Акции не выдержали санкций

10.04.18 16:39

Риа новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Акции ряда компаний РФ пережили сильнейший обвал в минувший "черный понедельник" после введения санкций США. Но власти РФ уверены, что рынок выдержит этот удар.

Ценные бумаги ряда российских металлургических компаний в прошедший понедельник показали рекордное снижение за последние несколько лет. Это произошло после принятия Минфином США нового пакета санкций в отношении российских бизнесменов, компаний, которыми они владеют, и ряда чиновников. Санкционный список основан на "кремлевском докладе", опубликованном властями США в конце января.

Пожалуй, наибольшее снижение показали акции En+ и "РусАл" Олега Дерипаски, который попал в SDN-список (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List). Еще в начале торгов на "Московской бирже" утром 9 апреля акции "РусАла" упали на 46,9% (до 15,04 рубля за штуку), бумаги En+ потеряли 22,8%, опустившись до 45 рублей за штуку.

Вместе с Дерипаской в этом "черном списке" также находятся Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", NPV Engineering и "Газпром бурение" Игоря Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Кирилла Шамалова и банк РФК (принадлежит Рособоронэкспорту из "черного списка").

По расчетам газеты "Ведомости", в общей сложности российские бизнесмены, попавшие под санкции, только за первую половину 9 апреля потеряли $3,3 млрд своего совокупного состояния.

"Самое серьезное падение у основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Его состояние по сравнению со вчерашним днем сократилось на $1,3 млрд до $4 млрд. Владелец "Реновы" Виктор Вексельберг обеднел на $956 млн до $13,6 млрд. Сенатор Сулейман Керимов потерял $918 млн, его текущее состояние Forbes оценивает в $5,6 млрд. Депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч лишился $94 млн, его состояние сократилось до $5 млрд, и совладелец нефтегазовой компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов - $58 млн (падение до $1,8 млрд)", - говорится в сообщении издания.

В то же время агентство Bloomberg оценило совокупные потери богатейших россиян в $16 млрд. По данным агентства, наибольшие убытки понес генеральный директор "Норникель" Владимир Потанин: его потери оцениваются в $2,2 млрд. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд.

Происходящее на бирже и во внешнеполитической обстановке также сказалось и на курсе рубля – в понедельник российская валюта резко упала по отношению к доллару и евро, обновив в течение дня несколько раз многомесячные минимумы.

Так, на утро 10 апреля курс доллара поднялся выше 63 рублей за $1 впервые с 9 декабря 2016 года, евро превысил отметку в 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года, но остановился на уровне 77,7 рублей.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связали паление рубля с ухудшением внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка США. Трейдеры опасаются также обострения ситуации вокруг Сирии, так как США планируют обсудить новые санкции в отношении РФ из-за недавней химической атаки в этой стране.

Поддержка правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос поддержки попавших под санкции российских компаний и ответных мер США.

"Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров ведомств выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно было бы компаниям оказать. Ну и проработать вопрос об эффективных ответных мерах РФ. Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать", - сказал Медведев, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, правительство видит в принятых санкциях США "совершенно очевидную и простую прагматическую цель решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи".

"Есть политическая обложка - все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать. Они не должны заслонять экономической сути. А экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку", - заявил премьер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заверил, что готовящиеся решения на санкции США будут отвечать национальным интересам страны.

"Ситуация по-прежнему анализируется. Конечно, ситуация непростая. Но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы", - сказал журналистам Песков.

Он добавил, что "сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно".

По его словам, ситуация в российской экономике находится под контролем властей, российские финансовые фондовые рынки ждет корректировка.

"Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме", - сказал Песков. При этом он признал, что "на бирже были сильные негативные тенденции".

"Частично они обусловлены конъюнктурой, частично - эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается", - отметил пресс-секретарь президента РФ. Он выразил уверенность, что впоследствии "рынки ждет определенная корректировка".

В свою очередь председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что российская экономика и финансовая среда смогут адаптироваться к новым условиям.

"На наш взгляд, нужно время некоторое для адаптации и финансовой сферы, и экономики к этим изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", - сказала председатель ЦБ РФ на Биржевом форуме в Москве.

Она также подчеркнула, что снижению влияния внешних событий на экономику РФ способствует плавающий курс рубля. Также ЦБ может задействовать широкий набор инструментов, если потребуется, но пока необходимости в этих мерах нет, отметила глава Банка России.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время выступления на Биржевом форуме в Москве отметил, что макроэкономика и финансовые рынки выдержат новые санкции, главное - это бесперебойная работа предприятий.

При этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что власти РФ в первую очередь будут способствовать стабильной работе предприятий, подпавших под новые санкции США.

"Сейчас самое важное - минимизировать неопределенность, прежде всего обеспечив стабильную, спокойную работу предприятий, в которых трудится сотни тысяч людей. Именно этим сейчас занимаются владельцы компаний, юристы, финансисты, и мы при необходимости будем способствовать сохранению стабильной работы соответствующих предприятий. Речь идет именно об этом. А котировки акций - вторичная в данном случае вещь. И мы рассчитываем, что такая стабилизация работы компаний приведет к нормализации работы и финансового рынка в целом", - сказал Дворкович во время сессии на Биржевом форуме.

В то же время, по данным газеты "Ведомости", в правительстве РФ решили активизировать работу над законопроектом о специальных режимах с признаками офшоров на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде в качестве ответа на новые американские санкции.

Законопроект сейчас проходит межведомственное согласование, принять в Госдуме его планируется весной, отмечает газета со ссылкой на представителя министерства. Собеседники издания говорят, что такой законопроект обсуждается уже давно, "но с ужесточением санкций США о нем вспомнили - сейчас нужны механизмы возврата и хранения капитала в России".

При этом по данным источника "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, работа над концепцией создания специальных административных районов (САР, именно этот китайский термин используют в обсуждениях чиновники) и не прекращалась.

"Желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов: проект разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Компании смогут перевести в кратчайшие сроки капитал целиком в Россию с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры без выплаты налогов с иностранных доходов", - подтвердил изданию представитель Минэкономразвития.

Отмечается, что для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании - такой статус дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать (например, об участниках, менеджменте). Также вводятся гибкие правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов, возможность деления долей участия на классы.

Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами России, налогами не облагаются, пояснил газете представитель Минэкономразвития.

Обозреватель Ксения Новикова

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