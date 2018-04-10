Остаться на Дальнем Востоке

09.04.18 18:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Минвостокразвития сообщило о сокращении миграционного оттока с Дальнего Востока. Однако чиновники считают тенденцию неустойчивой и требующей системных мер.

В одном из своих выступлений президент РФ Владимир Путин назвал Дальний Восток ключевым центром развития России и призвал уделить региону больше внимания. Одной из глобальных проблем региона был отток населения, и чиновникам пришлось разработать ряд мер, чтобы люди отказались от переезда. Среди прочего там решили выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка и существенно снижать ипотечную ставку, когда семья обзаводится детьми. Это оказалось эффективно, и уже в 2016 году эксперты зафиксировали снижение оттока населения.

"В последнее время благодаря принятым на федеральном и региональном уровне мерам ситуация улучшилась, наблюдается сокращение миграционного оттока. В 2016 году по сравнению с 2013 годом он снизился почти в два раза, с 33 тысяч до 17 тысяч человек", - сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", прошедшей в Южно-Сахалинске.

По его словам, также удалось переломить ситуацию с естественной убылью населения. Так, в 2014 году Дальневосточный федеральный округ вышел на стабильный естественный прирост в 9,1 тыс. человек, в 2016 году прирост составил плюс 5,4 тыс. человек.

Однако замминистра отметил, что "положительные демографические тренды на Дальнем Востоке пока неустойчивы, для закрепления динамики необходимы системные меры". Именно для этого в 2017 году и принята Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.

"Концепция предполагает целый комплекс мер поддержки молодых семей, желающих связать свою жизнь с Дальним Востоком. Планируется развивать региональные системы предоставления пособий при рождении детей, в том числе первых, а также ввести налоговые льготы на ребенка для многодетных семей. Изменения коснутся и регионального материнского капитала, планируется расширить направления его использования", - пояснил Качаев.

По словам замглавы Минвостокразвития, будут разработаны пилотные программы для улучшения жилищных условий семей при рождении детей, в том числе, с использованием механизмов социальной ипотеки, индивидуального жилищного строительства и многих других.

Для того чтобы в округ приезжала молодежь из других регионов России также планируется принять комплекс мер по организации образовательной миграции в вузы, расположенные на Дальнем Востоке.

"Сохранять молодые кадры позволят и программы поддержки профессионального образования, поддержки молодых квалифицированных специалистов и поддержки молодых семей", - добавил Качаев.

Кроме того, планируется создать дополнительные условия для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе старообрядцев.

Благодаря дополнительным мерам поддержки демографического развития, предусмотренных концепцией, численность населения Дальнего Востока должна стабилизироваться к 2020 году на уровне 6,2 млн человек, а к 2025 году должно произойти увеличение до 6,5 млн человек, а также должны быть созданы условия для дальнейшего увеличения численности населения Дальнего Востока до 7 млн человек.

В свою очередь директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова подтвердила, что в 2017 году уменьшилось число дальневосточников, желающих переехать в другие регионы РФ.

"В 2017 году этот показатель составил 38%. Значения разные по разным дальневосточным субъектам. Значимо позитивная динамика наблюдается в Республике Саха (Якутия), где доля намеревающихся уехать из своего региона сократилась на 12 процентных пунктов, и в Приморском крае – это регион, в котором на 9 процентных пунктов сократилась численность тех, кто задумывается о смене места жительства. Еврейская автономная область остается тем субъектом, где с каждым годом растет численность намеревающихся уехать из своего региона", - рассказала Михайлова, выступая на конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Южно-Сахалинске.

Опрос проводился в марте этого года среди 8 тыс. жителей Дальнего Востока.

Чтобы достичь целевых показателей Концепции эксперты предложили принять ряд мер в области здравоохранения населения регионов Дальнего Востока, улучшения миграционной привлекательности.

Так, предлагается создать Центр развития здоровьесбережения и телемедицины Дальнего Востока с участием бизнеса, региональных и федеральных ведомств; создать цифровую платформу для содействия переселению соотечественников в округ; предлагается рассмотреть возможность введения налоговых каникул для участников программы переселения соотечественников, а также ввести упрощенный порядок предоставления им гражданства.

Для повышения рождаемости, роста благосостояния и укрепления семейных ценностей предлагается, в частности, создать единый механизм соцподдержки многодетных семей в России на основании лучших практик регионов с апробацией в качестве пилотного проекта на территории Дальневосточного федерального округа. Также предлагается расширить и усовершенствовать систему содействия семьям в решении социально-экономических, прежде всего, жилищных проблем, обеспечить льготные условия приобретения жилья при рождении детей.

Пример для подражания

Лучшие демографические показатели на сегодняшний день, по данным Минвостокразвития, демонстрирует Сахалинская область. Так, за прошедший год в регионе произошел естественный и миграционный прирост населения.

"На сегодняшний день численность населения Сахалинской области увеличилась на 3,2 тыс. человек (на 0,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и превысила 490 тыс. человек. По итогам 2017 года зафиксирован миграционный прирост населения в количестве 2,3 тыс. человек", - сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина на конференции.

Она уточнила, что за прошлый год естественный прирост составил 0,9 на 1 тыс. жителей (или 457 человек). Это выше показателей по России и Дальнему Востоку (в ДФО и РФ зарегистрирован отрицательный естественный прирост: 0 и -0,9 соответственно).

По словам Щербиной, чтобы добиться таких показателей и переломить негативную тенденцию властям региона прошлось проделать серьезную работу по подготовке необходимой нормативной базы, были разработаны региональные государственные программы. Также власти региона определили ключевые по степени приоритетности проблемы, назревшие в социальной сфере: нехватка жилья и мест в детских садах, вопросы улучшения материального положения семей с детьми, повышения качества услуг в системе здравоохранения, развития спортивной инфраструктуры.

Так, по словам председателя правительства Сахалинской области, принят региональный закон, устанавливающий в регионе областной материнский (семейный) капитал при рождении в период с 1 января 2018 года первого ребенка в возрасте от 19 до 25 лет включительно, его размер – 150 тыс. руб. Его реализация уже началась в этом году.

Также ведется работа по улучшению жилищных условий.

"В помощь семьям, которые самостоятельно начали решать жилищную проблему и взяли ипотечный кредит, была введена единовременная социальная помощь на его выплату в размере 200 тыс. рублей в случае рождения второго", - уточнила Щербина.

Она также отметила, что с 2017 года для семей с детьми установлена льготная ипотека. Так, при рождении первого ребенка ипотечный кредит выдается под 3,5% годовых. Если кредит взят ранее, то стоимость снижается с 7% до 3,5% годовых с момента рождения ребенка. При рождении второго и последующего ребенка ипотечный кредит предоставляется под 0% годовых и компенсация из бюджета области составляет по 1 млн рублей – при рождении второго ребенка и до 2 млн на семью – при рождении третьего и последующих детей.

Эти и другие меры, принятые в течение последних лет региональным правительством, позволили снизить отток населения и увеличить рождаемость.

Кроме того, в регионе активно развиваются предприятия в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), создаются новые рабочие места.

Так, в ТОР "Южная" в Южно-Сахалинске развивается "Совхоз Тепличный". Начиная с 2014 года, предприятие ежегодно вводило в эксплуатацию по два гектара теплиц. Объем вложений составил порядка 1 млрд рублей, создано 80 новых рабочих мест. Новые теплицы также строят предприятия "Красногорская заимка" и "Невельской агроснаб".

Благодаря этому производство овощей на Сахалине за три года удвоилось.

"Было 3 тыс. тонн (в 2014 году - ИФ), стало - 6 тыс. тонн, (рост - ИФ) в два раза. Вот комплекс "Тепличный" (резидент ТОР "Южная" - ИФ), который по новому проекту построен, вводили в строй по два га (теплиц - ИФ) ежегодно с 2014 года. За три года построили теплицы, которые "решили" всю зависимость региона по овощам защищенного грунта", - рассказал журналистам министр сельского хозяйства региона Михаил Кузьменко.

По его словам, в настоящее время собственное производство закрывает на 92% потребность жителей Сахалина по овощам, уже в текущем году планируется закрыть потребность на 100%. Сбор овощей в этом году ожидается на уровне 8 тыс. тонн.

Развивается в регионе и угледобывающая отрасль. Так, ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК) инвестирует в развитие своих основных активов - Солнцевский угольный разрез и угольный морской порт Шахтерск. В текущем году компания планирует увеличить добычу угля в два раза.

"На сегодняшний день мы ставим перед собой задачу по добыче угля в объеме 8 млн тонн. Прошлые два года мы добывали по 4 млн тонн, в этом году скачок до 8 млн", - сообщил журналистам технический директор Солнцевского угольного разреза (СУР) Станислав Вегнер.

По его словам, средняя зарплата за 2017 машинистов экскаваторов составила 103 тыс. рублей и 117 тыс. рублей - средняя зарплата водителей автосамосвалов.

"У нас работает как местное население, так и приезжие. Но у нас нет вахт, поэтому все приезжие становятся местными. В основном приток работников идет за счет выпускников местного техникума. Мы работаем с шахтерским техникумом, подаем заявки. Техникум таким образом корректирует свою обучающую программу, чтобы закрывать наши потребности", - пояснил технический директор СУР.

Как пояснил пресс-секретарь ВГК Александр Самойлович, штат компании постоянно расширяется. Так, в прошлом году закрылась последняя шахта на Сахалине – "Сахалинуголь-6".

"Мы предложили людям переобучиться по выбору на требуемые для нашего предприятия специальности. Во время обучения они получали стипендию от предприятия, им гарантировалось трудоустройство по специальности после переобучения. Было трудоустроено 70 человек: 36 в порту и 34 на разрезе", - рассказал представитель ВГК.

Он также добавил, что в этом году на предприятиях ВГК появится 370 новых рабочих мест: 154 в угольном морском порту Шахтерска и 216 на Солнцевском угольном разрезе.

Обозреватель Ксения Новикова

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