Двоякое мнение

10.04.18 15:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев стал главой регионального парламента. Против такого решения выступили думские эсеры, ЛДПР и глава думской фракции "Единой России".

После ухода в отставку с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат в региональном парламенте.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в избирательной комиссии региона, решение о предоставлении Тулееву вакантного мандата было принято на заседании избиркома 3 апреля.

"Этот мандат был вакантным с 2016 года в связи с тем, что на него просто не было других кандидатов", - пояснили в комиссии.

Собеседник агентства напомнил, что на выборах в областной парламент в 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов "Единой России", однако у него были ограничения, связанные с пребыванием на посту губернатора.

"Сейчас ограничения отпали, и появилась возможность предоставить ему мандат. Мы такое решение приняли и передали его в региональный парламент, теперь должны пройти определенные процедурные моменты - принятие присяги и так далее", - добавили в избиркоме.

Через несколько дней депутаты Госдумы РФ от Кемеровской области направили врио губернатора региона Сергею Цивилеву обращение с просьбой поддержать выдвижение прежнего главы Кузбасса на пост спикера областного парламента.

"Мы, депутаты Государственной Думы от Кемеровской области, просим Вас поддержать выдвижение Амана Гумировича Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях будут и в дальнейшем полезны нашему региону", - говорится в обращении, которое разметил на своей странице в соцсети один из подписантов – депутат Госдумы Антон Горелкин.

Он отмечает, что Тулеев не мыслит себя на пенсии.

"Он активный человек и готов работать хоть до 100 лет. Для него работа смысл жизни, и это правильно", – подчеркнул он.

Всего под обращением стоят подписи семи депутатов Госдумы РФ. Аналогичные письма направили в Общественную палату, кузбасский совет ветеранов, в муниципальные советы, депутатам Облсовета и председателю областного совета народных депутатов Алексею Синицыну.

Однако 9 апреля председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) сложил с себя полномочия депутата.

"Синицын подал заявление о досрочном сложении своих полномочий", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Собеседник агентства отметил, что Синицын покинул пост для возможности выдвижения на его пост экс-губернатора.

"Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича (Тулеева - ИФ), я написал заявление о сложении полномочий председателя СНДКО", - процитировали в пресс-службе слова Синицына.

Он назвал решение сделать главой регионального парламента Тулеева "справедливым и корректным", так как экс-губернатор в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов. Сам Синицын планирует вернуться к двум "любимым" профессиям: адвокатской деятельности и преподаванию.

Его заявление рассмотрели 10 апреля на внеочередной сессии. Новым председателем СНДКО был избран Тулеев – его кандидатуру внес руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Апарин.

"Наш кандидат только один - Тулеев Аман Гумирович", - сказал он.

Выступая на сессии, депутаты вспоминали заслуги Тулеева в предыдущие годы, говорили о "нестандартных решениях", которые пришлось принимать губернатору в 1990-е годы.

"Было бы недальновидным не использовать в нашей работе такой богатый опыт политика", - сказала одна из депутатов.

В свою очередь Аман Тулеев перед избранием председателем рассказал, как стал главой областного Совета.

"Я вспомнил 90-й год. Точно так же. 250 депутатов, этот зал. Я был начальником железной дороги. И меня ни с того, ни с сего избирают председателем областного Совета. Все возвращается. Интересно в жизни происходит, круговорот такой", - сказал Тулеев, добавив, что передает область новому губернатору "в прекрасном, рабочем состоянии".

Он отметил, что опыт старшего поколения нужно использовать, попытки сбрасывать их со счетов он назвал "преступлением". Экс-губернатор также напомнил, что Рузвельта четырежды избирали президентом США, несмотря на то, что он пользовался инвалидной коляской.

В ходе тайного голосования 38 из 39 депутатов проголосовали за Тулеева, который являлся единственным кандидатом на пост спикера.

Свои поздравления избранному главе регионального парламента направил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ваши знания и авторитет позволят эффективно работать на благо жителей Кузбасса", - говорится в телеграмме Володина.

Между тем руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов не поддержал идею выдвижения экс-губернатора Кемеровской области на пост спикера областного парламента.

"Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения", - заявил Неверов "Интерфаксу".

Против избрания Тулеева выступили также думские эсеры. В думской фракции "Справедливой России" потребовали пересмотра решения, позволившего экс-губернатору Кемеровской области занять пост председателя регионального парламента.

"Мы требуем ухода клана Тулеева из власти в Кемеровской области. Тулеев должен уйти", - заявил журналистам первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

Он назвал "просто возмутительным" тот факт, что Тулеев занял пост спикера.

"По сути, это означает, что Тулеев не хочет признавать свою политическую ответственность за то, что случилось в "Зимней вишне" (где во время пожара в марте погибли 64 человека - ИФ)", - подчеркнул политик.

По его утверждению, этот трагический случай стал "прямым результатом той обстановки во власти, которая сложилась в Кемеровской области".

Как заметил представитель "Справедливой России", в этом регионе налицо клановость, закрытость информационного пространства, отсутствует реальный политический процесс.

"Все это продолжается в Кемеровской области продолжается много лет", - отметил Емельянов.

Неправильным назначение Тулеева считают и в ЛДПР. Единственный проголосовавший против избрания экс-губернатора Кемеровской области на пост спикера областного парламента представитель партии ЛДПР Игорь Украинцев предположил, что на бывшего председателя оказывалось давление.

Украинцев пояснил агентству "Интерфакс-Сибирь", что, проголосовав против, он высказал не только свое личное, но и партийное мнение по этому вопросу.

"Мы считаем, что это неправильно и такого быть не должно. Мы против подобных сценариев возвращения в политику, и нам не очень понятно давление, которое оказывалось на господина Синицына. За полтора года он проявил себя с лучшей стороны как молодой и эффективный политик и управленец", - заявил Украинцев.

По его мнению, о давлении на Синицына может говорить и тот факт, что он не присутствовал на внеочередной сессии, на которой решался вопрос об избрании нового председателя.

Также он отметил, что "сейчас на самом высоком уровне вырабатывается позиция партии по этому вопросу".

По мнению политолога Екатерины Шульман, возвращение Тулеева на политическую арену нивелирует положительный эффект от его отставки, "который выглядел хоть как-то человечески оправданным".

"Это ненормально, сказав, что нельзя находиться на должности губернатора с таким моральным грузом, который оставила кемеровская катастрофа, немедленно переходить на другую должность. Это, конечно, выглядит довольно удивительно", - заявила Шульман порталу iz.ru.

По ее мнению, такой шаг обесценивает должность председателя регионального парламента, который, очевидно, здесь выступает как "запасной аэродром".

"Удивительно, что его карьера заканчивается таким образом. Все это выглядит довольно оскорбительно для людей в области", - считает эксперт.

Со своей стороны Кремль не намерен вмешиваться в решение этого вопроса.

"Это прерогатива регионального парламента", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует радиостанция "Говорит Москва".

Срок работы Тулеева на посту председателя Совета народных депутатов Кемеровской области, составит около трех месяцев - до конца полномочий текущего созыва. Очередные выборы депутатов пройдут в сентябре, тогда же будет избран новый председатель парламента. До конца текущего созыва депутаты должны провести еще четыре сессии, последняя - в начале июля. После чего они уйдут на каникулы.

Обозреватель Анастасия Николаева

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