Валюта обновила рекорд

11.04.18 16:02

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Interfax-Russia.ru – Рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка США.

Доллар и евро 11 апреля продолжили активный рост на "Московской бирже", отыгрывая антироссийские санкции США, которые вызвали отток иностранного капитала из России.

Курс доллара поднялся выше 64 рублей/$1 впервые с 5 декабря 2016 года, евро превысил отметку 80 рублей/EUR1 впервые с 10 марта 2016 года. Так, на пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,7675 рублей за доллар, что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,1475 рублей, поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля - до 71,69 рубля.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связывают падение рубля к доллару и евро с ухудшением внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения Соединенными Штатами санкционного списка.

Участники рынка также опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими, в том числе, и долговые бумаги. США и их союзники обвинили Россию в пособничестве режиму Башара Асада, который, по их заявлениям, повинен в новой химической атаке в районе города Дума.

Первыми на изменение курса рубля среагировали поставщики бытовой техники и электроники, а также продавцы зарубежных туров.

Так, российских ритейлеров уже предупредили о возможном росте цен из-за ослабления рубля.

"Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10%", - сообщила "Интерфаксу" представитель "Эльдорадо" Юлия Завьялова. В первую очередь, это касается европейских производителей, у которых нет локального производства в России.

О планах европейских производителей по увеличению закупочных цен на 5-10%, рассказала и представитель "М.Видео" Валерия Андреева. Впрочем, оба ритейлера пообещали приложить максимум усилий для сдерживания роста цен.

Вместе с тем представитель "М.Видео" уточнила, что розничные цены на технику зависят не только от курсов валют.

Наряду с этим сократились и продажи зарубежных туров.

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, 11 апреля продажи снизились как минимум на 10%, а в некоторых случаях на 30-40%.

"Это произошло из-за обвала российского фондового и валютного рынков: доллар переступил порог в 63 рубля впервые с декабря 2016 года, евро превысил 78 рублей - такого не было с апреля 2016-го", - отметила Тюрина.

По ее словам, если ситуация будет развиваться по этому сценарию, туристы возьмут большую паузу, рынок замрет, как это было в 2014 году.

"Во всем этом есть только один плюс: основные пляжные страны, прежде всего Турция и Греция, видя хороший спрос на нашем рынке, сильно задрали цены. Сейчас рубль упал на 10-15%, так что им придется снижать стоимость размещения минимум на 10%, чтобы россияне поехали", - сказала пресс-секретарь РСТ.

В то же время, добавила она, нынешнее ослабление рубля окажется на руку принимающим иностранцев компаниям.

"Резкий прирост въездного потока наблюдался в 2015-2016 году именно на фоне низкого рубля. Основной объем на 2018 год уже сделан, спрос хороший, а снижение курса рубля делает поездки к нам еще более выгодными. Экономический фактор в этом случае оказывается сильнее политического - тем более что никаких рекомендаций власти других стран по поездкам в Россию не делали. Насколько я знаю, только Великобритания не советует болельщикам ехать на ЧМ-2018", - отметила Тюрина.

Впрочем, уверена председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, российская экономика и финансовая сфера смогут адаптироваться к новым условиям.

"На наш взгляд, нужно время некоторое для адаптации и финансовой сферы, и экономики к этим изменившимся внешним условиям", - отметила Набиуллина на Биржевом форуме в Москве.

По ее словам, российская экономика является открытой, в ней большая доля экспорта, поэтому изменение внешних условий не может не влиять на нее.

"Те события, которые произошли в пятницу, естественно, вызывают коррекцию рынков, мы ее наблюдаем. Как в таких случаях бывает, в первые дни после событий наблюдается повышенная волатильность, потому что здесь еще много неопределенности, для инвесторов, для участников рынка не совсем понятны последствия, границы этих последствий, идет осмысление всего этого", - добавила председатель ЦБ.

Министр подчеркнула, что снижению влияния внешних событий на экономику РФ способствует плавающий курс рубля. Также ЦБ может задействовать широкий набор инструментов, если потребуется, но пока необходимости в этих мерах нет.

Минфин РФ также пока не планирует менять механизм покупки валюты в связи с санкциями и их последствиями для рынка.

"Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетными правилами, не планируется, так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости", - сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

При этом он пообещал, что власти РФ задействуют "весь необходимый инструментарий для минимизации последствий новых санкций и любых других возможных негативных внешних событий как для предприятий, так и для финансового рынка".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакции рынка на падение курса рубля "эмоциональными и частично спекулятивными".

"В Кремле на это (падение курса рубля) реагируют как на эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации", - заявил Песков журналистам.

По его словам, "волатильность случается, система обладает изрядным запасом прочности".

Эмоциональной реакцию участников валютного рынка на введение санкций, считают и аналитики корпорации "Уралсиб". Они отмечают, что относительно высокий курс рубля в первом квартале 2018 года был в значительной мере обусловлен большим интересом нерезидентов к рублевым активам.

По мнению аналитиков, введенные санкции могут ощутимо снизить уровень присутствия нерезидентов на российском финансовом рынке.

"Таким образом, даже при сохранении благоприятной конъюнктуры на рынке энергоносителей рубль вряд ли сможет в ближайшее время полностью отыграть утраченные в начале текущей недели позиции", говорится в обзоре "Уралсиба".

Кроме того, препятствовать укреплению российской валюты в среднесрочной перспективе будут постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах, а также сезонное ухудшение баланса счета текущих операций во втором и третьем кварталах текущего года, считают аналитики "Уралсиба".

По их прогнозам, курс рубля может умеренно укрепиться в течение ближайших двух-трех недель в случае отсутствия дальнейшей эскалации напряженности и сохранения относительно высоких цен на нефть.

При этом аналитики отмечают, что значительным фактором неопределенности остается возможность дальнейшего расширения санкций, связанная с инцидентом в Солсбери и недавним обострением ситуации в Сирии.

Кроме того, определенное давление на рубль может оказать снижение темпов роста экспорта, связанное как с действием нового пакета санкций, так и с недавним введением заградительных пошлин на сталь и алюминий со стороны США.

Принимая во внимание относительно высокий курс рубля в первом квартале 2018 года, средний курс российской валюты в текущем году прогнозируется на уровне 58 рублей/$1. Вместе с тем аналитики отмечают значительные риски того, что по итогам года рубль может оказаться заметно слабее.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook