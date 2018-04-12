Отрава "высокой чистоты"

12.04.18 17:46

© РИА Новости. Сергей Пятаков

Interfax-Russia.ru – ОЗХО тезисно изложила результаты расследования по "делу Скрипалей", сохранив в секрете состав исследованного вещества.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила о завершении расследования по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Тезисы из доклада организация опубликовала 12 апреля.

"Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек", - говорится в заявлении экспертов ОЗХО, которое опубликовал телеканал Sky News.

В частности, эксперты отметили "высокую степень чистоты вещества". В докладе также говорится о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, но не приводится его название. Оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

Ранее гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что эксперты проводили исследования проб в четырех лабораториях в Гааге. Две из них занимались медико-биологическими данными, еще две - пробами, взятыми из окружающей среды. По словам главы ОЗХО, эксперты действовали независимо и не были задействованы в национальном расследовании, проводимом британскими властями. Он также заверил, что "ни одна из стран-участниц (ОЗХО - ИФ) не была задействована в проводимых секретариатом ОЗХО технических работах".

Кроме того, подчеркнул глава ОЗХО, целью исследования было определение состава использованного вещества, тогда как на определение виновных в отравлении Скрипалей у организации нет мандата.

После опубликования результатов комиссии глава британского МИД Борис Джонсон вновь выступил с заявлением, в котором обвинил Россию в нападении на Скрипалей.

"Не может быть сомнений в том, какое вещество было применено, и не остается альтернативного объяснения того, кто несет ответственность - только у России есть средства и мотивы", - говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте Форин офиса.

По его словам, Лондон обратился за разрешением к ОЗХО обнародовать основные выводы и факты доклада, а также распространить его всем странам-участницам организации.

"В интересах прозрачности, и, поскольку в отличие от российской стороны, нам нечего скрывать, мы обратились с просьбой к ОЗХО опубликовать основные выводы и факты для всех и распространить полную версию доклада для всех стран-участниц ОЗХО, включая Россию", - отмечается в этом заявлении.

После публикации доклада ОЗХО Великобритания также запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по "делу Скрипалей".

"Великобритания призвала к проведению заседания СБ ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери", - говорится в Twitter постпредства. Ожидается, что заседание пройдет на следующей неделе.

В то же время в Минпромторге РФ заявили о невозможности установить точное место производства примененного против Скрипалей отравляющего вещества.

"Каких-либо уникальных маркеров, способных однозначно указать на страну-изготовителя примененного против Скрипалей вещества, быть не может", - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в интервью "Интерфаксу".

Тем временем пострадавшая Юлия Скрипаль, которую выписали из окружной больницы в Солсбери, заявила, что пока не желает общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"В настоящее время я не желаю общаться с прессой и прошу понимания и терпения, поскольку я пытаюсь примириться с ситуацией, в которой сейчас нахожусь", - говорится в сообщении от имени Юлии, распространенном британской полицией.

Она подчеркнула, что в данный момент находится в безопасности".

"Я оставила отца под присмотром (врачей - ИФ), и он все еще серьезно болен. И я тоже все еще страдаю от эффекта нервно-паралитического вещества, использованного против нас", - дочь экс-сотрудника ГРУ. Согласно заявлению, у Юлии есть доступ к "друзьям и семье".

При этом она просит свою двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней или пытаться связаться.

"Я благодарю Викторию за ее заботу о нас, но прошу не приезжать ко мне, или пытаться связаться со мной в настоящий момент. (...) Ее (Виктории Скрипаль - ИФ) заявления и утверждения не совпадают с моими и моего отца", - сказано в заявлении.

Между тем посольство РФ в Великобритании усомнилось в том, что автором сообщения Скотланд-Ярда является именно Юлия.

"Если все изложенное в нем - правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения", - отмечают в посольстве РФ в Великобритании.

По мнению диппредставительства РФ, текст составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками.

Так, например, удивляет тезис о "доступе к друзьям и семье", когда никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает.

"Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?", - сказано в заявлении посольства.

Посольство отмечает, что обращает на себя внимание и противоречие между содержанием телефонного разговора Виктории и Юлии, в котором последняя утверждает, что у них с Сергеем Викторовичем "все хорошо", и приведенными в заявлении словами о состоянии здоровья отца и дочери. Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда, говорится в документе.

Известно, что после выписки из окружной больницы в Солсбери Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на одной из британских военных баз, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По информации издания, за ней присматривает "вооруженная охрана, чтобы избежать нового покушения на убийство".

В России, в то же время, ожидали, что эксперты ОЗХО сделают официальное, фактологическое заключение о химсоставе проб при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. В Москве также настаивали на том, что Россия должна быть непосредственной участницей расследования, и ей должны быть переданы образцы, отобранные в Англии.

Кроме того, российская сторона направила свои вопросы по расследованию отравления Скрипалей техническому секретариату ОЗХО, но ответов на них не получила.

Обозреватель Ксения Новикова

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