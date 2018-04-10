"Норд" раздора

10.04.18 18:05

© РИА Новости. Андрей Шапран

Interfax-Russia.ru – Капитана задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого сейнера "Норд" освободили под залог с условием еженедельного посещения СБУ Украины.

Капитана задержанного украинскими пограничниками российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко отпустили под залог 10 апреля. Однако мужчина будет обязан каждый понедельник являться на допрос к следователю Службы безопасности Украины (СБУ Украины).

"Капитан освобожден из СИЗО. Сейчас находятся в полиции для оформления электронного браслета", - сказала "Интерфаксу" представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анна Шевелева.

В настоящее время он находится в больнице, а уже после должен направиться в СБУ для проведения следственных действий: допроса в своем уголовном производстве, а также в другом, где он является свидетелем.

По словам пресс-секретаря базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяны Тихончик, он сможет вернуться к себе домой в Крым, где он прописан. Но должен будет еженедельно посещать следователя Главного управления СБУ в Крыму, которое находится в Херсоне.

Членов экипажа сейнера допрашивают в качестве свидетелей в СБУ в рамках уголовного производства в отношении капитана, а затем тоже собираются отпустить.

Сейнер "Норд" (порт приписки - Керчь, флаг России) вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. Госпогранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно в украинских водах Азовского моря 25 марта, на его борту находился экипаж из 10 человек. По заявлению украинских пограничников, рыбаки нарушили порядок выезда с территории Крыма, считающегося в соседнем государстве временно оккупированным. Сейнер отправили в порт Бердянска.

Судовладельцем "Норда" является небольшое предприятие в Керчи – производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая".

Капитану Владимиру Горбенко вменяют часть 2 статьи 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Остальным членам экипажа – ч.2 ст.204 КоАП Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать капитана до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Известно, что адвокаты уже внесли деньги.

Помимо этого, суд в Мариуполе 6 апреля постановил оштрафовать 8 членов экипажа судна (админпротокол женщины-кока рассмотрели ранее) заочно. Штрафы составили от 3 до 3,4 тыс. гривен (около $115-130).

После вынесения приговора экипаж отправился в гостиницу в Мариуполе, поскольку в трюме сейнера гниет улов - более пяти тонн тюльки – и находиться там невозможно. Российские паспорта им не вернули, кроме того, вручили повестки на допрос в херсонское СБУ на 10 апреля.

Утром 8 апреля пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что члены экипажа пытались покинуть Украину незаконно.

"Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Госпогранслужбы, 7 апреля в 21:00 в пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

"Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы", - говорится в сообщении.

Как заявили в Госпогранслужбе, за попытку нарушения государственной границы в отношении лиц составлены административные протоколы.

"Учитывая, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, их не пропустили через государственную границу", - заявили в украинском погранведомстве. Известно, что эти протоколы Херсонский городской суд рассмотрит 12 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

В то же время, 28 марта Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины по п. "а" части 2 статьи 211 УК РФ ("угон водного транспорта, совершенный группой лиц по предварительному сговору", санкция статьи - от 7 до 12 лет лишения свободы). При этом, как заявлял 6 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Киев ведут переговоры по поводу проблемы с "Нордом".

"Да, контакт идет, об этом регулярно информируют и наши пограничники, и министерство иностранных дел, вся эта информация официально распространяется", - заявил он журналистам в Минске.

Вместе с этим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что РФ пока не принимала мер по повышению безопасности судов под флагом России.

"Каких-либо конкретных мер в настоящее время не согласовано, но это не значит, что они не могут быть согласованы в дальнейшем", - добавил Дмитрий Песков.

Обозреватель Евгения Артемова

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