Шанс для потока

12.04.18 15:26

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Финляндия вслед за Германией дала полный пакет разрешений на строительства Nord Stream-2. Хотя в целом Европа и Украина против нового проекта РФ.

12 апреля компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток – 2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), и завершила процесс получения разрешений в Финляндии. Первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода в финской ИЭЗ было получено на минувшей неделе.

Разрешение в соответствии с законом о воде выдало региональное административное агентство Южной Финляндии.

В 374-километровой финской ИЭЗ трубы пройдут в 20-метровом коридоре вблизи уже проложенного газопровода Nord Stream.

В числе требований к проекту финская сторона отмечает, что он должен быть выполнен таким образом, чтобы на более позднем этапе можно было реализовать другие потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.

Сам процесс получения разрешений в Финляндии начался осенью 2017 года после проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду, что является обязательным этапом процесса получения разрешений.

До этого – в конце марта - компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений в Германии. Сначала 31 января Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Затем 27 марта разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Таким образом, были получены все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км.

Газопровод Nord Stream-2 должен пройти по дну Балтийского моря, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1 тыс. 200 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

На данный момент осталось получить разрешения еще в трех странах вдоль маршрута газопровода: России, Швеции и Дании. Получить оставшиеся разрешения компания планирует в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.

Что касается российской части, то, как сообщал журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской, оператор "Северного потока - 2" должен подготовить весь пакет документов для Росприроднадзора для получения экологических и строительных разрешений летом.

По его словам, пока еще не готовы не только экологические, но и строительные документы.

"Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее", - сказал министр.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин рассчитывает на успешное завершение переговоров по строительству газопровода с европейскими странами.

"Мы ведем много лет переговоры с европейскими партнерами по второй очереди "Северного потока". Надеемся, что это тоже завершится позитивным результатом", - сообщил Путин на пресс-конференции, попеняв Европе на то, что газовые проекты с Турцией развиваются намного быстрее.

Между тем Еврокомиссия по-прежнему выступает против строительства Nord Stream - 2.

"Если этот поток будет построен, он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа. Строительство Nord Stream-2 не соответствует ряду целей, которые ставит перед собой Евросоюз", - считает генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

Он также считает, что новый проект "не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа".

"Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК", - подчеркнул Растори.

Недовольство "Северным потоком - 2" высказывал и президент США Дональд Трамп в начале апреля на переговорах с лидерами стран Балтии - президентами Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Далей Грибаускайте и Латвии Раймондсом Вейонисом.

Как рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, просивший не называть его фамилию, президент вновь заверил, что ему не нравится то, что работа над этим проектом продолжается.

"И Германия играет в этом деле большую роль", - отметил он.

При этом собеседник журналистов отметил, что на переговорах "не затрагивался вопрос о возможных санкциях, связанных с "Северным потоком - 2".

Он пояснил, что с точки зрения США этот проект газопровода не поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность.

"Все (Трамп и лидеры стран Балтии - ИФ) согласились, что нужно, чтобы это ("Северный поток – 2" - ИФ) было остановлено", - добавил представитель Белого дома.

Кстати, Госдепартамент США уже грозил санкциями иностранным компаниям, которые участвуют в реализации проекта газопровода.

"Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках CAATSA (закона о противодействии противникам США посредством санкций - ИФ)", - заявляла представитель госдепа Хизер Нойерт в марте.

Она отметила, что сотрудники госдепартамента подробно объясняли представителям других стран, как действует CAATSA.

"Мы выступаем против строительства "Северного потока". Мы считаем, что проект "Северный поток - 2" поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы, если Россия получит еще один рычаг, с помощью которого она сможет оказывать давление на европейские страны, в частности на Украину", - подчеркнула она.

Со своей стороны председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон предположил, что остановка проекта строительства газопровода оказала бы на Россию большее воздействие в связи с "делом Скрипалей", чем высылка дипломатов (http://interfax-russia.ru/view.asp?id=919073).

Как заявлял парламентарий порталу телерадиовещания Эстонии ERR, представители европейских стран могли бы договориться о таких мерах, которые реально изменили поведение России на европейском и западном направлениях.

"Почему бы Европейский союз не смог договориться, чтобы остановить на некоторое время строительство "Северного потока - 2" или вообще подвести под ним черту? Или, если мы говорим о Лондоне, то Лондон все-таки важный финансовый источник для нефтяных и газовых предприятий России. Введение ограничений и здесь оказало бы на поведение России большее воздействие, чем высылка дипломатов из того или иного государства", - сказал глава комиссии.

Противодействует строительству газопровода и "Нафтогаз Украины", который продолжает убеждать Европу, что реализация этого проекта негативно отразится на ее энергетической безопасности.

Верховная Рада Украины в начале апреля призвала иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода.

В принятом постановлении об обращении Верховной Рады к международному сообществу относительно недопустимости строительства газопровода, утверждается, что "намерение "Газпрома" реализовать проект "Северный поток - 2" станет утверждением абсолютной монополии РФ на газовом рынке Европы, а последствия исполнения проекта выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к энергетическому кризису, экономической и политической дестабилизации всей Европы".

Со своей стороны президент Украины Петр Порошенко предложил Германии в качестве альтернативы модернизировать транзитный газопровод, проходящий через территорию Украины.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко назвал "Северный поток - 2" чисто политическим проектом, который финансирует Россия.

"Извините за жесткие слова, но "Северный поток-2" является политической взяткой в обмен на лояльность по отношению к РФ, цель которого - введение экономической и энергетической блокады Украины, что причинит, таким образом, существенный вред моей стране. Проект не содержит никакого обоснования с точки зрения экономической целесообразности", - подчеркнул президент Украины.

Кстати, немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины относительно строительства газопровода.

"Мы приняли во внимание мнение президента Украины по этому (строительство газопровода "Северный поток - 2" - ИФ) вопросу. Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, чтобы часть газа проследовала через украинскую территорию", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она подчеркнула важность сохранения транзита газа через территорию Украины.

"Конечно, тут следует учитывать политическую составляющую этого вопроса", - добавила Меркель.

Со своей стороны председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что Россия никогда не ставила вопрос об отказе от украинского транзита.

"Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах", - пояснял он журналистам.

По подсчетам главы "Газпрома", можно сохранить определенный транзит в объеме 10-15 млрд кубометров в год.

"Но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", - считает Миллер.

Обозреватель Анастасия Николаева

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