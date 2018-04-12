В долгах и заказах

12.04.18 11:13

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru – Одно из основных предприятий свердловского моногорода Качканар, поставлявшее продукцию крупнейшим металлургическим компаниям, готовится к массовому сокращению сотрудников.

Второе по величине предприятие в моногороде Качканар Свердловской области – ОАО "Металлист" – оказалось на грани банкротства. Несмотря на достаточный, по словам руководства компании, портфель заказов, из-за накопившихся долгов завод остановил производство и заявил о намерении сократить весь персонал. Работу потеряют более 1 тыс. человек. Местные власти признают, что трудоустроить всех уволенных не удастся, и рассчитывают найти инвестора, который смог бы погасить долги.

В Качканаре, население которого составляет около 40 тыс. человек, существует два крупных предприятия: Качканарский ГОК (входит в Evraz), где работают порядка 6 тыс. человек, и "Металлист", созданный когда-то как его подразделение, но с 1975 года являющийся отдельным предприятием по производству запчастей для горно-обогатительных и металлургических компаний. В состав завода входят три цеха: сталелитейный, механосборочный и цех по производству винтовых свай.

Собственник и гендиректор "Металлиста" Раис Гарифулин рассказал Interfax-Russia.ru, что в 1980-1990-е годы ГОК потреблял порядка 20% продукции "Металлиста", в последнее время – около 8%. Другими основными потребителями продукции ОАО являлись УГМК, "Северсталь", "Норникель" и "АЛРОСа".

"Продукция поставлялась в Казахстан, в Канаду, в Алжир. Все это было буквально два года назад", - отметил Раис Гарифулин.

В начале апреля стало известно о грядущем массовом увольнении работников. Тревогу забила федерация профсоюзов Свердловской области, сообщив, что люди получили предупреждение о сокращении с 1 июня. Речь идет о сотрудниках, оформленных на заводе (560 человек), и людях, работающих на аутсорсеров-подрядчиков – в общей сложности порядка 1 тыс. человек. Сотрудники "Металлиста" также сообщили профсоюзной организации о долгах по зарплате. Известно также, что работодатель оплачивал им простой в размере 2/3 средней зарплаты, а это меньше 10 тыс. рублей.

"Увольнение не проводилось для сохранения квалифицированных кадров", - говорится в пресс-релизе федерации.

До этого о происходящем в компании сообщала региональная прокуратура. По ее данным, в отношении гендиректора предприятия возбуждалось административное дело из-за невыплаты зарплаты, он был оштрафован на 10 тыс. рублей.

В начале декабря 2017 года о ситуации на предприятии заявляла пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов. По ее данным, руководство завода выплатило долги лишь после ареста принадлежащего ему вертолета Robinson. Тогда же (в декабре прошлого года) "Металлист" полностью остановил производство.

"Нам отключили электроэнергию, поскольку мы не смогли сделать предоплату", - отметил гендиректор предприятия Раис Гарифулин.

Вообще, по его словам, "Металлист" является самым оснащенным предприятием своего типа в России, здесь стоит новейшее зарубежное оборудование, и именно за него завод не может расплатиться.

"Для выпуска качественной продукции нам необходимо было заменить устаревшее оборудование, в 2002 году начали техперевооружение. Покупали немецкие, итальянские, голландские станки. К 2012 году полностью заменили производственные мощности, потратив в общей сложности 1,6 млрд рублей. Конечно, на эти цели брали кредиты и исправно их платили. Сокращалось и тело кредита", - рассказал гендиректор "Металлиста".

Он отметил, что к 2012 году предприятие вышло на годовой оборот в 2 млрд рублей, через пару лет планировало его удвоить.

"Оставалось 700 млн рублей кредитов, нужны были еще деньги для пополнения оборотных средств, ведь наши крупные заказчики работают с отсрочкой платежа в 90-120 дней. Но банки, и, я знаю, это общая тенденция, стали отказывать в выдаче займов, пока не погашу старый кредит. Из-за отсутствия оборотных средств начал терять заказчиков, поскольку стал работать по предоплате. Постепенно объемы производства падали"¸ - обрисовал ситуацию Раис Гарифулин.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2012 году выручка компании составляла 1,59 млрд рублей, чистая прибыль – 73,3 млн рублей. Это был последний прибыльный год. В 2013 году "Металлист" получил 75,7 млн рублей чистого убытка при выручке в 969 млн рублей. В 2014 году выручка сократилась до 690,4 млн рублей, а чистый убыток вырос до 309,4 млн рублей. В 2015 году, казалось, ситуация начала выправляться, поскольку компания получил уже 1,14 млрд рублей выручки и сократила убыток до 67,8 млн рублей. Но в 2016 году выручка вновь упала до 689 млн рублей, а убыток составил 209,7 млн рублей. Данные за 2017 год не опубликованы.

"В марте 2016 года не смог платить по кредитам. Осталось 500 млн рублей долга. Банки подняли ставки", - продолжил гендиректор "Металлиста".

По словам гендиректора "Металлиста", у предприятия есть и заказчики, и возможность выпускать конкурентоспособную продукцию. Тем не менее, объем долгов не сокращается, а контрагенты готовы подать иски о банкротстве.

"Вариант банкротства рассматривают наши кредиторы, поставщики сырья, налоговая – все. Но, если это произойдет, предприятие уйдет в металлолом, это будет конец. На моей памяти нет компаний, которые возобновили бы свою работу после банкротства", - опасается Раис Гарифулин.

Налоговые каникулы, по его словам, могли бы помочь в решении проблемы.

"Получить налоговые каникулы – это было бы выходом из ситуации. Я от долгов не отказываюсь. Но нужно время, чтобы расплатиться с ними", - подчеркнул он.

Проблемой с "Металлистом" всерьез обеспокоены местные власти.

Как сообщил Interfax-Russia.ru глава Качканара Сергей Набоких, если произойдет массовое сокращение, большинство работников компании не сможет найти работу в городе.

"Часть людей пенсионного и предпенсионного возраста, им будет оформлена пенсия. Есть предложения по трудоустройству, в том числе с выездом из города с выплатами по переезду в рамках законодательства. Пенсионеров и тех, кого можно трудоустроить, может быть, человек 200. Но говорить о том, что мы найдем рабочие места для всех, сложно. Качканарский ГОК тоже не готов массово брать к себе на работу людей", - рассказал Сергей Набоких.

Он также подчеркнул, что у "Металлиста" хватает заказчиков.

"Предприятие уникальное, его продукция востребована. Если не получится решить вопрос, то "дорожная карта" идет по пути введения внешнего управления. При этой процедуре есть механизмы по заморозке долгов и запуску мер государственной поддержки", - считает глава города.

Он констатировал, что в настоящее время "Металлист" не может рассчитывать на финансовую помощь властей, поскольку имеет задолженность по налогам.

"Инструментов господдержки достаточно много, но везде есть условие – отсутствие налоговой задолженности. Если бы не этот вопрос, поддержка была бы оказана", - уверен Сергей Набоких.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области Interfax-Russia.ru сообщили, что в курсе ситуации.

"Завод уже на протяжении достаточно длительного времени находится в фокусе внимания министерства промышленности и науки Свердловской области. Минпромнауки подставляло предприятию плечо, содействуя реструктуризации долгов, соблюдению прав работников предприятия. К сожалению, в силу комплекса причин заводу, который имеет достаточный портфель заказов, чей штат укомплектован профессиональными рабочими, все же не удалось справиться с трудностями", - отметил собеседник агентства.

Представитель департамента добавил, что приоритетом является поиск инвестора для восстановления производства, и региональные власти прорабатывают данный вопрос.

Положение, в котором оказался "Металлист", не уникально.

"Есть целый ряд компаний, оказавшихся в ситуации, подобной этой. Как правило, это связано с тем, что предприятия в 2012-2014 годы брали валютные кредиты на покупку импортного оборудования для обновления производства, а в кризисные 2015-2016 годы столкнулись с падением курса рубля и снижением уровня загрузки производства. В результате оказались не в состоянии рассчитываться по кредитам и пополнять оборотные средства", - сообщил Interfax-Russia.ru эксперт-аналитик АО "Финам" Алексей Калачев.

Банкротство, по его словам, не самый худший выход из положения.

"Банкротится юридическое лицо, при этом не обязательно ликвидировать производство и распродавать оборудование. Можно выставить на продажу весь производственный комплекс, и предприятие сможет продолжать работу под новой вывеской. Правда, для этого нужен реальный покупатель, желательно профильный", - отметил Алексей Калачев.

Он уточнил, что в случае "Металлиста" это могли бы быть горнодобывающие или металлургические холдинги, заинтересованные в оборудовании, производимом на заводе.

"Если продукция компании действительно важна и востребована рынком – нужно искать профильного инвестора и содействовать передаче производства ему", - подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

Гендиректор "Металлиста" Раис Гарифулин сообщил, что переговоры о продаже ОАО велись со многими, в том числе и с Качканарским ГОКом, но он не заинтересован в приобретении данного непрофильного актива. С другими потенциальными претендентами на завод также не удалось достичь консенсуса.

"Вроде бы все идет своим чередом, инвесторы готовы (приобретать – ИФ), потом действия приостанавливаются. Можно надеяться разве что на чудо", - добавил Раис Гарифулин.

Объявление о продаже "Металлиста" выставлено на сайте бесплатных объявлений "Авито". Предприятие продается за 4,5 млрд рублей.

Обозреватель Александра Качалова

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