списка" на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange) резко подорожали контракты на алюминий, тогда как до объявления о санкциях цены на металл снижались из-за введения США пошлин на импорт алюминия. Так, в ходе торгов цены на фьючерсы поднимались на 2,4%, затем рост ограничился 1%, контракты торговались на уровне $2009 за тонну.

Между тем London Metal Exchange заявила, что пока не будет запрещать торги произведенным "РусАлом" металлом. В сообщении отмечается, что каждый из "стейхолдеров биржи должен сам решать, устраивает ли использование товаров отдельных производителей, учитывая юридические и регуляторные факторы".

В свою очередь ряд трейдеров, пишет The Financial Times, высказывали озабоченность, что теперь они не смогут торговать произведенным "РусАлом" металлом - на российскую компанию приходится около 7% его мирового производства.

Вместе с тем, на фоне роста цен на металл на новостях о включении компаний и их крупных акционеров в "черный список" Минфина США, резко упали акции En+ и "РусАл". Так, 6 апреля по итогам торгов на "Московской бирже" акции "РусАла" потеряли 9,3%, GDR En+ - сразу 20,6%.

9 апреля в начале торгов на "Московской бирже" акции "РусАла" упали на 46,9% (до 15,04 рубля за штуку), бумаги En+ потеряли 22,8%, опустившись до 45 рублей за штуку. В связи с падением цены более чем на 20% "Московская биржа" ввела дискретный аукцион по акциям United Company RUSAL. Торги этими акциями в виде дискретного аукциона проводятся в режиме основных торгов Т+, в остальных режимах торгов основного рынка торги проводятся по установленному регламенту.

"РусАл" также предупредил, что санкции OFAC могут привести к техническому дефолту по кредитам.

"В настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких дефолтов на ее финансовое положение. В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по погашению долга). Компания намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями", - говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже.

Что касается En+ Group, то депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками компании, о чем еще 6 апреля ее проинформировал. Приостановка операций распространяется на расписки, выпущенные и по правилу 144А, и по правилу Reg S (правило комиссии по ценным бумагам и биржам США относительно ценных бумаг, выпущенных в юрисдикции, отличной от США, и не подпадающих под действие ч.5 закона о ценных бумагах 1933 года, правило включает два основных положения: ограничения относительно эмитента и относительно продажи).

Лондонская фондовая биржа (The London Stock Exchange), где также торгуются депозитарные расписки на акции En+ Group, сообщила о приостановке листинга программы GDR En+ 144а для квалифицированных инвесторов из США в связи с санкциями. GDR компании также торгуются по правилу Reg S

Кроме того, в связи с введением американских санкций совет директоров En+ Group с 6 апреля покинул директор банка Natixis по глобальной энергии и сырьевым товарам Доминик Фрэс. Фрэс вошел в совет директоров En+ в качестве независимого участника в минувшем декабре, сразу после IPO компании на Лондонской фондовой бирже.

IPO En+ прошло на Лондонской бирже в ноябре прошлого года, его общий объем составил $1,5 млрд. Сама компания привлекла $1 млрд, еще $500 млн получил Дерипаска. Размещение стало крупнейшим IPO российской компании за последние пять лет. Расписки компании также торгуются на "Московской бирже".

"Компания анализирует сложившуюся ситуацию с юристами", - говорится в сообщении En+.

Добавили в список

Помимо Дерипаски и Вексельберга в SDN List включены Сулейман Керимов, Андрей Скоч (давний партнер Алишера Усманова), Владимир Богданов. Все они - фигуранты списка миллиардеров журнала Forbes и, соответственно, опубликованного в конце января "кремлевского списка", который сам по себе санкционным не был.

Кроме того, в SDN List попали глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Газпромбанка Андрей Акимов, предправления "Газпрома" Алексей Миллер. Пополнили список Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, чьи родственники уже давно фигурируют в SDN List.

Также в "черном списке" - подконтрольные им компании. В частности в него включены группа "Ренова" Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Игоря Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Кирилла Шамалова и банк РФК (принадлежит Рособоронэкспорту из "черного списка").

Всего 6 апреля американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.

Он также считает, что после обновления "черного списка" чиновники и люди, "получавшие выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства".

В заявлении также отмечается, что в Вашингтоне предусмотрели меры по минимизации ущерба в связи с этими санкциями для американских граждан, партнеров и союзников США.

"Все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки. Помимо этого, лица, не обладающие гражданством США, могут попасть под действие ограничительных мер в том случае, если они намеренно проводили с ними (физическими и юридическими лицами - ИФ) значительные операции от своего имени либо от имени компаний, которые были включены сегодня в санкционный список", - отмечается в заявлении.

Такими образом, как следует из данных информационной системы "Интерфакса" X-Compliance, в общей сложности более 400 российских юридических лиц было включено в санкционные списки OFAC. До сих пор под санкциями - как в "черном списке", так и под секторальными ограничениями - находилось 388 юрлиц из РФ. Теперь таких юрлиц 401. С учетом добавленных в SDN List 24 физлиц, всего под санкциями теперь находится 179 граждан РФ.

Правовые последствия включения в Specially Designated Nationals List сформулированы в указах президента США, которые были изданы еще Бараком Обамой в связи с ситуацией на Украине.

Исключения из санкционного режима допускаются по специальному разрешению управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое может выдавать индивидуальные лицензии на совершение конкретных действий с лицом, подпавшим под санкции, а также выпускать генеральные лицензии, разрешающие определенные действия в отношении какой-то группы лиц.

Власти уже пообещали помощь компаниям, попавшим под санкции. Как заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, во-первых, государство поддерживало эти компании и до публикации "черных списков".

"Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно - это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать", - сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, до ужесточения санкций.

В Москве обещают не оставить без жесткого ответа введенные Минфином США новые санкции против России.

В комментарии департамента информации и печати МИД России отмечается, что новые санкции, в частности, направлены против предприятий, от которых зависят и сами американцы.

"Вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", - говорится в комментарии.

Кроме того, по мнению МИД РФ, новые санкции направлены на устранение рыночных конкурентов США.

"Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции", - констатируют авторы комментария.

На Смоленской площади посоветовали Вашингтону "побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".

"Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", - подчеркивается в комментарии.

Как уточнила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у Москвы "целый список возможных мер, которые прорабатываются, есть люди, которые этим занимаются".

Зеркальные санкционные меры со стороны РФ возможны, считают юристы.

"Пока на российские дочки иностранных компаний никаких ответных мер не налагали. Думаю, что об этом все знают и имеют в виду, но боятся начинать. Хотя, если так и дальше пойдет, это крайне возможный вариант развития событий", - считает один из собеседников "Интерфакса". "Давление нарастает, и это только начало", - говорит другой юрист.

Обозреватель Анастасия Николаева

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