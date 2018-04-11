Подвела погода

11.04.18 16:37

Фото с сайта ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Interfax-Russia.ru – Вертолет Ми-8 разбился в пригороде Хабаровска, погибли шесть человек. Власти региона объявили 12 апреля днем траура.

Около полудня по местному времени в Хабаровске разбился вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". На борту находилось шесть человек, здания и сооружения не пострадали, сообщило ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Незамедлительно на место крушения – пустырь (антенное поле) в районе улиц Антенная и Хирургическая – отправились спасатели и следственно-оперативная группа, район крушения оцепили.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Как сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В офисе авиакомпании также прошли следственные действия: изъята полетная документация, документы, касающиеся самого воздушного судна, опрошены свидетели и все, кто относился к полету, рассказали в ДВСУ СКР.

По данным следствия, разбившийся вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

"На борту находились члены экипажа в количестве шести человек. В результате крушения выживших нет. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования", - говорится в сообщении следственного управления.

Свою проверку также организовала транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверит авиакомпанию "Восток".

"В связи с катастрофой Дальневосточной транспортной прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов", - сказано в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным регионального гидрометцентра, в районе крушения были сложные метеоусловия.

"В момент аварии в районе крушения наблюдался снег с дождем, видимость была в пределах 3-3,5 км. Высота облачности - 100-150 метров. Ветер северо-восточный 6-8 м/с", - рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Хабаровского гидрометцентра.

В оперативном штабе на месте ЧС "Интерфаксу" уточнили, что вертолет в условиях плохой погоды налетел на деревья, упал и сгорел. При этом в штабе опровергли версию, что вертолет мог зацепить некую мачту или вышку.

Проверку по факту авиакатастрофы также начали проводить Ространснадзор, Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

На месте ЧС удалось обнаружить оба "черных ящика".

По словам собеседника агентства, "рабочей версией произошедшего являются сложные метеоусловия и низкая видимость, в условиях которой экипаж возможно не до конца сориентировался при совершении аварийной посадки". На борту вертолета было шесть сотрудников авиакомпании - три командира вертолетов и один инструктор, а также второй пилот и бортмеханик.

Как рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель генерального директора авиакомпании "Восток" Алексей Федоренко пилоты воздушного судна перед катастрофой не успели связаться с землей.

"Вертолет был в летной годности. Экипаж выполнял тренировочные полеты и был полностью подготовлен согласно нашим нормативным документам при выполнении данного вида полетов. Эти люди не новички. Обязанности старшего борта выполнял инструктор, которому было более 40 лет", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, тренировочные полеты были плановые, выполнялись перед весенне-летней навигацией.

"Нам позвонили и сообщили о происшествии в 11:21 (по местному времени). Сказать через какое время после взлета все произошло сложно, так как они в рамках тренировочного полета неоднократно совершали посадку и взлетали", - отметил Федоренко.

Тела всех погибших летчиков обнаружены, проводятся следственные действия.

"Все тела найдены. После того, как с ними поработают следователи, их перевезут в Бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшей идентификации", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. Он добавил, что там же будет организована работа психологов с родственниками.

Кроме того, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать материальную помощь семьям погибших летчиков: от правительства региона они получат по 1 млн рублей. Материальную помощь окажет администрация города Хабаровска – ее размер пока не установлен.

"Также глава региона поручил оказать все необходимое содействие в расследовании этого происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Известно также, что все члены экипажа были застрахованы в ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз".

"Сумма страховки в соответствии с законом составляет 1 млн рублей. Что касается вертолета, то он не был застрахован, так как это добровольное страхование", - уточнил агентству "Интерфакс – Дальний Восток" Федоренко.

По его словам, руководство авиакомпании также намерено оказать помощь родным погибших членов экипажа.

"Семьям погибших будет оказана помощь, мы сейчас в стадии принятия всех решений", - добавил замгендиректора авиакомпании "Восток".

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Хабаровского края также поручила краевому министерству информационных технологий и связи проверить работу предприятия, на территорию которого упал вертолет.

"Линии электропередачи (в районе крушения - ИФ) не повреждены. Все сети работают в штатном режиме. По антенному хозяйству надо чтобы проверили, нет ли там каких повреждений", - сказал заместитель председателя регионального правительства Анатолий Литвинчук.

Он добавил, что эту работу необходимо провести после того, как на месте крушения будут проведены все необходимые следственные и иные действия для установления причин крушения.

Правительство Хабаровского края приняло решение объявить четверг, 12 апреля, днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

"В городе будут приспущены государственные флаги, отменяются все развлекательные мероприятия и телепрограммы", - сказано в сообщении регионального правительства.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"В авиакатастрофе погибли шесть наших земляков, авиаторов. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку, будем внимательно следить за расследованием причин этого происшествия. От себя лично и от имени правительства края выражаю самые искренние и глубокие соболезнования. Желаю вам мужества и стойкости в этот трудный час", - приводятся в сообщении правительства края слова губернатора Вячеслава Шпорта.

Обозреватель Ксения Новикова

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